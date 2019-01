Analyysi: Hintakisa vaisua, mökiltä kaupunkiin pääsee yhä – näin taksialalla menee jättiuudistuksen jälkeen

Taksiala vapautui keskellä viime kesää kovan tohinan kera. Suuria muutoksia olivat varsinkin hintojen ja taksien määrän sääntelyn loppuminen. Yle kävi muutoksia läpi kesäkuun lopulla.

Pelkoja muutos toi niin kiskurihinnoista kuin syrjäseutujen tyhjenemisestä takseista. Miltä alan tilanne näyttää puoli vuotta muutoksen jälkeen?

Enemmistö takseista käyttää melko samoja hintoja kuin ennenkin

Hintasääntelyn loppumisella ja kilpailun käynnistymisellä toivottiin tarjolle tulevan edullisempia hintoja taksimatkoille.

Toistaiseksi hintakilpailu on rantautunut lähinnä vain pääkaupunkiseudulle, johon on tullut uusia taksiyrityksiä, kuten FixuTaxi, ja kansainvälisten yritysten uudenlaisia, kuljettajille kyytitilauksia välittäviä palveluita, kuten Uber, Taxify ja Yango.

Sen sijaan maakuntien keskuskaupungeissa on hyvin suurelta osin käytössä entisenmallinen hinnoittelu, jossa arkisin kello 06–20 ja lauantaisin kello 06–16 lähtömaksu on 5,90 euroa, ja muulloin 8–9 euroa. Kilometritaksa on 1,60 euroa (1–2 henkeä). Näin esimerkiksi kymmenen kilometrin taksimatka maksaa noin 23 tai 26 euroa, ja viiden kilometrin matka noin 15 tai 18 euroa lähtöajasta riippuen.

Poikkeuksen vanhaan hinnoittelumalliin tekevät pääkaupunkiseutu, Lahti ja Kymenlaakso. Näillä alueilla isolla taksitoimijalla on käytössä pienempiä aloitus- ja kilometrimaksuja, mutta niiden päälle tulee matka-aikaan perustuva minuuttiveloitus. Lisäksi sitä käyttää useisiin kaupunkeihin uutena toimijana laajentunut Menevä.

Miksi hintakilpailua ei ole juurikaan tullut?

Miksi taksien hinnat ovat pysyneet melko samoina kuin aiemminkin? Siihen vaikuttaa ainakin kolme asiaa.

1. Kuluttajat pysyvät tutuissa tavoissa.

Taksi halutaan saada mahdollisimman helposti ja tilataan puhelimella, kuten ennenkin. Taksin välittää sama keskus kuin ennen, ja se maksaa lähes saman verran kuin ennenkin.

Ilmiö on toisaalta tuttu muiltakin aloilta, joissa kilpailuttaminen olisi kuluttajalle mahdollista. Harva jaksaa vertailla esimerkiksi eri sähköyhtiöitä. Hintaerot liikkuvat usein vain muutamissa euroissa. Jos taksien hintaero olisi pompannut kymmeniin euroihin, vertailu kiinnostaisi enemmän.

2. Hintojen vertailu on käytännössä vaikeaa.

Se vaatii ainakin vielä eri sovelluksien käyttöä ja tietojen syöttämistä niihin. Alalla ennakoidaan, että tulevaisuudessa nähdään jonkinlainen taksien Booking.com, joka vertaa kerralla kyydin hinnan useilta eri tarjoajilta.

Hyötyä tilaussovelluksen tarjoamien hintojen vertailusta vie myös se, että toisinaan mittaritaksalla kulkeminen tulee sovelluksen antamaa hintaa edullisemmaksi. Sovelluksilla tilaaminen toisaalta on ilmaista, kun varsinkin perinteiset taksitoimijat veloittavat puhelusta tilauskeskukseen usein 1–3 euroa.

Jos hintavertailu sovelluksissa vaatii vaivannäköä, ei hintojen tihrustaminen taksien sivuikkunoista taksitolpalla ole juuri helpompaa.

3. Taksiyritykset eivät ole löytäneet suuria tehostuksen kohteita, joilla kustannuksia saisi alennettua.

Uusista yrittäjistä FixuTaxi ottaa valtaosan tilauksista sovelluksella, mikä vähentää henkilöstön tarvetta puhelinpalvelusta. Mutta yhdessä tunnissa ajettavien kyytien määrää on vaikea kasvattaa.

Takseihin ei tullut ryntäystä uusista kyytiläisistä

Uudistuksen toivottiin tuovan takseille uusia asiakkaita varsinkin halvempien hintojen myötä. Perustelu meni suunnilleen näin: taksia on pidetty kalliina ja sen takia ihmiset eivät sitä käytä, mutta edullisemmat hinnat voisivat lisätä kysyntää ja tuoda takseille uusia asiakkaita.

Pääkaupunkiseudulla uutta kysyntää on voinut hieman tulla, mutta arviot vaihtelevat. Lähitaksi arvioi, että asiakkaiden määrä on pysynyt samana kuin ennenkin. FixuTaxi uskoo saaneensa autoihinsa uusia asiakkaita, joista osa ei olisi muuten tehnyt taksimatkaa.

Alan kasvun puolesta puhuu se, että pääkaupunkiseudulle on tullut arviolta 500–1000 uutta taksiautoa, ja myös aiemmat toimijat ovat jatkaneet. Taksiyritykset harmittelevat, että pätevistä kuljettajista on huutava pula.

Kehä kolmosen ulkopuolella taas uusia asiakkaita ei ole takseille mainittavasti tullut, sillä markkina on pysynyt pitkälti ennallaan.

On myös vaikea arvioida, mistä vaihtelu taksin käytössä todella johtuu. Perinteisesti taksialan on nähty heijastelevan talouden yleisiä näkymiä: kun menee hyvin, takseilla riittää ajoja. Loppusyksystä kovimman talouskasvun hidastumisesta on nähty merkkejä, mikä voi vaikuttaa taksin käyttöönkin.

Pankit, kaupat, kirjasto ja koulut lähtivät jo aiemmin, nyt lähti taksikin

Taksien väheneminen maaseudulta on ollut yksi taksiuudistuksen vauhdittama ilmiö. Yle kertoi marraskuussa Lopella ajonsa päättäneestä taksiyrittäjästä ja siitä, kuinka taksiluvat ovat paikoin vähentyneet.

Taksialalla on perinteisesti ollut ylpeyttä siitä, että vaikka kaikki muut mahdolliset palvelut kaupoista kouluihin ovat maaseudun kylältä hävinneet, paikallinen taksiautoilija on vielä voinut olla jäljellä.

Taksiuudistuksen myötä tämä viimeinenkin palvelu on saattanut loppua, tai ainakaan kuljettaja ei enää päivystä kotikylällä, vaan ajaa kyytien perässä isompaan taajamaan tai maakunnan keskuskaupunkiin.

Vaikka syrjäseutujen taksien väheneminen koetaan harmilliseksi, samalla alalla myönnetään, ettei vanhoilla päivystys- ja asemapaikkavelvoitteilla olisi voitu loputtomasti pitää syrjäseutujen takseja saatavilla.

Jos asukkaat ovat jatkuvasti vähentyneet eikä ajettavaa yksinkertaisesti ole, ei autoilija voi loputtomasti pelkällä velvoitteella päivystää. Uudistuksen myötä pienten paikkakuntien taksiyrittäjä on voinut hakea lisäajoja muualta.

Maaseututaksien tilanteeseen on vaikuttanut myös Kela-kyytien kilpailutus, joka oli taksialan vapautumisesta erillinen muutoksensa. Yle kertoi sen ongelmista syyskuussa. Tutkinnassa on ollut, ovatko kilpailutuksen voittaneet tilausvälityskeskukset voineet asettaa kohtuuttomia ehtoja taksiyrittäjille.

Mökkeilijä tai maalaistalon vieras pääsee kaupunkiin, mutta taksimatka naapuriin voi tulla kalliiksi

Onko syrjäseudun mökiltä kaupungille taksilla halajavan vaivuttava epätoivoon, kun taksit ovat vähentyneet? Tuskin.

Ennen taksi ajoi pieneltä paikkakunnalta isommalle asiakas kyydissään ja takaisin tyhjänä. Nyt se voi ajaa kaupungista korpeen tyhjänä, mutta takaisin asiakas mukanaan. Hinta näissä vaihtoehdoissa on suurelta osin pysynyt samana.

Esimerkiksi Mikkelin seudun taksivälittäjän mukaan tilaukset on saatu hoidettua syrjäisiinkin paikkoihin, mutta odotusaika on voinut kasvaa aiemmasta. Taksivälittäjä arvioi, että varsinkin kesäaikaan takseja riittää seuduilla, joissa kyytejä voi olla tarjolla.

Ongelmia voi tulla, jos haluaakin kyydin aluekeskuksen sijaan vaikka naapuritalolle viiden kilometrin päähän. Jos taksia ei alueella ole, voi sen saaminen paikalle tulla kalliiksi. Hyvin todennäköisesti taksin kuitenkin saa edelleen maaseudulle, ainakin jos sen tilaa tarpeeksi ajoissa.

Huijaaminen jäänyt vähiin, Helsingissä näkyy omituinen keino luottamuksen rakentamiseksi

Taksiuudistuksen tullessa asiakkaita on ohjeistettu monilla tavoin välttämään mahdollisia huijausyrityksiä, joita hintakaton puuttuminen voisi aiheuttaa.

Esimerkiksi Yle kertoi marraskuussa, kuinka pikkujouluyön hintalappu saattaa yllättää varomattoman taksiasiakkaan ja listasi vinkit huijausten välttämiseen. Tarkimpana kannattaa olla, jos ottaa kyydin tolpalta tai suoraan kadulta.

Alan toimijat arvioivat, että huijaaminen on jäänyt vähäiseksi.

Huijausyrityksiä on osaltaan voinut vähentää se, että neuvoja taksinkäyttäjille on ollut julkisuudessa runsain mitoin. Taksin käyttäjät ovat olleet aiempaa valppaampia.

Alalta myös arvellaan, ettei kukaan kuljettaja halua työvuorossaan päätyä jatkuvasti riitelemään hinnasta asiakkaidensa kanssa, varsinkin kun huijatuksi joutunut voi jakaa kokemuksensa niin sosiaalisessa kuin perinteisessä mediassa.

Uudistus on tuonut Helsinkiin omituisen ilmiön, jolla osa isojen toimijoiden ulkopuolisista takseista yrittää muodostaa luottamuksen tunnetta asiakkaiden suuntaan.

Näillä takseilla on katollaan numerosarja, jonka numerot ovat kuitenkin kokonaan sattumanvaraisia. Näillä satunnaisnumeroilla halutaan antaa mielikuva taksin kuulumisesta johonkin isompaan kokonaisuuteen.

Hintakilpailussa ikäviä yllätyksiä on voinut tuottaa Uberin ruuhkahinnoittelu. Talouselämä kertoi (siirryt toiseen palveluun) hiljattain tapauksesta, jossa Uber-matkan hinnaksi tuli vilkkaan taksikysynnän aikaan uutenavuotena yli 150 euroa. Kansanedustaja taas kertoi Ilta-Sanomille syyskuussa (siirryt toiseen palveluun) joutuneensa maksamaan taksimatkasta selvää ylihintaa.

Digitalisaatiossa tekemistä, harmaa talous huolena

Reilut puoli vuotta ei ole liikennealalla vielä mikään pitkä aika suurille muutoksille, ja taksiala jatkanee muuttumistaan. Eri hintamallien ja alan yritysten ohella kilpailua tulee uusistakin suunnista.

Helsingissä taksin saattaa korvata yhteiskäyttöauto, jonka saa kadun varrelta nopeasti käyttöön yhdensuuntaiselle matkalle.

Uusia asiakkaita voivat tuoda erilaiset liikkumisen palvelupaketit. Toistaiseksi niitä on saanut markkinoille lähinnä Whim. Yhdellä sen tarjoamista paketeista voi tehdä rajattomasti kymmenen euroa maksavia taksimatkoja viiden kilometrin säteellä.

Alan yritykset kehittävät omia sovelluksiaan. Ne voivat lisätä toiminnan tehokkuutta, jos niillä saadaan vähennettyä tyhjänä ajamista.

Taksialaa huolettaa riski harmaan talouden kasvusta. Riskiä on lisännyt mahdollisuus sopia kyydin hinta suoraan asiakkaan kanssa.

Kuljettaja voi sopia vievänsä vaikka 20 eurolla asiakkaan määränpäähän, ja jos asiakas maksaa käteisellä, ei kuittia välttämättä kirjoiteta. Vapailla, villeiksikin sanotuilla taksiajajilla, ei välttämättä ole käytössä taksamittaria, joka näyttäisi ajetut kilometrit.

Analyysia varten on haastateltu viiden taksialan toimijan edustajaa.

