Sähköbussit palaavat liikenteeseen Turussa ja Helsingissä käyttökiellon jälkeen – ohjauksen vienyt vika selvisi tutkimuksissa

Helsingissä ja Turussa kulkevat sähköbussit palaavat tällä viikolla liikenteeseen tarkastusten jälkeen. Uudenvuodenaattona sähköbussit asetettiin ajokieltoon, kun linja-auton ohjaus petti Helsingissä.

Kotimaisen valmistajan kaikki Linkker-bussit vedettiin tapauksen jälkeen varotoimenpiteenä pois liikenteestä. Helsingin seudun liikenteen HSL:n bussi oli liikenteessä ohjauksen pettäessä ja siinä oli matkustajia.

Linkker Oy:n toimitusjohtaja Sami Ruotsalainen kertoo, että ohjausvika on varmistunut vetovarren murtumaksi, joka johtui väsymisrasituksesta. Vika on koskenut toistaiseksi vain yhtä linja-autoa. Aikaisemmin Linkker on kertonut, että kaikki sen toimittamat linja-autot tarkastetaan muun muassa röntgenkuvauksilla.

– Murtuma tapahtui autolle, joka oli ensimmäinen tehty sähköautomme. Tässä autossa on käytetty eri valmistajalta tulleita osia, kertoo Ruotsalainen.

Linkker on selvittänyt, että vetovarressa oli särö, joka on syntynyt todennäköisesti varren valmistusprosessin yhteydessä. Linkkerin ensimmäinen auto valmistui vuonna 2016.

Turussa sähköbussit jo liikenteessä

Turun seudun joukkoliikenne Fölin liikennöintiin bussit palasivat Linkkerin mukaan maanantaina. Föli vahvistaa asian. Turussa on kuusi sähköbussia. Nyt tiistaina HSL:n kymmenen sähkölinja-autoa puretaan ja tarkastetaan. Ruotsalainen arvioi, että valmista tulee tänään illalla.

– HSL:n sähköbussit voivat palata liikennöintiin jo illalla, mutta liikennöitsijästä sitten riippuu palaavatko ne liikennöintiin vasta huomisaamuna. Oletuksena on, että näistä HSL:n muista busseista ei vikaa löydy, koska Turun bussit ovat enemmän ajettuja, Ruotsalainen sanoo.

Myös Ruotsin Luulajassa bussit olivat hetken pois liikenteestä, mutta ne otettiin jo aikaisemmin käyttöön.

Linkker Oy:n toimitusjohtaja Sami Ruotsalainen kertoo, että yhtiö tarkastaa vielä Tanskan Kööpenhaminassa olevat bussit huomenna. Yhtiöllä on sähköbusseja myös Venäjällä ja Singaporessa.