Influenssakausi alkamassa – tällä kertaa sairastuvat pahimmin nuoret aikuiset ja keski-ikäiset

Influenssatapaukset Suomessa ovat lisääntymässä tasaisesti. HYKSin infektiosairauksien klinikalla arvioidaan, että epidemiakynnys ylittyy koko maassa tammikuun aikana.

– Eteläisellä pallonpuoliskolla influenssaepidemia on juuri loppunut, Pohjois-Amerikassa se on käynnissä ja Euroopassa käynnistymässä. Suomessa olemme epidemian kynnyksellä, apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen HYKSiltä kertoo.

Minkälaisesta kausi-influenssasta on tällä kertaa kyse?

– Kausi-influenssan valtavirusta on aina vaikea ennustaa, mutta jos katsomme eteläisen pallonpuoliskon tilannetta syksyllä, siellä neljästä epidemiaa aiheuttavasta influenssaviruksesta valtaviruksena olivat kaksi A-virusta. Niistä etenkin sikainfluenssaviruksen jälkeläinen eli AH1N1 oli yleinen.

– Tilanne on tällä hetkellä sama Yhdysvalloissa. Myös Euroopassa A-viruksia ja erityisesti sikainfluenssan jälkeläistä on havaittu liikenteessä.

Minkälainen virus AH1N1 on?

– Tiedämme kymmenen vuoden ajanjaksolta, että sen ollessa valtaviruksena (kuten Suomessa kolme vuotta sitten), vakavasti sairastuu erityisesti nuoria aikuisia ja keski-ikäisiä. Toki useimmilla heistä on ollut perussairauksia taustalla, mutta myös perusterveitä on sairastunut vakavasti.

Miksi tauti iskee juuri tähän ikäryhmään?

Ruotsalaisen mukaan syynä on todennäköisesti vuonna 2009 alkanut sikainfluenssa-pandemia. Ne, jotka välttyivät taudilta tuolloin, eivät ole kehittäneet suojaa tautia vastaan.

– Kun virustyyppi sen jälkeen alkoi kiertää kausi-influenssan tavoin, erityisesti nuorilla aikuisilla ja keski-ikäisillä ei ollut suojaa sitä vastaan.

– Jokainen epidemiakausi on tavallaan yllätys. Emme esimerkiksi voi ennustaa, kuinka voimakas epidemia on. Mutta tiedämme, että silloin kun vallalla on A-viruksista toinen, AH3N2, erityisesti ikääntyneitä ja perussairaita sairastuu ja joutuu vuodeosastolle enemmän.

Miltä nyt näyttää, pureeko annettu rokote tautiin?

– Suomeen saatiin ensimmäistä kertaa nelitehorokote, joka suojaa kaikkia neljää kiertävää influenssavirusta vastaan. Sen perusteella, mitä olemme kuulleet eteläiseltä pallonpuoliskolta ja Euroopasta, rokotteen teho näyttäisi hyvältä molempia A-viruksia vastaan, ja erityisesti tätä sikainfluenssan jälkeläistä vastaan.

– Lopullisesti rokotteen teho pystytään kuitenkin arvioimaan vasta kauden loputtua.

Ehtiikö rokotteen vielä ottaa?

– Ilman muuta ehtii ja kannattaa ottaa. Epidemia ei ole vielä alkanut, ja me rokotamme myös epidemian aikana. Rokotteen teho tulee kahden viikon kuluttua rokotteen ottamisesta.

– Myös riskiryhmien perusterveen lähipiirin kannattaa ottaa rokote. He voivat suojata tätä kautta epäsuorasti sairaat omaisensa.

Maksuttoman kausi-influenssarokotteen saavat muun muassa yli 65-vuotiaat, pitkäaikaissairaat, raskaana olevat, alle 7-vuotiaat lapset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö.

Lue lisää:

Maksuttomat influenssarokotukset alkavat – influenssatapauksia havaittu vasta muutama (29.10.2018)