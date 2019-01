Professori: Ruokakulttuurin perinteet näkyvät myös uusissa elintarvikkeissa

Kaura- ja soijapohjaiset tuotteet ovat vallanneet tilaa kauppojen maitohyllyillä, mutta ruokaprofessorin mukaan raaka-aineiden vaihtaminen ei muuta välttämättä perinteitä.

– Jos menee lähikauppaan ja seisoo maitohyllyllä, siellä on perinteiset lehmänmaitoon perustuvat tuotteet ja kasvipohjaiset versiot samoista tuotteista. On ruokakulttuurinen perinne, jonka varassa tehdään valintoja. Halutaan samat tuotteet uusista raaka-aineista ja mietitään, millaiset vaikutukset niillä on joko ympäristöön tai ihmiseen, sanoi Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä keskiviikkona Ylen aamu-tv:ssä.

Suomalaisten syöminen on kuitenkin muuttunut: Mäkelän mukaan pitkällä aikavälillä viljatuotteiden kulutus on laskenut, vihannesten kulutus lisääntynyt ja liha arkipäiväistynyt.

Vihannesten asemaa ovat vankistaneet professorin mukaan työpaikka- ja opiskelijaruokaloiden salaattipöydät.

Lyhyellä aikavälillä taas on vaikeampi sanoa, mitkä trendit jäävät pysyviksi.

Niin ikään ruokakulttuurin professorina Helsingin yliopistossa toimiva Mari Niva sanoi aamu-tv:ssä, että jokin aika sitten esillä oli hiilihydraattien minimoimiseen tähdännyt karppaus. Nyt useilla huulilla ovat kasvisruokavaliot ja veganismi.

– Karppaus kuitenkin elää tietyllä tavalla, puhutaan paljon proteiinista, Niva huomautti.

Viime vuonna proteiinikeskustelun sekaan lensivät ja ryömivät hyönteiset. Se oli Nivan mielestä todella kiinnostava esimerkki ruokakulttuurin muutoksesta.

– Meidän kulttuurissa hyönteiset on kategorisoitu ei-syötävien puolelle. Aika nopeasti on alkanut näyttää siltä, että suomalaiset voisivat olla valmiita hyväksymään hyönteiset osaksi ruokavaliotaan, Niva sanoi.