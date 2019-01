Savonlinnan lentokoneonnettomuudessa kiitotie oli kunnossa – nyt tutkitaan, miten konetta lennettiin

Onnettomuustutkintakeskuksen alustavan tutkimuksen mukaan Savonlinnan lentokentällä kiitotie oli normaalissa talvikunnossa maanantaiaamuna, kun matkustajalentokone ajautui siltä ulos. Onnettomuustutkintakeskus aloitti tutkintansa selvittämällä kiitotien kunnossapitotoimia.

Säätila tapahtuman aikana ei ollut poikkeuksellisen huono. Kiitotietä oli myös kunnostettu riittävästi.

– Kenttä oli sellaisessa kunnossa, että turvallinen laskeutuminen oli mahdollista. Siellä oli normaalit talviolosuhteet eli liukasta ja pilvistä, mutta siinä ei ole mitään ihmeellistä, Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi sanoo.

Jälkien perusteella lentokone on laskeutunut kiitotien vasempaan reunaan, jonka jälkeen se on ajautunut kiitotien ulkopuolelle ja pysähtynyt noin 20 metrin päähän kiitotien reunasta lumipenkkaan. Lentokoneessa on useita vaurioita muun muassa molemmissa potkureissa sekä siiven tyvessä olevissa laskuvalonheittimissä. Myös lentokoneen renkaisiin tuli vaurioita.

Lentokone ajautui noin 20 metriä ulos kiitotieltä. Onnettomuustutkintakeskus

Onnettomuuskeskus alkaa nyt tutkia mustien laatikoiden sisältöä. Mustat laatikot tarkoittavat äänitallenteita ja lentoarvotallenteita. Niistä käyvät ilmi niin ohjaamossa käydyt keskustelut kuin lentäjän tekemät ohjausliikkeetkin.

– Vielä ei voi tehdä johtopäätöksiä onnettomuuden syystä, mutta nyt tutkinnan painopiste siirtyy koneeseen, ja siihen, miten konetta on lennetty. Siihen liittyy koneen ja lennonjohdon välinen kommunikaatio, Nurmi sanoo.

Onnettomuustutkintakeskus kokoaa tarvittavan faktatiedon tapahtuneesta, analysoi sen ja antaa sen jälkeen suosituksensa siitä, miten vastaavalta voidaan välttyä jatkossa. Koko tutkimuksessa kestää noin 6-9 kuukautta.

Lennot jatkuvat normaalisti torstaina

Onnettomuus tapahtui Savonlinnassa maanantaina varhain aamulla. Airlinkin siirtolennolla olleen koneen laskeutuminen meni pitkäksi, se ajautui sivuun kiitoradalta ja pyörähti noin 90 astetta ympäri sivuttaissuunnassa.

Koneessa oli tapahtumahetkellä vain miehistö, eikä tilanteessa aiheutunut henkilövahinkoja. Kone oli valmistautumassa reittilentoon Savonlinnasta Helsinkiin.

Savonlinnan ja Helsingin välillä operoiva lentoyhtiö Airlink perui kaikki lentonsa maanantain ja tiistain ajaksi. Keskiviikkonakin lennetään vain yksi lento Helsingistä Savonlinnaan. Torstaiaamusta eteenpäin lennot jatkuvat normaalisti.