Poliisikielessä HAH tarkoittaa ”huolta aiheuttavaa henkilöä” – poliisin uusi työmuoto pyrkii arvioimaan henkilön aiheuttamaa uhkaa

Keskusrikospoliisin tiedusteluosaston sisälle on vuoden 2015 lopulla perustettu toimintayksikkö, jonka tehtävänä on kohdennetun väkivallan ennaltaestävä toiminta. Nykyisellään siinä toimii noin 10 henkilöä.

Suurin osa poliisin päivittäisestä ennaltaestävästä työstä on poliisilaitosten vastuulla, mutta Keskusrikospoliisin yksikkö tukee laitoksia ja myös muita viranomaisia arvioimaan, tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään väkivaltatilanteita. Tarvittaessa yksikkö antaa ehdotuksia, miten missäkin tilanteessa kannattaisi toimia.

UHKAT-yksikön päivittäisjohtajana toimiva rikoskomisario Santeri Sivonen sanoo, että huolta aiheuttavalla henkilöllä tarkoitetaan yksilöä, joka aiheuttaa huolta käyttäytymisen, ajatustensa tai elämäntilanteensa suhteen.

– Useimmiten kysymys on väkivallan mahdollisesta uhkasta. Huolta aiheuttaa, että henkilö käyttäytyy väkivaltaisesti, tekee jonkun väkivaltaisen teon tai on itsetuhoinen.

Huolen herättää usein käyttäytymisessä tapahtunut muutos. Henkilö saattaa pyörittää mielessään väkivaltaisia ajatuksia ja alkaa purkaa niitä näkyvästi. Tyypillinen tilanne on esimerkiksi, että huolta aiheuttava henkilö saattaa alkaa levittää netissä pelkoa aiheuttavaa materiaalia.

HAH ei ole sama kuin terroristi tai radikalisoitunut

Vaikka huolta aiheuttava henkilö vie ajatukset terrorismin uhkaan, muistuttaa Santeri Sivonen, että henkilön tausta voi olla mikä tahansa. Huolta aiheuttava henkilö ei ole kiertoilmaus radikalisoitumiselle tai terrorismille.

– Se on mahdollisimman neutraali termi. Sen voi ymmärtää jokainen tavallinen ihminen, joka huolestuu, että mitähän tällä ihmisellä on mielessä.

Huolta aiheuttavasta henkilöstä voi ilmoittaa omalle poliisilaitokselle suoraan tai nettivinkkinä. Asian voi ottaa myös puheeksi vaikka poliisipartion kanssa. Muitakin viranomaisia voi lähestyä. Huolen voi viedä eteenpäin myös työpaikalla tai koulussa.

– Se voi olla myös soitto 112:seen. Vakavissa asioissa ihminen on velvollinenkin auttamaan.

Tiedon saatuaan poliisi pyrkii olemaan yhteydessä huolta aiheuttavaan henkilöön tämän voinnin selvittämiseksi.

Haastattelemalla saadaan lisätietoja mahdollista terveysongelmista, taloushuolista, perhesuhteista tai vaikka vastikään tapahtuneesta työpaikan menetyksestä.

Sivosen mukaan uhkaavan käytöksen taustalla voi olla useita eri tekijöitä, joiden selvittäminen on tärkeää.

– Joillekin ihmisille tämä maailman meno vaan on sellainen, että ne asiat alkavat kummitella käyttäytymisen tasolla. Tuntuu, että meno on niin hurjaa, ettei enää siedä sitä. Se alkaa näkyä omassa ajattelumallissa.

Parasta HAH-työtä on se, josta ei kuulu mitään

HAH on kirjattu poliisin ennaltaestävän työn vuoteen 2023 ulottuvaan strategiaan. Jatkossa yhä suurempi osa poliisin työtä on ennaltaehkäisevää. Se on vaatinut myös poliisissa ajattelutavan muutosta.

Poliisille on aina ilmoitettu henkilöistä, jotka käyttäytyvät häiritsevästi ja aiheuttavat huolta, mutta perinteisesti poliisi on silloin tehnyt harkintaa, aloittaako se esitutkinnan tai jättääkö aloittamatta.

– Ennalta estäminen tarkoittaa, että nyt ollaan jo varhaisessa vaiheessa paikalla ennen kuin mitään rikosta tarvitsee edes epäillä. Silloin pyritään saamaan yhteys henkilöön. Useimmiten sillä tilanne ratkeaa kaikkein parhaiten, Sivonen sanoo.

Rikoskomisario tietää, että onnistuessaan HAH-työmuoto ei suurta julkisuutta saa.

– Kun puhutaan ennalta estämisestä ja varhaisesta puuttumisesta henkilön kannalta positiivisessa mielessä, niin silloinhan se menee salassa pidettäviin asioihin. Ei ole tarkoitus leimata henkilöä.

Vuoden poliisiksi 2018 valittu Santeri Sivonen muistuttaa, että suurimmalla osalla ihmisistä on elämässä hetkiä, jolloin on vaikeaa. Kun vaikeuksia kerääntyy ja niiden käsittelyn kanssa tulee ongelmia, alkavat monet oirehtia. Silloin myös poliisin on osattava arvioida, keneltä huolta aiheuttava henkilö saa parhaiten apua.

– Mehän emme voi jäädä odottelemaan, että henkilö alkaa suunnitella vakavaa väkivaltaa ja odotella viime hetkeen, että saataisiin jotain näyttöä. Hengen ja terveyden suojaaminen myös huolta aiheuttavan henkilön itsensä kannalta on sitä ensisijaista työtä ja muut tulevat sitten sen jälkeen.

Huolta aiheuttavana henkilönä ei tarvitse olla lopun ikää. Kun poliisin tiedustelu- ja tutkintatoiminta arvioi, että asiat ovat kunnossa, loppuu myös seuranta.