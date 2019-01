Maailmanpankin johtaja Jim Yong Kim ilmoitti yllättäen erostaan

Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla on paljon sananvaltaa Kimin seuraajan valintaan.

Kehittyviä maita lainoittavan Maailmanpankin johtaja Jim Yong Kim eroaa yllättäen, yli kolme vuotta ennen kuin hänen kautensa olisi päättynyt.

Kim siirtyy yksityiseen yritykseen, jossa hän aikoo keskittyä kasvattamaan sijoituksia kehittyvien maiden rakenteisiin, kuten teihin ja rautateihin.

Kimin ero astuu voimaan helmikuun alussa. Sen jälkeen tehtävää hoitaa toistaiseksi Maailmanpankin toimitusjohtaja Kristalina Georgieva.

Maailmanpankin johtaja on perinteisesti ollut yhdysvaltalainen. Presidentti Donald Trumpin hallinnolla on paljon painoarvoa Kimin seuraajan valintaan, sillä Yhdysvalloilla on laitoksen jäsenmaista eniten äänivaltaa.

Trumpin hallinto vastustanut lainanantoa Kiinalle

Eroilmoitus käynnisti spekulaatioita siitä, oliko Yhdysvaltain presidentinhallinnolla vaikutusta Kimin lähtöön.

Kahden uutistoimisto Reutersin haastatteleman, Kimin tuntevan henkilön mukaan tämä lähti omasta tahdostaan.

Trumpin hallinto on kyseenalaistanut Maailmanpankin perustehtävää kehittyvien maiden lainoittajana. Yhdysvallat on vastustanut etenkin rahoituslaitoksen lainanantoa Kiinalle.

Viime vuonna Maailmanpankki sai reilun 11 miljardin euron lisärahoituksen, kun se myöntyi Yhdysvaltain vaatimuksiin pienentää lainojaan Kiinalle ja muille korkean keskitulon maille.

Kimin kaudella Maailmanpankki asetti tavoitteekseen poistaa äärimmäisen köyhyyden maailmasta vuoteen 2030 mennessä.

