Vamian puukottajalle vaaditaan vankeutta murhan yrityksestä

Syyttäjä vaatii Vaasan ammattiopistossa tapahtuneen puukotuksen tekijälle vankeutta murhan yrityksestä. Syyttäjän mukaan tekijä on vakaasti harkiten yrittänyt tappaa entisen vaimonsa. Hän oli ensin lyönyt uhria ja sen jälkeen yrittänyt lyödä tätä veitsellä ainakin seitsemän kertaa ylävartaloon ja niskaan.

Rikosta on syyttäjän mukaan pidettävä murhan yrityksenä, koska se on tehty vakaasti harkiten ja tekoa on pidettävä törkeänä. Rikoksen motiivina on haastehakemuksen mukaan tekijän kunnian puhdistaminen entisen vaimon tappamisen kautta.

Puukotus tapahtui Vaasan ammattiopistossa lokakuun alussa. Vamian Sampo Campuksella opiskelijana ollut mies puukotti niin ikään opiskelijana ollutta naista koulun tiloissa. Uhri oli puukottajan entinen puoliso. Sekä epäilty puukottaja että uhri ovat ulkomaalaistaustaisia. He olivat Vamiassa valma- eli valmentavan koulutuksen aikuisopiskelijoita. Epäilty on syntynyt vuonna 1969 ja uhri 1977.

Uhri joutui hyökkäyksen jälkeen sairaalahoitoon, mutta hänen vammansa eivät olleet hengenvaarallisia. Poliisin mukaan ulkopuolisten nopea väliintulo todennäköisesti pelasti naisen hengen.

Syytetylle vaaditaan lisäksi rangaistusta laittomasta uhkauksesta ja pahoinpitelystä, jotka ovat tapahtuneet pariskunnan yhteisessä kodissa.