"Täällä mummot huutavat, tämä ei ole inhimillistä" – Pelätty uudistus toteutui Helsingissä, potilaiden mielestä päivystys ajautui kaaokseen

Eilen maanantaina se tapahtui: Haartmanin ja Malmin sairaaloiden päivystykset siirtyivät Helsingin kaupungilta Husin eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vastuulle.

Päivystyksen hoitajat olivat ennakoineet sairaaloiden ajautuvan jopa täyteen kaaokseen – yhtenä syynä pidettiin sitä, että uudistuksen yhteydessä esimerkiksi potilastietojärjestelmä oli muuttumassa toiseen, eikä kiireen kanssa painiskeleva henkilöstö ei ollut luottamusmiehen mukaan ehtinyt kunnolla kouluttautua uuteen järjestelmään.

Yle seurasi maanantai-iltana paikan päällä Haartmanissa, miltä päivystysuudistus näyttää potilaan silmin.

Vaikuttaa siltä, että kehitettävää riittää vielä.

Potilas: Tämä ei ole mikään sivistysvaltio

Yle haastateli Haartmanin päivystyksessä useita ihmisiä, jotka kertoivat jonottaneensa ensiarvioon pääsyä eli ensimmäistä kohtaamista hoitohenkilökunnan kanssa yli tunnin.

Moni paikalla olleista sanoi odottaneensa tuon tunnin lisäksi vielä viisi, jopa kahdeksan tuntia lääkärin luo pääsyä.

Odotusaula oli illalla täynnä ihmisiä. Osa tulijoista kääntyi ovella pois ja lähti kertomansa mukaan yksityisille terveysasemille.

Yksi lääkärin luo pääsyä odottavista oli helsinkiläinen Tarja Heija. Hän oli ollut paikalla juuri kahdeksan tuntia ja tullut haastatteluhetkellä aulaan katsomaan, löytyisikö sieltä mitään syötävää.

Heija ei ollut tyytyväinen Husilta saamaansa palveluun.

– Tämä on katastrofi. Tämä ei ole mikään sivistysvaltio. Kyllä vanhukset ja sairaat ja työssäkäyvät tarvitsisivat asiallista hoitoa. Tuolla ei ole edes sänkypaikkoja, vaan tuolilla joutuu istumaan käytävällä.

– Tuolla on mummoja, jotka huutavat, Heija kuvaili tunnelmaa.

Haartmanin päivystys. Kuva on joulukuulta. Terhi Liimu / Yle

"Kuin ihmistehdas"

Haartmanin päivystys on ollut otsikoissa ennenkin.

Yle haastatteli joulukuussa lukuisia hoitajia, jotka kertoivat, että kiireestä ja venymisestä on tullut helsinkiläisessä päivystyksessä jo pysyvä tila.

Johto kuitenkin vakuutti potilasturvallisuuden olevan taattu, vaikka hoitajia on heidän itsensä mukaan kehotettu "hallittuun rimanalitukseen".

Heija sanoi maanantai-iltana ymmärtävänsä hoitajia.

– He tekevät parhaansa. He ovat kuin lasittunein katsein, koska eivät he muuta voi.

Helsinkiläinen Tarja Heija. Yle

Potilaalle ilta näyttäytyi kaaottisena.

– Koko ajan on ollut eri selitys: koneet ovat rikki tai lääkäriä ei ole tai lääkärillä on muita potilaita, Heija kertoi Haartmanin aulassa.

Hän ei säästellyt sanojaan.

– Tämä on kuin ihmistehdas. Ihmisiä tuodaan ja kärrätään. Inhimillisyydestä ei ole enää ollenkaan kysymys.

Viisi kysymystä – Hus vastaa

Yle kysyi potilaiden kokemista ongelmista tiistaina myös Husilta. Kysymyksiin vastasi osastonylilääkäri Timo Suonsyrjä.

Miten hyvin päivystysten siirto Helsingiltä Husille on tähän mennessä onnistunut?

Suonsyrjän mukaan integraatio on onnistunut suunnitelmien mukaisesti. Hän kuvaa muutosta todella suureksi.

– Helsingin kaupungin toiminnat siirtyvät päivystyksen osalta Husin järjestettäväksi. Tältä osin tulee tietoteknisiä potilastietojärjestelmäasioita. Niiden osalta on mennyt niin kuin on ajateltu tapahtuvan.

Oliko päivystyksissä eilen kaaosta?

Haartman on hyvin ruuhkainen päivystys jo lähtökohtaisesti, Suonsyrjä sanoo.

– Eilen on ollut tiettyä viivästystä tietoteknisiin asioihin liittyen. Mutta mitään erityistä kaaosta ei ole ollut. Kaikki potilaat on hoidettu ihan niin kuin on ajateltukin.

Osastonylilääkäri Timo Suonsyrjä. Antti kolppo / Yle

Osa potilaista oli sitä mieltä, että tilanne oli katastrofi eikä kuulu sivistysvaltioon. Miten vastaatte asiakkaille?

– Ainakaan meidän silmiin ei näytä siltä, mutta toki päivystykset ruuhkautuvat herkästi. Tietysti vuodenaikakin on nyt sellainen, jolloin päivystyksessä on paljon kävijöitä. Se varmasti näkyy yleisesti.

Onko normaalia, että ihmiset joutuvat jonottamaan jopa tunteja?

– Haartman on hyvin ruuhkainen päivystys muutenkin, ja vuodepaikat saattavat olla vähissä. Minun käsitykseni mukaan tilanne ei eronnut mitenkään merkittävällä tavalla siitä, mitä on saattanut ruuhkaisina päivinä muutenkin olla, Suonsyrjä toteaa.

Pitäisikö tähän tehdä muutosta?

Suonsyrjä korostaa, että toiminnot ovat vasta siirtyneet Husin vastuulle.

– Seuraamme tilannetta huolella ja kuuntelemme herkällä korvalla työntekijöiden jaksamista ja kokonaistilannetta. Toki sen pohjalta pohditaan, millaisia ratkaisuja mahdollisesti tarvitaan.

Eilisiä tietoteknisiä ongelmia Suonsyrjä selittää muun muassa sillä, että järjestelmästä toiseen siirtyminen on tarkoittanut esimerkiksi käyttäjätunnusten vaihtumista.

– Ehkä osalla käyttäjistä tunnukset eivät ole toimineet alun perinkään, ja sitten niitä on jouduttu vaihtamaan, hän sanoo.

