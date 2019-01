Lasten liikuntavälineisiin saa uppoamaan hirmurahat – älä silti yritä säästää jättämällä liikaa kasvunvaraa, varoittaa myyjä

– Onhan se iso kuluerä. Menee useampi satanen, jos molemmille uusii kerralla kaiken. Pitää sitten muualta karsia pois, arvelee varpaisjärveläinen perheenisä Raimo Ryynänen.

Ryynänen on poikiensa Valtterin, 14, ja Eetun, 9, kanssa jääkiekkovaruste- ja mailaostoksilla. Pojille kaukalo on kuin toinen koti, ja kolmikolla on tarkoituksenaan sännätä myös kaupoilta jäälle. Tässä perheessä jääkiekkotamineet tulevat tarpeeseen, mutta miten on suksien laita?

– Koulussa hiihtävät, mitä hiihtävät. Vanhemmalle lapselle pitäisi hankkia sukset, mutta se on vähä siinä ja siinä, että hankkiiko uudet vai käytetyt. Tähän mennessä olemme lainanneet kavereilta, Ryynänen kertoo.

Koulu ei voi velvoittaa perheitä ostamaan luistimia ja suksia koulun liikuntatunneille, sillä perustulaissa säädetään maksuttomasta perusopetuksesta. (siirryt toiseen palveluun)

Välineet käyvät kukkarolle

Pikainen verkkokauppojen selailu paljastaa, että lasten talviurheiluvälineisiin saa kulumaan rahaa. Uudet juniorisukset monoineen ja siteineen kustantavat sadasta eurosta useampaan sataseen.

Varpaisjärveläinen perheenisä Raimo Ryynänen mailaostoksilla poikiensa Valtterin (vas.) ja Eetun kanssa. Toni Pitkänen / Yle

Myös lasten hokkareihin saa helposti poltettua jopa satasen. Jostain saa tarjoushokkarit muutamalla kympillä, mutta kallein malli voi maksaa useita satoja euroja. Kaava toistuu lasten kaunoluistimissa. Upouudet peruskaunot suoraan kaupan hyllyltä maksavat 25—50 euroa.

Verkon kirppareilta ja sosiaalisen median ryhmistä käytetyt luistimet voi saada 5—15 eurolla ja suksipaketin sauvoineen 20—70 eurolla. Kuopiolainen nelilapsisen perheen äiti Sanna Rönty kertoo tutkivansa aktiivisesti verkon kirpputoreilla myynnissä olevia talviliikuntavälineitä.

– Monot saattavat nettikirpparilla maksaa noin kymmenen euroa. Ne saa huomattavasti edullisemmin kuin kaupasta.

Entä voiko siellä tinkiä?

– Kyllä voi, mutta kysyntä on niin suurta, että tuskin myyjät laittavat hintoja alaspäin. Siellä on pyyntihinnankin maksajia, Rönty kertoo.

Second hand on selvää säästöä

Käytetty tavara liikkuu myös kivijalkakaupassa. Kuopiossa avattiin syksyllä 2017 urheiludivari, joka ostaa ostaa ja myy käytettyjä talviurheiluvälineitä. Joulukuussa divari aloitti toimintansa uusissa tiloissa Männistössä.

Myyjä Teemu Kuronen kertoo, että kauppa alkoi käydä heti pakkasten ja lumen tultua. Asiakkaita ovat pääsääntöisesti lapsiperheet.

Männistössä sijaitsevan Kuopion urheiludivarin myyjä Teemu Kuronen kertoo, että divari myy eioota noin metrin mittaisissa suksissa. Toni Pitkänen / Yle

– Metrin, metrikymmenen suksia meiltä uupuu. Ne ovat kysyttyjä ja menevät 4—5-vuotiaille lapsille.

Kurosen mukaan jotkut vanhemmat tulevat säästösyistä ostamaan lapsilleen jopa neljä numeroa liian isoja monoja ja luistimia.

– Se ei tee hyvää lapsen jaloille, Kuronen muistuttaa päätään pyöritellen.

Vanhempien tuska on ymmärrettävä, sillä houkutus hankkia kasvunvarallla varustetut välineet kasvaa, kun kaivaa laskimen esille.

Jos kasvavalle lapselle joutuu ostamaan joka vuosi upouudet, keskimäärin 60 euron arvoiset hokkarit, ohenee isän tai äidin lompakko jo alakouluaikana 360 eurolla.

Jos käytetyt hokkarit metsästää vuosittain 15 eurolla, tulee alakouluaikaisen luisteluharrastuksen hinnaksi 90 euroa.

Talvivälinerumba on iso urakka

Kuopiolaisessa Rönty-Tanskasten perheessä käy vilske. Perheen 11-, 9-, 6- ja 1-vuotiaat lapset ovat innokkaita talviliikkujia. Erityisen mieleen on luisteluharrastus.

– Meillä hiihdot ja luistelut eivät jää ainoastaan koululiikuntaan. Hiihtolatu ja jää ovat molemmat lähellä, perheenäiti Sanna Rönty kertoo.

Kuopiolaisessa Rönty-Tanskasten perheessä on aktiivisia luistelijoita. Isä Petri Tanskanen pitää sylissään Emmaa (1v). 6-vuotias Eetu ja 9-vuotias Essi sovittavat luistimia äiti Sanna Röntyn kanssa. Toni Pitkänen / Yle

Perheessä välineet kiertävät vanhimmalta lapselta nuoremmille. Lisävälineitä hankitaan käytettynä ja hätätapauksessa uutena suoraan kaupan hyllyltä.

– Onhan se aikamoinen urakka. Vuosittain käydään luistimet ja monot läpi, että mikä sopii tänä vuonna kenellekin. Harmittaa, että ehdin myydä pois meidän minipienet luistimet. Nyt niille olisi taas käyttöä, Rönty huokaisee ja katsoo sylissään istuvaa vuoden ikäistä Emmaa.

Vieressä perheen kolmasluokkalainen tytär Essi vetää jalkaansa uusia kaunoluistimia, jotka hän on vastikään saanut. Kaunoille tulee käyttöä myös koululiikunnassa, sillä ensi viikolla luistellaan.

Isä Petri Tanskanen esittelee perheen varastotiloja, joihin mahtuu suksi jos toinenkin. Toni Pitkänen / Yle

Perheen isä Petri Tanskanen kiittelee kodin isoja varastotiloja.

– Tänne kyllä mahtuu off-season-aikana monot, sukset ja luistimet. Meillä on siinä mielessä hyvä tilanne. Mutta on tavaran määrä aikamoinen, Tanskanen pyörittää päätään.

