Puolen miljoonan litran akvaario alkoi vuotaa Kotkassa — kymmenien kilojen painoisten kalojen kotiinpaluulle pitkä viive

Tästä on kyse Akvaariokeskus Maretarium on keskittynyt esittelemään Suomessa eläviä kaloja.

Maretariumissa eri kalalajeja on noin 60 ja kalayksilöitä yhteensä noin 1700.

Erillisiä akvaarioaltaita siellä on 22 ja vettä niissä on yhteensä 700 000 litraa.

Kotkan matkustajasataman vieressä sijaitsevan akvaariotalo Maretariumin valtava Itämeri-allas ammottaa tyhjänä.

Yleensä tätä akvaariotalon suurinta allasta ihailevat isot katsojajoukot, jotka haluavat nähdä suomalaisia taimenia, kuhia, sampia tai ahvenia.

Nyt kaikki on muuttunut, sillä jouluaaton aattona altaan täyttövaiheessa havaittu vuoto yllätti koko henkilökunnan ja heitti kapulan hyvin edenneiden remontointitöiden rattaisiin.

Marraskuusta asti suljettuna ollut Maretarium oli tarkoitus avata uudelleen tämän vuoden alussa, mutta vuodon vuoksi avaaminen lykkääntyy edelleen ainakin kahdella viikolla.

Itämeri-altaan kattona on taivas. Kari Saastamoinen / Yle

– Vuotanut vesi ei ehtinyt aiheuttaa vahinkoa, mutta se teetti paljon töitä. Meillä meni jouluaatto ja joulupäivä altaan vahtimiseen ja vuotojen kuivaamiseen, kertoo Maretariumin toimitusjohtaja Sari Saukkonen.

Vuodon lähteen paikallistaminen osoittautui hankalaksi. Hätiin ehdittiin kutsua apujoukkoja Isosta-Britanniasta saakka samalta yritykseltä, joka teki altaan remontin.

– Emme tienneet, johtuiko vuoto lasikuituvuorauksesta vai altaan ikkunoiden silikonisaumoista. Kun työmiehet Aquarium Technology Limitedilta tulivat ja pääsivät tarkastelemaan allasta, ilmeni, että ongelma oli juurikin silikonisaumoissa, Saukkonen sanoo.

Vuoto-ongelma havaittiin altaan täyttövaiheessa. Kari Saastamoinen / Yle

Kalat varastoaltaissa

Sylinterimäinen Itämeri-allas on Maretariumin yli 20 akvaarioaltaasta suurin. Sen vesitilavuus on puoli miljoonaa litraa ja veden syvyys seitsemän metriä.

Altaan 120 asukkia oli jo ehditty siirtää remontin ajaksi karanteeni- ja varastoaltaisiin. Maretariumin henkilökuntaa siirtotöissä auttoivat alan opiskelijat. Lisäksi tarvittiin sukeltajia, jotta kalat saatiin siirrettyä turvallisesti altaasta toiseen.

– Kalojen hyvinvointi on etusijalla, joten nopeus siirtämisessä on tärkeintä, kertoo Maretariumin johtaja Sari Saukkonen.

Itämeri-altaassa asuu muun muassa taimenia, ahvenia ja kuhia. Suurin osa kaloista kuitenkin on sampia, jotka painavat parikymmentä kiloa.

Maretariumin toimitusjohtaja Sari Saukkonen kertoo ommelleensa niille kantokassin, jolla kalat nostettiin altaasta nosturin avulla.

– Markkinoilta ei löytynyt mistään niin suurta kassia, naurahtaa Saukkonen.

Itämeri-altaan kaloille ei koitunut uhkaa, sillä ne eivät olleet altaassa vuodon aikana. Kari Saastamoinen / Yle

Ei ensimmäinen kerta

Vastaavia ongelmia Itämeri-altaan kanssa oli Maretariumin rakentamisvaiheessa keväällä 2002. Vuodon paikka saatiin kuitenkin paikallistettua ja korjattua avajaisiin mennessä.

Samaisessa altaassa oli vuoto myös vuotta myöhemmin, jolloin Maretarium oli suljettuna silikonisaumojen uusimisen takia kuukauden ajan.

Nyt silikonisaumat on saatu jälleen uusittua. Niiden on vielä annettava kuivua seuraavat pari viikkoa, minkä jälkeen allas on vielä täytettävä. Työn onnistuminen selviää vasta silloin.

– Itämeri-allas on jo 17 vuotta vanha ja materiaali kuluu. Mutta kyllä me nyt tavoittelemme sitä, että kun on remontti tehty niin sillä pärjätään seuraavat 15 vuotta, toimitusjohtaja Sari Saukkonen toteaa.

Uuden aikataulun mukaisesti Maretarium aukeaisi aikaisintaan kolme viikkoa aikataulusta jäljessä.

– Jos pysytään tässä aikataulussa, tästä ei koidu suurempaa haittaa asiakkaille. Tässä vaiheessa tärkeintä on, että saamme tulevaisuudelle hyvän altaan, ja että kaikki on valmista, kun ovet avataan yleisölle, Saukkonen sanoo.