"Opettajani hyväksikäytti minua koulussa", poika kirjoitti vanhemmilleen – samalla paljastui yksi Espanjan suurimmista pedofiiliskandaaleista

–Äiti, onko sinulla salaisuuksia?

Näin barcelonalaisen Manuel Barberon poika kirjoitti viisi vuotta sitten vähän ennen joulua lähettämässään WhatsApp-viestissä. Poika kirjoitti viestin omasta huoneestaan samassa talossa olevalle äidilleen.

Poika oli lopettanut koulun 16-vuotiaana. Syyksi hän oli kertonut, että haluaa opiskella parturikampaajaksi. Uudetkaan opinnot eivät kuitenkaan sujuneet. Masentunut poika linnoittautui huoneeseensa eikä perhe saanut häneen kontaktia.

Vanhemmat ajattelivat masennuksen johtuvan koulukiusaamisesta. Introverttia poikaa oli kiusattu yläkoulussa.

Pojan eristäytymisessä oli kyse kuitenkin muusta. Sen hän kertoi niin ikään huoneestaan lähetetyllä viestillä.

–Opettajani hyväksikäytti minua koulussa, luki viestissä.

Lopulta poika sanoi saman asian vanhemmilleen myös kasvotusten. Niistä paistoi pojan isän Manuel Barberon mukaan häpeä. Barbero raivostui. Myös hän itse oli lapsuudessaan ollut hyväksikäytön uhri.

– Ensimmäinen ajatukseni oli, että tapan opettajan, Barbero sanoo lähes tasan viisi vuotta pojan tunnustuksen jälkeen koulun edustalla sijaitsevassa puistossa

.

Manuel Barbero pettyi siihen, miten Maristas-koulu reagoi pedofiiliskandaaliin ja hänen poikansa hyväksikäyttöön. Maija Salmi / Yle

Kymmeniä uhreja

Väkivallansijaan Barbero päätti saattaa opettajan vastuuseen teostaan. Silloin hän ei vielä tiennyt, että uhreja olisi enemmän. Opettaja oli ehtinyt hyväksikäyttää kolmen vuosikymmenen aikana lukuisia oppilaita.

Hän työskenteli Barcelonassa Sants-Les Cortsin kaupunginosassa sijaitsevassa Maristas-koulussa liikunnanopettajana 1970-luvun puolivälistä vuoteen 2011 saakka.

Muut uhrit alkoivat paljastua, kun Barberon poika suostui isänsä pyynnöstä vihdoin tekemään rikosilmoituksen. Lopulta poika kertoi, että opettaja oli raiskannut hänet lukuisia kertoja.

– Aloin saada sähköpostia opettajan muilta uhreilta. Niitä tuli kymmeniä. Osa hyväksikäytöistä oli tapahtunut kolmekymmentä vuotta sitten, osasta oli kulunut vasta muutama vuosi, Barbero kertoo.

Manuel Barberon pojan tekemästä rikosilmoituksesta sai alkunsa yksi Espanjan suurimmista pedofiiliskandaaleista. Se tunnetaan nimellä, caso Maristas, tapaus Maristas_._

Maristas on kansainvälinen järjestö, joka ylläpitää uskonnollisia kouluja yli 80 maassa. Koulut eivät kuulu suoraan katolisen kirkon alaisuuteen, vaan järjestöllä on oma Roomassa toimiva johtajansa.

Kouluilla on Espanjassa ollut perinteisesti hyvä maine. Opettajina toimivat pappien ja järjestöön kuuluvien veljien lisäksi tavalliset opettajat.

Manuel Barberon poikaa hyväksikäyttänyt liikunnanopettaja oli yksi heistä.

Opettaja tarjosi hierontaa

Tutkimuksissalöytyi todisteita siitä, että liikunnanopettajan toiminta oli ollut koulun tiedossa.

Lisäksi rikosilmoituksia tehtiin yhteensä kahdestatoista Barcelonan kolmessa Maristas-koulussa työskennelleestä opettajasta tai papista.

Monet uhrit ovat astuneet julkisuuteen Barberon rohkaisemina.

Opettaja hyväksikäytti Alexander Pachecoa tämän ollessa yläkoulun ensimmäisellä luokalla. Pacheco piti asian sisällään monta vuotta. Maija Salmi / Yle

Yksi heistä on 25-vuotias Alexander Pacheco, joka vaikeni Manuel Barberon pojan tapaan useiksi vuosiksi.

– Halusin vain unohtaa tapahtuneen. Kun huomasin, että opettajalla oli muitakin uhreja, minäkin halusin puhua, hän kertoo hyväksikäytön uhreja auttavan yhdistyksen toimistossa vain muutaman korttelin päässä koulusta.

Pacheco oli yläkoulussa, kun hän pyysi vapautusta liikuntatunnilta jalkapallossa saamansa revähdyksen vuoksi.

– Tunnin jälkeen opettaja pyysi minua huoneeseensa ja sanoi, että voisi hieroa revähtänyttä jalkaa. Sitten hän pyysi minua riisuutumaan.

Aluksi hieronta oli Pachecon mukaan normaalia.

– Sitten hän alkoi yhtäkkiä kosketella intiimialueitani. Hämmennyin enkä osannut aluksi tehdä mitään. Pyysin päästä vessaan, puin vaatteet päälleni ja lähdin pois huoneesta.

Pacheco ei kertonut tapauksesta kenellekään. Häpeä oli liian suuri. Hän kokee olevansa kaikesta huolimatta onnekas.

– Tunnen monia, joita opettaja kosketteli ja hyväksikäytti lukuisia kertoja. Minä jouduin uhriksi vain kerran.

Manuel Barberon poika ei ole toipunut pitkään jatkuneesta hyväksikäytöstä.

–Emme uskalla jättää poikaa hetkeksikään yksin. Hän on yrittänyt itsemurhaa useita kertoja, Barbero sanoo.

Lakimuutos parantaisi uhrien asemaa

Osa Maristas-skandaalissa syytteeseen joutuneista opettajista ja papeista on kuollut.

Elossa olevatkaan eivät joudu oikeuteen vastaamaan teoistaan todisteista huolimatta.

Syy on Espanjan rikoslainsäädännössä.

Sen mukaan hyväksikäytöstä on pitänyt nostaa syyte viimeistään 5-15 vuotta sen jälkeen, kun uhri on tullut täysi-ikäiseksi. Hyväksikäytöstä, raiskaus mukaan lukien, on pitänyt tehdä rikosilmoitus viimeistään, kun uhri on täyttänyt 33 vuotta.

Tähän on todennäköisesti tulossa muutos, sillä Espanjan hallitus on tehnyt luonnoksen lakimuutosesityksestä, joka pidentäisi hyväksikäyttörikosten vanhenemisaikoja.

Mikäli lakimuutos (siirryt toiseen palveluun) menee läpi, hyväksikäyttöjen vanhenemisaika olisi 10-20 vuotta sen jälkeen, kun uhri on täyttänyt 30 vuotta. (linkki:

Työn alla on yhteensä 11 lakia, joiden tarkoitus on muun muassa ennalta ehkäistä hyväksikäyttöjä, parantaa uhrien asemaa ja pidentää hyväksikäytöistä annettavia tuomioita.

Manuel Barberon perustama Mans Petites -järjestö kamppailee hyväksikäyttöjä koskevan lain muuttamiseksi. Maija Salmi / Yle

Opettajaa odottaa pitkä tuomio

Tänä vuonna alkavassa Maritas-oikeudenkäynnissä syytettyjen penkillä istuu ainoastaan Barberon poikaa hyväksikäyttänyt entinen liikunnanopettaja.

Hän on tunnustanut osan teoista, jotkut niistä jopa kameran edessä skandaalista kertovassa Shootball-nimisessä dokumentissa (siirryt toiseen palveluun). Siinä näytetään, kun opettaja pyytää polvillaan anteeksi tekojaan.

Dokumentti kertoo myös Manuel Barberon taistelusta poikansa ja muiden uhrien puolesta.

Syyttäjä vaatii opettajalle 22 vuoden vankeustuomiota. Barbero ei kuitenkaan ole tyytyväinen.

–Hän ei joutunut tutkintavankeuteen, vaan odottaa tuomiota vapaalla jalalla.

Barbero syyttää sekä poliisia että Maristas-koulun johtoa haluttomuudesta tutkia tapauksia. Barberon mukaan Maristas-koulun johto yritti myös lahjoa uhreja ja heidän perheitään hiljaisiksi.

–Vieläkään he eivät ole pyytäneet anteeksi. Poikaani ei myöskään aluksi uskottu.

Oikeudenkäynti opettajaa vastaan käydään näillä näkymin maaliskuussa.

Hän sai syytteen ainoastaan neljästä hyväksikäytöstä, vaikka uhreja on moninkertainen määrä.

Hyväksikäytöt ovat olleet tabu

Maristas-tapauksen jälkeen Espanjassa on noussut julkisuuteen monia uskonnollisten, pääasiassa katolisten koulujen piirissä tapahtuneista hyväksikäyttöjä.

Maan suurin sanomalehti El País on julkaissut tänä vuonna lukuisia artikkeleita (siirryt toiseen palveluun), joissa uhrit kertovat hyväksikäytöstä.

Lehti on haastatellut satoja uhreja.

Hyväksikäyttötapaukset ajoittuvat 1940-luvulta viime vuosiin.

Espanjassa katolisen kirkon piirissä hyväksikäytöistä on perinteisesti vaiettu. Viimeisen 30 vuoden aikana maassa on nostettu ainoastaan 33 siviilikannetta hyväksikäytöstä syytettyjä pappeja vastaan.

Viime vuonna Vatikaanille tehtiin kaksi kertaa enemmän ilmoituksia hyväksikäytöistä kuin edellisvuonna. Suurin osa tuli espanjankielisistä maista.

Espanjan pappiskonferenssi ei suostu luovuttamaan minkäänlaisia tietoja sen tietoon tulleista hyväksikäyttötapauksista.

Espanjan uskonnollinen konferenssi, Confer, on kuitenkin päättänyt kokoontua keskustelemaan katolista kirkkoa kuohuttavista hyväksikäyttötapauksista.

