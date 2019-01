Keski-Eurooppa ja jopa Kreikka peittyivät paksuun lumikerrokseen: Alpeilla lunta voi tulla vielä metri lisää – katso kuvat

Viikonloppuna ja alkuviikosta Keski- ja Kaakkois-Eurooppaan on satanut runsaasti lunta lyhyessä ajassa.

Kreikassa lämpötila on tippunut nollan alapuolelle ja lunta on satanut suureen osaan maata. Ylen meteorologi Matti Huutonen kertoo, että Kreikassa mitattiin tiistaiaamuna paikoin jopa 20 asteen pakkasia. Päivällä lämpötila on ollut muutaman asteen pakkasen puolella.

Lunta on satanut etenkin Ateenan pohjoisosaan. Alexandros Vlachos / EPA

Maassa ei mitata lumen syvyyttä kovinkaan monessa paikassa, minkä takia kinosten korkeutta on vaikea arvioida. Makedonian puolella lähellä rajaa lunta mitattiin tiistaiaamuna parikymmentä senttimetriä ja vuoristoisilla alueilla yli puoli metriä.

Jopa maan pääkaupunki Ateena on saanut lumipeitettä. Koulut ovat suljettuina pääkaupungin pohjoispuolella, jonne lunta on satanut eniten. Poliisi on sulkenut myös isoimpia autoteitä onnettomuuksien välttämiseksi.

Olympoksen Zeuksen temppeli Ateenassa kuvattuna tiistaina. Pantelis Saitas/EPA

Itävallassa lunta on satanut niin paljon, että lähes koko maahan on annettu punainen eli vakavin varoitus lumen takia. Itävallan Alpeilla on nyt suuri vaara lumivyöryille.

Alppien laskettelukeskuksissa rinteitä on suljettu lumivyöryvaaran takia. Useiden ihmisten kerrotaan kuolleen eri puolilla tapahtuneissa onnettomuuksissa. Huono sää on haitannut pelastusoperaatioita.

Keski-Euroopassa lunta on tullut runsaasti, varsinki Itävallassa. Lisää lunta on tulossa Alpeille myös loppuviikolla, paikoin jopa puolesta metristä metriin.

Ylen meteorologi Huutonen kertoo, että Alppien pohjoispuolelle on luvassa pahimmillaan metrin verran lunta lisää lähipäivien aikana. Lumen syvyys on Alpeilla jopa kaksi tai kolme metriä. Lumentulon pitäisi helpottua perjantain jälkeen.

Mies poistaa lunta katolta Itävallan Filzmoosin kaupungissa Salzburgin osavaltiossa, minne lunta on tullut eniten alueella. Christian Bruna/EPA

Lumikaaos on yltänyt myös Etelä-Saksaan. Saksan eteläisimmässä kärjessä sijaitseva, 25 000 asukkaan Lindau on saanut lumen varsin märkänä, minkä takia muun muassa puut kaatuvat ja oksat katkeilevat vaarallisesti. Ihmisiä on kehotettu varovaisuuteen ja mielellään pysymään kotona.

Märkä lumi on aiheuttanut 135 onnettomuutta ja 20 kilometrin liikenneruuhkat. Koulut on suljettu ja julkinen liikenne on pysähdyksissä.

– Kukaan ei muista nähneensä tällaista määrää lunta ja näin märkää, kommentoi kaupungin pormestari Gerhard Ecker lehdistötilaisuudessa.

Baijerissa teitä on suljettu lumimäärän alla kaatuvien puiden takia.

Tältä näyttävät lumiset maisemat Itävallassa Salzburgin osavaltiossa. Christian Bruna / EPA

Muun muassa Puolassa, Unkarissa, Slovakiassa ja Tsekeissä on ollut liikenneongelmia lumen takia. Maanantaina lunta satoi jopa Lähi-itään: Libanoniin ja Golanin kukkuloille Israelin ja Syyrian rajalle.

Loppuviikosta kylmää ilmaa on tulossa Venäjältä, mikä yltää Espanjaan, Ranskaan ja Italiaan asti.

Lähteet: Yleisradioyhtiöt ERT, CT, RTVS, ORF, ZDF