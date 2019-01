Ruotsi alkaa tutkia Suomeen suunnattuja verkkopelisivustoja

Ruotsin valtion pelimonopoli lakkasi vuoden vaihteessa. Rahapeliyritykset saavat toimia nykyään lisenssillä, jonka myöntää Ruotsin rahapeliviranomainen Spelinspektionen.

Uusi tilanne on luonut myös uudenlaista toimintaa. Jotkut lisenssin hankkineet yritykset ovat luoneet pelisivustoja verkkoon ilmeisenä tarkoituksena päästä Suomen ja Norjan säännellyille pelimarkkinoille.

Svenska Ylen mukaan lisensoiduilla toimijoilla on sivustoja, joiden verkkotunnukset ja nimet viittaavat suoraan esimerkiksi Suomeen ja niiden sisältö on myös suomeksi. Pelaaminen on mahdollista euroilla ja pelitileille voi siirtää rahaa suomalaisten verkkopankkien kautta.

Ruotsin uuden rahapelilainsäädännön mukaan tällainen toiminta ei kuitenkaan ole laillista.

Suomessa rahapelejä saa markkinoida vain Veikkaus

Lain ensimmäisen luvun toisessa luvussa on kirjoitettu seuraavasti: ”Lainsäädäntöä sovelletaan Ruotsissa tarjottuihin peleihin, ellei 3, 4 tai 5 kohdassa toisin säädetä. Verkkopelejä, joita ei ole suunnattu Ruotsin markkinoille, ei pidä pitää Ruotsissa. "

Suomessa taas Veikkauksella on monopoli pelaamiseen, eikä mikään muu toimija voi olla aktiivinen tai markkinoida palveluitaan Suomessa. Ahvenanmaalla on muita sääntöjä, ja PAF: lla on monopoli pelaamisesta.

Ulkomaisilla sivustoilla pelaaminen ei ole kiellettyä, ja Suomessa esimerkiksi Maltalla sijaitsevat pelisivustot ovat tuttuja.

Suomen poliisi: Ruotsi valvoo ruotsalaistoimijoita

Ruotsin pelivalvontaviranomainen aikoo nyt tutkia uudet toimijat, sillä viranomaisen mukaan jotkin uusista sivuista ei selvästikään täytä uuden lain kirjainta.

Peliviranomaisen lehdistöpäällikkö My Hamrén lupaa Svenska Ylen haastattelussa ottaa pelisivustot syyniin. Hän muistuttaa, että uusi laki on ollut voimassa vasta reilun viikon, joten kaikkiin epäkohtiin ei ole ehditty tarttua.

Suomessa Veikkauksen pelitoimintaa valvoo Poliisihallituksen arpajaishallinto. Poliisihallituksen ylitarkastajan Laura Kumpulaisen mukaan Ruotsissa olevien toimijoiden valvonta jää ruotsalaisille.

