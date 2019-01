Helsinkiin humpsahti yhdessä yössä liki vaaksan verran lunta – ajokeli on etelässä huono lumen ja jäätävän tihkun vuoksi

Peltikolareita ja suistumisia on sattunut etenkin Nelostiellä, kerrotaan Tampereen tieliikennekeskuksesta.

Suurimmassa osassa Suomea on keskiviikkona poutaista, mutta etelässä ja kaakossa tulee vielä paikoin lunta tai jäätävää tihkua. Tämä tietää huonoa ajokeliä varsinkin maan eteläosiin.

Lunta on satanut reippaasti yön aikana, kertoo Ylen meteorologi Seija Paasonen.

– Suurin kertymä 12 tunnin aikana oli Helsingin Kaisaniemessä. Siellä oli satanut lunta aamuseitsemään mennessä 13 senttimetrin verran.

Paasosen mukaan lunta on satanut Uudellamaalla kymmenen senttimetrin molemmin puolin, Varsinais-Suomessa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa 4–6 cm. Salpausselän pohjoispuolella sateet ovat jääneet vähiin.

Runsas lumisade on vaikeuttanut liikennettä aamun tunteina. Tampereen tieliikennekeskuksen mukaan peltikolareita ja tieltä suistumisia on sattunut paljon etenkin Nelostiellä. Lisäksi joitakin rekkoja on jäänyt jumiin.

Lähipäivien sää näyttää vaihtelevalta. Lämpötila on pakkasen puolella etelää myöten, sanoo Paasonen.

– Seuraava matalapaine saapuu Suomeen jo huomenna torstaina. Perjantaina luvassa on lauha hönkäys, minkä jälkeen sää kylmenee selvästi.

Voimassa olevat varoitukset löydät Ilmatieteen laitoksen sivuilta (siirryt toiseen palveluun). Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.