Hämähäkinpurema vei Teuvo Hakkaraisen sairaalaan Hondurasissa – "Rupesin tärisemään ja näkemään harhoja"

Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.) on joutunut sairaalahoitoon hämähäkinpuremasta aiheutuneiden terveysongelmien vuoksi Hondurasissa. Hakkarainen palaa Suomeen tällä viikolla.

Perussuomalaisten viitasaarelaisen kansanedustajan Teuvo Hakkaraisen lomamatka Hondurasiin on venähtänyt suunniteltua pitemmäksi hämähäkinpureman takia.

Hämähäkki iski leukansa Hakkaraisen jalkaan yöllä sängyssä.

– Se oli semmoinen tuuman mittainen, pari-kolme senttiä pitkä hämähäkki, mutta se jurskautti leuoillaan kunnolla jalasta, Hakkarainen kuvailee tapahtumaa.

Hakkarainen kertoo tappaneensa hämähäkin kengällä ja heittäneensä sen pihalle. Purema vei miehen nopeasti huonoon kuntoon.

– Rupesin tärisemään ja näkemään harhoja, ja nousi korkea kuume, Hakkarainen kertoo ensimmäisistä oireistaan.

Kansanedustaja kertoo, että naapurissa asunut Ernesto vei hänet pikaisesti sairaalaan, jossa oireet pahenivat.

– Tuli kauheita vesirakkuloita jalkoihin, verisuonet alkoi supistua eikä keuhkot toimineet, Hakkarainen luettelee.

Hakkarainen kertoo saaneensa kuitenkin hyvää hoitoa myrkytysoireisiin. Hän arvelee voivansa lähteä paluumatkalle Suomeen tämän viikon torstaina.

Teuvo Hakkarainen on vieraillut Hondurasissa aiemminkin. Hän on ollut perustamassa lomapaikkakunnalleen sahaa, ja on nyt joululomallaan vieraillut paikallisten tuttaviensa luona.

