Finnair peruu useita lentoja tiistailta lumisateen takia

Valtaosa perutuista lennoita on kotimaan lentoja, mutta joukossa on ainakin yksi lento Helsinki-Vantaalta Brysseliin.

Finnair on perunut tiistailta useita lentoja ennustetun runsaan lumisateen vuoksi. Ainakin 14 lentoa on peruttu. Suurin osa niistä on iltapäivään ajoittuvia kotimaan lentoja, kerrotaan Finnairin viestinnästä.

Peruttujen lentojen listalta löytyy tiistai-aamun lennot Joensuuhun ja Savonlinnaan.

Tältä illalta taas on peruttu lento Helsinki-Vantaalta Kemi-Tornioon kello 23.45.

Finavian sivuilta löytyy tiedot lähtevistä ja saapuvista (siirryt toiseen palveluun) lennoista.

Kotimaan lentojen lisäksi mukana on yksi edestakainen lento Helsinki–Vantaalta Brysseliin.

Finnairin mukaan lumisade hidastaa liikennettä, minkä vuoksi joitakin lentoja peruttiin. Lentoja peruttiin yhtiön mukaan reiteiltä, joilla kulkee tiistaina muitakin koneita.

Sääennustetta voi tutkia Ilmatieteen laitoksen (siirryt toiseen palveluun) sivuilta.