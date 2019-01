Miten pidät uudenvuodenlupauksesi – tai jätät sen tekemättä? Kokosimme vinkit yhteen

Vuodenvaihde on monille uuden alku ja elämänmuutosten, lupausten ja toiveikkuuden aikaa. Moni aloittaa kuntoilun, laihdutuksen, uuden harrastuksen. Toiset syövät vegaaniruokaa, jollekin tärkeämpää on lisääntynyt yhteydenpito läheisiin.

Uudenvuodenlupauksia – pieniä tai suuria – tehdään Suomessakin vuosittain varmasti miljoonia. Valtava enemmistö lupauksista kuitenkin jää toteutumatta.

Kokosimme Yle Uutisten viime vuosien parhaita vinkkejä uudenvuodenlupausten pitämiseen – tai antamatta jättämiseen.

Miten saan pidettyä lupaukseni?

Vinkit uudenvuodenlupauksen tekemiseen Aikatauluta. Kirjaa lupauksesi kalenteriin. Suosi pieniä, konkreettisia muutoksia valtavan elämäntaparemontin sijaan. Aseta rima kuitenkin korkealle. Analysoi lähtötilanne, eli millainen on osaamisesi tai kykysi Pohdi, mikä on strateginen tahtotilasi: minkä pitää onnistua, jotta lupaus toteutuu. Valikoi ne taistelut, jotka pitää voittaa: millaisella tekemisellä tavoitteisiin pääsee, eli missä pitää vielä parantaa. Mittaa, seuraa edistymistäsi.

Olisiko ratkaisu sitten siinä, että (1.) kirjaa uudenvuodenlupauksensa kalenteriin? Tähän uskoo elämäntapavalmentaja ja koulutusjohtaja Auli Hedman vuonna 2015 julkaistussa jutussamme. Hän kannustaa laatimaan lupauksia, jotka ovat kohtuullisia ja jotka voi aikatauluttaa. Päivämääriä kannattaa laittaa ylös. Lue lisää vinkkejä jutustamme: Kalenteroi ja aikatauluta uudenvuodenlupaus

Vuonna 2016 hyvinvointiyrittäjä Nelli Lähteenmäki puolestaan suositteli Ylen aamu-tv:n haastattelussa (2.) suosimaan uudenvuodenlupauksissa pieniä askeleita. Lähteenmäen mukaan uudenvuodenlupaukset epäonnistuvat, koska tavoiteltu muutos on uuvuttavan suuri, ja sen lisäksi epämääräinen. Tie muutokseen tapahtuukin pienissä, konkreettisissa askelissa. Lue lisää jutustamme: Onnistuneen uudenvuodenlupauksen salaisuus: "Tee epäonnistumisesta itsellesi hankalaa"

Psykologi Satu Kaski piti vuonna 2017 julkaistussa jutussamme tärkeänä sitä, että unelmoimme, pyrimme kohti asettamiamme tavoitteita tai annamme uudenvuodenlupauksia. Hänen mukaansa (3.) rima kannattaa asettaa korkealle. Oman tavoitteen tulee haastaa meidät laittamaan itsemme likoon, menemään yli mukavuusrajojen, Kaski uskoo. Myös hän puhuu pienistä askelista, ja siitä että onnistumista mitataan arjessa joka päivä. On oltava paitsi motivaatiota ja kurinalaisuutta, mutta samaan aikaan on oltava rehellinen itselleen. Lue lisää jutustamme: Vuodenvaihde on ladattu lupauksilla – psykologi kehottaa asettamaan riman korkealle: "Hyvä tavoite on sellainen, että itseäkin pelottaa"

Bisnesmaailman oppeja uudenvuodenlupauksen tekoon luotasimme niinikään 2017 julkaistussa jutussamme. Talent Vectian johtava konsultti Tero Vuorinen toteaa, että ennenkuin yhtään lupaista edes antaa, on syytä (4.) analysoida lähtötilanne, eli esimerkiksi oma osaaminen ja kyvyt. Seuraavaksi on syytä (5.) pohtia, mikä on strateginen tahtotilasi: minkä kaiken pitää onnistua, jotta lupaus toteutuu. Vuorinen suosittaa myös (6.) valikoimaan ne taistelut, jotka pitää voittaa. Millaisella tekemisellä tavoitteisiin pääsee, eli missä pitää vielä parantaa? Viimeisenä bisnesneuvona on (7.) edistymisen seuraaminen ja mittaaminen. Uudenvuodenlupauksen pitäminen onnistuu parhaiten, kun luvattu asia on hyväksytty muidenkin kuin vain omassa päässä, se on motivoiva ja riittävän konkreettinen. Lue lisää jutustamme: Näillä bisnesmaailman opeilla saat uudenvuodenlupauksesi pitämään – maratonia ei juosta sillä, että päättää juosta maratonin

Mitä tehdä, jos rikkoo lupauksensa jo alkumetreillä?

Vuonna 2014 jutussamme personal trainer, lääkäri ja ravitsemusterapeutti antoivat vinkkinsä siihen, mitä kannattaa välttää, jotta uudenvuodenlupauksen mukanaan tuoma muutos jäisi alkuinnostuksenkin jälkeen pysyväksi. Asiantuntijat varoittavat samoista karikoista kuin muissakin jutuissamme: liian suurten tavoitteiden asettaminen, liika ehdottomuus ja selkeiden tavoitteiden puute. Rauhallisuus on valttia uudenvuodenlupauksissakin: Lupasitko tehdä liikunta- ja ruokaremontin? Asiantuntijat varoittavat perusvirheistä

AOP / Yle Uutisgrafiikka

Useinhan käy tietysti myös niin, että lupauksen pitäminen epäonnistuu syystä tai toisesta. Vuonna 2013 julkaistussa jutussamme Iron Coach -titteliä käyttänyt Antti Hagqvist antaa yksinkertaisen vinkin: aloita uudestaan ja tällä kertaa järjellisesti. Hän kehottaa uudenvuodenlupaajaa jättämään alkoholin ja heittämään vaa'an nurkkaan. Totaalikieltäytyminen ei kuitenkaan ole suotavaa. Ja jos repsahditkin, aloita alusta. "Mutta vain jos niin haluat. Huilaa, tee suunnitelma, hanki tsemppari ja aloita rauhassa. Jos et halua, älä syyllistä itseäsi." Lue lisää jutustamme: Karahtiko kuntolupaus jo karille? Älä lannistu vaan aloita alusta!

Terveyspsykologi Anu Kangasniemi sanoo vuonna 2017 julkaistussa jutussamme, että lupaus kannattaa sitoa omiin arvoihin, sillä muuten se voi jäädä irralliseksi sekä pintapuoliseksi. Urheilulääkäri Pippa Laukka taas uskoo, että parhaiten lupauksessa onnistuu, jos päätös syntyy aidoista syistä. Repsahdukset ovat kuitenkin inhimillisiä ja kumpikin kehottaa suhtautumaan uudenvuodenlupausten pettämiseen "armollisesti". Lupaukseen voi sisällyttää esimerkiksi "repsahdusoption" – eikä itsensä piiskaamiseen ole syytä ryhtyä. Lue lisää jutustamme: Joko rikoit uudenvuodenlupauksen? – "Kompastumisiin kannattaa suhtautua armollisesti"

Entä jos kokeilisit kokonaan jotain uutta?

Kokeile näitä lupausten sijaan Toiveet Taiat Sananlaskut Ystävien neuvot Teemavuoden viettäminen Kirjoita itsellesi kirje

Kaikillahan ei – Suomessakaan – suinkaan ole tapana edes tehdä uudenvuodenlupauksia. Naapurimaassamme Venäjällä ei esimerkiksi suosita uudenvuodenlupauksia vaan toiveita. Kun Kremlin kellot lyövät kaksitoista, mielessään voi lyöntien aikana toivoa jotain. Yksi uudenvuodentaioista on puolestaan sellainen, että toive kirjoitetaan paperille, ja se poltetaan kellonlyöntien aikana. Tuhka sekoitetaan samppanjalasiin ja juodaan. Lue lisää vuonna 2014 julkaistusta jutustamme: Uutenavuotena suomalainen lupaa, venäläinen toivoo

Vanhan kansan viisautta on tallentunut vuonna 2016 julkaistuun juttuumme sananlaskuista. Siinä sananlaskujen asiantuntija Liisa Granbom-Herranenantoi vinkkinsä vaikkapa uudenvuodenpuheen sananlaskuksi: "Löpö löpö lällää, tää vuos men tällää!" Tämän ja muita lupausten sijaan rallateltavia sananlaskuja löydät jutustamme: Tökkiikö uudenvuodenlupauksen tekeminen? Ota apuun wanhat sananlaskut!Uudenvuoden taikojen ja enteiden tulkitsemisessa apuna voi olla vuonna 2016 julkaistu testimme: Testaa, osaatko tulkita uudenvuoden taikoja ja enteitä kuin esivanhempasi

Ole oma itsesi. Auttakaa kaikkia. Ananas ei kuulu pizzan päälle. Uudenvuodenlupausten sijaan voisitkin luottaa ystävien ja läheisten antamiin hyviin neuvoihin. Tuoreita vinkkejä uudenvuodenlupausten tilalle löytyy uudenvuodenaattona 2018 julkaistusta jutustamme: Älä tee uudenvuodenlupauksia – hyödynnä ystävien hyviä neuvoja

Muutaman päivän takaa saattaa löytyä paras neuvo uudenvuodenlupausten korvaamiseen: teemavuoden viettäminen. Nopeasti haihtuvien dieetti- ja liikuntalupausten sijaan voitkin kokeilla lempeämpää vaihtoehtoa: suuntaa kohti omien arvojesi mukaista elämää teemavuotta viettämällä. Näyttelijä ja tuottaja Miikka J. Anttila vinkkaa myös toisesta ideastaan: kirjoita itsellesi kirje vuoden viimeisenä päivänä. Kirjeen voit avata seuraavan vuoden viimeisenä päivänä. Lue lisää jutustamme: Uuden vuoden lupaukset ovat "so last season" – mitäpä jos viettäisitkin oman elämäsi teemavuotta 2019?