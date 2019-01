Turun sairaaloissa taistellaan suolistobakteeriepidemiaa vastaan – kymmenet saaneet tartunnan, useita satoja altistuneita

Tyksissä ja kaupunginsairaalassa on todettu poikkeuksellisen monta VRE:n eli vankomysiiniresistentin enterokokin bakteerilöydöstä, yhteensä 65. Varsinais-Suomen alueella todetaan yleensä vuosittain keskimäärin 2–6 vastaavaa tapausta.

– Tämä on sinänsä huolestuttavaa, koska vuosittain nämä 2–6 bakteeritapausta ovat peräisin useimmiten ulkomailla saadusta sairaalahoidosta. Tämä on nyt moneen vuoteen isoin epidemia VRE-bakteerin suhteen täällä Varsinais-Suomessa, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikön ylilääkäri Esa Rintala.

VRE-bakteeriin tehoaa vain muutama tunnettu antibiootti. Sairaalabakteeri se ei kuitenkaan ole, painottaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikön ylilääkäri Esa Rintala.

– Puhumme vastustuskykyisistä tai resistenteista bakteereista, koska näitä bakteereja on myös sairaalan ulkopuolella, muun muassa avohoidossa.

Altistuneita jopa satoja

Bakteerille altistuneita arvioidaan olevan useita satoja. Tyksin ja Turun kaupungin infektiontorjuntayksiköt selvittävät epidemian laajuutta edelleen.

– Olemme pyrkineet selvittämään bakteerin alkuperää. Yksittäisiä leviämisreittejä olemme pystyneet toteamaan. Alkuperän selvittäminen on kuitenkin vaikeaa, koska tämä bakteeri voi olla oireettomana hyvin pitkään ihmisessä ennen kuin se löydetään. On lähes mahdoton nimetä yksittäistä potilasta, joka olisi ollut se tartunnan lähde, Rintala sanoo.

Toistaiseksi kaikki VRE-bakteeritartunnan saaneet ovat oireettomia. Bakteerin aiheuttamia infektioita ei ole toistaiseksi todettu. Se voi aiheuttaa virtsainfektioita, haavainfektioita ja verenmyrkytyksiä.

Epidemian laajuutta selvitetään ottamalla altistuneista potilaista useita VRE-bakteerinäytteitä. Seulontanäytteitä on otettu loppuvuoden 2018 aikana yli 4000 kappaletta.

– Tämä on valtava määrä. Se on laboratorioille valtava työmäärä, kun normaalisti VRE-näytteitä tulee hyvin harvoin.

– Altistuneet ovat olleet samoilla osastoilla tartunnan saaneiden kanssa.

Sairaalaan saapuviltakin näytteet

Sairaalat ottavat tällä hetkellä bakteerinäytteet myös kaikilta sairaalaan hoitoon tulevilta. Oireettomia bakteerin kantajia hoidetaan erityksessä.

VRE-bakteeri leviää kosketustartuntana esimerkiksi saniteettitiloissa. VRE-tartuntoja on myös todettu muuallakin Suomessa, mutta Rintalan mukaan THL on pystynyt selvittämään, että Turun epidemia ei liity muihin Suomessa käynnissä oleviin VRE-tartuntoihin.

Rintala uskoo, että epidemia pystytään pysäyttämään.

– Mutta on vielä arvoitus, miten kauan se epidemian pysähtäminen kestää. Epidemia on laaja, ja kokemuksien mukaan edessä on pitkä prosessi. Saattaa olla, että epidemian taltuttamiseen menee tämä vuosi.