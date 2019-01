Olut ja lonkero syöksyivät – näin rajua myyntiromahdusta Alkossa ei ole nähty neljännesvuosisataan

Vuoden 2018 alusta voimaan astunut uusi alkoholilaki kavensi Alkon monopolia merkittävästi ja romautti valtiomonopolin litramyyntiä alaspäin enemmän kuin yli 25 vuoteen: -8,5 prosenttia vuonna 2018 ja puhtaana alkoholina -5,4 prosenttia.

Vielä suurempi sukellus koettiin Alkoissa edellisen kerran 1990-luvun alussa, kun Suomi rypi vuosisadan lamassa. 1992 litramyynti romahti lähes 11 prosenttia puhtaalla alkoholilla laskettuna ja markkoina vielä hitusen enemmän.

Tätäkin jyrkempi lovi alkon litramyyntiin iski 1969, kun Alko menetti yksinoikeutensa keskiolutkauppaan ja kansa siirtyi salamana hankkimaan oluensa lähinnä ruokakaupasta. Silloin syypää oli sama kuin nytkin eli lakimuutos.

Nyt suurin Alkon myynninpudottaja on aiempaa vahvempien lonkeroiden, oluiden ja siidereiden kaupan salliminen marketeille ja muille vähittäismyyjille. Kun ennen yläraja oli 4,7 prosentissa eli keskioluen vahvuisissa juomissa, nousi se vuoden alusta 5,5 prosenttiin eli nelosoluen tymäkkyyteen.

Eivätkä asiakkaat aikailleet, vaan iso osa siirtyi ostamaan ruokakaupasta etenkin lonkeronsa. Sen vähittäismyynti muualta kuin Alkosta kasvoi Valviran tammi-elokuun tilaston mukaan 67 prosenttia. Erikoista siinä on se, että lonkeroa ei ruokakaupasta ole uuden lain aikaan saanut yleensä kuin hitusen edullisemmin kuin Alkosta.

Suurimmat pakitukset vuoteen 2017 verrattuna nähtiin lonkeroissa (-49%), oluissa (-31%) ja siidereissä (-19%). Muista juomista ei ollut juuri apua Alkolle, koska moni keskeinen juomaryhmä miinusti myös, joskin vähemmän. Näitä ovat muun muassa kirkkaat puna- ja valkoviinit. Ilonaihe ovat roseeviinit, joiden litramyynti hyppäsi peräti 31 prosenttia.

Alkon juomamyynnit 2018 litraa muutos Longdrinkit 2 932 000 -49,2 % Oluet 5 671 000 -30,9 % Siiderit 536 000 -19,2 % Punaviinit 22 637 000 -6,5 % Vodkat ja viinat 13 251 000 -3,7 % Valkoviinit 21 353 000 -0,3 % Yhteensä* 85 259 000 -8,5 % Lähde: Alko * Kaikki juomaryhmät

Edellinen plussavuosi 2007

Alkolle viime vuosi oli sikäli jatkoa edellisille, että Alkon litramyynti on laskenut pitkään muutenkin, 11 vuotta putkeen. Tosin lasku on ollut selvästi nyt nähtyä maltillisempaa, puolesta prosentista noin kolmeen vuosittain. Alkon edellinen plussavuosi oli 2007 ja se oli samalla yhtiön historian paras myyntivuosi. Silloin juomia myytiin 113,5 miljoonaa litraa. Ennätysvuodesta on tultu alas 28 miljoonaa litraa eli noin 25 prosenttia.

Viime vuonna juomia kannettiin ulos pitkäripaisesta 85 miljoonaa litraa.

1969 järisi viimeksi

Edellinen Alkoa voimakkaasti ravistellut lakimuutos tuli voimaan vuoden 1969 alusta. Yhtiön vuosikertomus vuodelta 1969 kertoo, kuinka lakimuutoksen seurauksena "keskioluen myynti siirtyi Alkoilta miltei kokonaan vähittäiskaupoille ja ravintoloille. Pudotusta tuli kolmosoluille huimat 96 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Kokonaisuudessaan Alkon myymälöiden vuoden 1969 litramyynti kyykkäsi 35 prosenttia, mutta markkoina miinusta tuli vain nelisen prosenttia, koska muut, etenkin hinnakkaat tuotteet, vetivät hyvin. Myyntinousua kirjattiin muun muassa viinoille, konjakeille, viskeille, viineille ja lonkeroille.

Tilikauden voitto pieneni kuitenkin viidenneksen, vaikka yhtiö oli tehnyt räväkän vastaiskun: se oli avannut vuodenaikana 30 uutta myymälää ympäri Suomen. Myymälöitä oli vuoden 1969 lopussa 161, vajaa puolet nykyisestä.

Suomalaisten alkoholinkulutus kohosi keskioluen vapautuksen vuoksi merkittävästi. Keskioluen myynti yli kolminkertaistui vuonna 1969 edellisvuodesta, mutta se ilahdutti lähinnä vain vähittäiskauppoja, ei Alkoa.

Muutos aiheutti ison loven kulutustilastoihin. Alkoholijuomien kulutus asukas kohden nousi 4,2 litraan 100-prosenttista alkoholia vuonna 1969, kun se edellisvuonna oli 2,9 litraa. Nyt kulutus on noin 10 litraa asukasta kohti.

