Etelän lumituppura jatkuu vielä reilut puoli vuorokautta – sitten liukastellaan kiristyvässä pakkasessa

Lunta sataa etelässä ja keli on erittäin huono

Sään iso kuva on, että loppuviikkoa kohti Suomen yli porhaltaa pari matalapaineen rintamaa ja välissä korkeapaine navakoittaa tuulen ja purevoittaa pakkasen. Luvassa on siten reilusti lunta, liukkaita kelejä ja myrskytuulia.

Esimakua on saatu koko kuluneen tiistain ajan, jolloin Etelä-Suomessa on satanut paikoin sankasti lunta, rannikolla se tosin on tullut osaksi vetenä.

Sadealueen pohjoisreuna on kulkenut Ylen meteorologin Matti Huutosen mukaan Satakunnasta Etelä-Karjalaan eli jotakuinkin Porista Savonlinnaan. Linjan eteläpuolelle Uudenmaan pohjoisosiin, Hämeeseen ja Satakuntaan on tullut jo 7-8 senttiä lunta, enimmillään jopa 10 senttiä. Vuorokauden kertymäksi Huutonen arvioi siten jopa 14-15 senttiä.

– Sateet hiipuvat huomisen aikana alkaen aamulla etelästä kohti Kaakkois-Suomea ja iltapäivällä ne ovat ohi, Huutonen arvioi.

– Keskiviikko on poutainen ja sää pakastuu. Torstain vastaisena yönä Lappiin on luvassa 20-25 asteen pakkasia ja Pohjanmaallekin -20 astetta, Huutonen sanoo ja varoittelee pakkasen myötä liukastuvasta kelistä. Jalkakäytävät voivat muuttua erittäin liukkaiksi.

Torstaina sataa lisää lunta

Sitten Suomen yli kulkee seuraava sadesatsi: matalapaine tuo torstaina Lappiin lumisateita, jotka etenevät sitten itää ja kaakkoa. Samalla tuulet navakoituvat ja merialueilla ne voivat yltyä myrskylukemiin.

Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilta (siirryt toiseen palveluun) ilmenee, että keskiviikkona koko Etelä-Suomessa ja Ahvenanmaalla on varoitus erittäin huonosta ajokelistä. Torstaina huonosta ajokelistä varoitetaan Pohjois-Suomea.

Merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta, myrskyn todennäköisyydestä ja aallokosta, jonka merkitsevä aallonkorkeus ylittää 4 metriä. Aluksi näin torstain aikana Perämerellä ja perjantaina puolestaan Selkämerellä.

Finnair perui tiistain lentoja lumisateen takia

Finnair ilmoitti maanantaina peruuttavansa kaikkiaan 14 lentoa tiistain runsaan lumisateen takia. Lennot olivat iltapäivän kotimaan lentoja yhtä Brysselin-vuoroa lukuunottamatta.

Finnairin mukaan lumisade hidastaa liikennettä ja peruutukset tehtiin liikenteen sujuvoittamiseksi hankalissa olosuhteissa. Reitit valikoitiin siten, että niillä oli tiistain aikana muitakin vuoroja.

Finnair kertoo mahdollisista poikkeusjärjestelyistä omilla sivuillaan (siirryt toiseen palveluun). Toistaiseksi tiistain aikana muutoksia aiemmin ilmoitettuhin ei ole tullut.

Finavian sivuilta löytyvät tiedot lähtevistä ja saapuvista (siirryt toiseen palveluun) lennoista.

