Ranskalaiskirjailija Yann Moix sanoo, ettei voi rakastaa yli 50-vuotiasta naista – Ranska raivostui

Yann Moix on kohun keskellä. Jacky Godard / AOP

– En voi rakastaa yli 50-vuotiasta naista. Hän on liian vanha. Yli 50-vuotiaat naiset ovat minulle näkymättömiä.

Näin arvioi naisia tunnettu ranskalainen kirjailija Yann Moix ranskalaisessa aikakausilehdessä Marie Clairessa. Sanomattakin lienee selvää, että kirjailija on aiheuttanut ulostulollaan valtavan myrskyn.

– Pidän enemmän nuorten naisten vartaloista. 25-vuotiaan naisen vartalo on upea. Yli 50-vuotiaan naisen vartalo ei ole upea laisinkaan.

Näillä kommenteilla julkisuuden henkilö Moix niittasi itsensä tämän vuoden siteeratuimpien ihmisten joukkoon ainakin Twitterissä ja Facebookissa. Sosiaalisen median kommentaattorit ovat pitäneet hänen sanomisiaan lähinnä typerinä.

Moix ei tyytynyt haastattelussa arvioimaan naisia pelkän iän perusteella. Hän päätti jatkaa avautumistaan ja kertoi tapailevansa yksinomaan aasialaisia naisia.

Uusi kirja juuri ilmestynyt

Yann Moix on itse 50-vuotias. Hän on syntynyt aprillipäivän aattona 1968.

Kirjailija Moix on kulttuuripiireissä näkyvä hahmo. Vuonna 1996 hän sai arvostetun esikoisteosten Prix Concourt -kirjallisuuspalkinnon.

Pitkin uraansa hän on ollut tunnettu "valtavirrasta poikkeavista" kommenteistaan. Provokaatio Marie Claire -lehdessä on mitä todennäköisimmin harkittu.

Yann Moixilta on vastikään ilmestynyt uusi romaani, joka arvioidaan myös Marie Claire -lehden sivuilla. Moixin vaikutin voikin olla puhdas myynninedistäminen kohun varjolla.

Brigitte, Moix ja Me Too

Toisaalta juuri 50-vuotiaat naiset harrastavat erityisen paljon kirjallisuutta. Siinä mielessä kirjailija Moixin myyntimiehen vaisto saattaa pettää.

Ranskalaiset ovat vast'ikään vaikuttuneet ja hurmaantuneet siitä, että presidentti Emmanuel Macronilla on itseään huomattavasti iäkkäämpi Brigitte puolisonaan. Tämä ja Me Too -liike ovat Ranskassa nostaneet naisen paikan uudella tavalla keskusteluun. Ranskan kulttuurisessa jatkumossa nämä liikahdukset taitavat silti jäädä päiväperhoiksi.

Ranska on yhä sukupuolirooleiltaan hyvin vanhanaikainen. Isolle osalle kansaa Moixin kommentit ovat vanhan kertausta, jotka eivät lopulta suurta tunnekuohua aiheuta.

Ei odotettavissa kirjarovioita

Yli 50-vuotiaiden naisten ryntäystä polttamaan Moixin kirjoja ei ole odotettavissa.

Kohu Moixin ympärillä jää perinteiseen mediaan ja sosiaaliseen mediaan, joihin Moix sen tarkoittikin. Pöhinä kestää juuri sen ajan kuin kirja on muutoinkin myyntilistoilla.

Oikein ajoitetuilla seksistisillä kommenteilla saa Ranskassa sopivasti julkisuutta, mutta kolhua kuvaan niistä tuskin jää.

Vertailun vuoksi ei voisi oikein kuvitella, että Kari Hotakainen lausuisi Me Naisten haastattelussa vastaavia.