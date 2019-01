Askolassa koulun seinä sytytettiin tahallaan palamaan, yläkoululaiset lähetetty kotiin

Itäisellä Uudellamaalla sijaitsevan Askolan koulun seinä on sytytetty tahallaan palamaan. Tulipalo levisi myös koulun yläkertaan ja kattorakenteisiin.

Palo on nyt saatu hallintaan ja jälkiraivaus on meneillään. Kattoa ja ulkoseinää on jouduttu purkamaan hieman. Koulun pääovien viereisen seinän tuuletusrakoon oli ulkopuolelta laitettu jotain, joka oli sytyttänyt seinän tuleen.

Teolla olisi voinut olla paljon laajamittaisemmatkin seuraukset, jos palo olisi ehtinyt levitä rakennuksen yläpohjaan, sanoo Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Jouni Virta. Hänen mukaansa riski henkilövahingoille oli kuitenkin hyvin pieni.

– Koulun henkilökunta havaitsi palon ja yritti tehdä alkusammutusta. Koulun oppilaita ryhdyttiin tässä vaiheessa jo evakuoimaan pihalle, ja ensimmäisen pelastusyksikön tultua paikalle oppilaat oli jo evakuoitu.

Aineelliset vahingot jäänevät palomestarin mukaan melko pieniksi. Jälkisammutus- ja raivaustöitä tehdään muutaman tunnin ajan, kunnes varmistuu, ettei palo pääse leviämään talon rakenteita pitkin.

Yläkoulun rehtori Kaija Impola-Haartman kertoo, että oppilaat siirtyivät pois koulusta poistumissuunnitelman mukaisesti. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa. Yläkoululaiset on nyt lähetetty kotiin.

Rakennuksessa on sekä ala- että yläkoulu. Alakoulu jatkui normaalisti tänään, ja myös yläkoulu jatkuu huomenna, kun palokunta saa tilat tuuletettua. Oppilaita on yhteensä 435.

Itä-Uudenmaan poliisi tutkii tapausta tuhotyön yrityksenä.