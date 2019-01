EU-mailta pakotteita Iranin tiedustelupalvelulle – taustalla jopa neljä murhahanketta Euroopassa

EU-maat ovat asettaneet pakotteita Iranin tiedustelupalvelulle. Syynä on Iranin aikomukset tehdä attentaatit Ranskassa viime kesänä ja Tanskassa syksyllä.

Asiasta kertoi (siirryt toiseen palveluun) Tanskan ulkoministeri Anders Samuelsen.

– Tämä on merkittävä askel. Mikään muu tiedustelupalvelu ei ole EU:n terrorilistalla, Samuelsen sanoi mennessään EU:n ministerikokoukseen.

Suomen ulkoministeriön pakote-tiimin vetäjä Pekka Kosonen vahvistaa tiedon pakotteista. Hänen mukaansa pakotepäätökset tehdään EU-maiden kesken yksimielisyysperiaatteella, eli Suomi on niissä mukana.

Pakotteet kohdistuvat eräisiin tiedustelupalvelussa työskenteleviin henkilöihin ja yhteen sen osastoon.

Attentaatteja Euroopassa

Pakote-ehdotus tuli alun perin Ranskalta. Viime kesä-heinäkuun vaihteessa Ranskan viranomaiset ottivat kiinni neljä henkilöä, joita epäiltiin pommi-iskun valmistelusta Pariisin Villepinten esikaupungissa.

Iranilainen oppositiojärjestö Kansan mujahediin (Mujahediin-e-Khalq, MEK) aikoi pitää kokouksen Villepintessä. Ranskan viranomaiset saivat selville, että Iranin tiedustelupalvelu aikoi tehdä kokoukseen pommi-iskun. Asiasta kertoi muiden muassa The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Suuremman huomion sai syyskuussa tapahtunut Tanskan poliisin jättioperaatio, jossa koko Själlandin saari, jolla myös Kööpenhamina sijaitsee, eristettiin.

Tanskan poliisi etsi iranilaistaustaisia henkilöitä, joiden uskottiin suunnittelevan salamurhaa, joka kohdistuisi iranilaista ASMLA-järjestöä vastaan. ASMLA eli Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz ajaa itsenäistä arabivaltiota Etelä-Iranissa sijaitsevaan Khuzestaniin.

Iran on syyttänyt järjestöä sotilasparaatiin tehdystä iskusta, jossa sai surmansa 25 ihmistä. ASMLA on kiistänyt osallisuutensa ja pahoitellut verilöylyä. Asiasta kertoo esimerkiksi uutistoimisto AP (siirryt toiseen palveluun).

Tanskan poliisi: Iranin turvallisuuspalvelu valmisteli salamurhaa Tanskassa – ulkoministeri kutsui lähettilään kotiin Teheranista

Hollanti ilmoitti myös tänään tiistaina, että se uskoo Iranin tehneen maaperällään ainakin kaksi murhaa.

Kohteina oli iranilaista alkuperää olevat Hollannin kansalaiset. Murhat tehtiin Almeressa vuonna 2015 ja Haagissa 2017, kertoi maan ulkoministeri Stef Blok kirjeessään Hollannin parlamentille.

