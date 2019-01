Päätoimittaja Jokinen: Puolustusvoimilla ei ole ollut niskalenkkiä Ylen toimittajasta

Tulkintojen esittäminen faktoina on erittäin vahingollista vastuulliselle journalismille, sanoo Jouko Jokinen.

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen kiistää väitteet, joiden mukaan Puolustusvoimat olisi vaikuttanut Ylen uutisointiin. Ylen toimittajat eivät ole ulkopuolisten ohjailtavissa, sanoo Jokinen.

Helsingin Sanomat esitti Etusivun rikokset -kirjan arviossa tulkinnan (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan Ylen toimittaja olisi osallistunut Puolustusvoimien vaikuttamisoperaatioon uutisoinnissa vuonna 2017. Yle on jo aiemmin kiistänyt tulkinnan.

Ylen kanta on välitetty myös Helsingin Sanomille, mutta lehti on pitänyt kiinni tulkinnastaan (siirryt toiseen palveluun). HS on antanut ymmärtää, että Puolustusvoimilla olisi ollut niskalenkki Ylen toimittajasta.

– Väite on vakava ja väärä. Yle kiistää ehdottomasti, että toimituksessa olisi työskennellyt Puolustusvoimien ohjailtavissa ollut toimittaja, sanoo Jouko Jokinen.

Jokisen mukaan tulkintojen esittäminen faktoina on erittäin vahingollista koko vastuullisen journalismin kannalta.

Lue myös: Jouko Jokinen: Yle ei anna ulkopuolisten intressien vaikuttaa journalismiinsa

Keskustelu suljettu toistuvien Ylen kommentointiohjetta rikkovien kommenttien takia.