Kaavio näyttää, miten brexit etenee: Britannian EU-ero ilman sopimusta on yhä todennäköisempää – parlamentti jatkaa eron vatvomista tänään

Mikä on Theresa Mayn suunnitelma B? Sitä kysytään Britanniassa, kun keskustelu brexitistä jatkuu.

Keskustelu Britannian EU-erosta jatkuu taas tänään maan parlamentissa. Tarkoitus on sovitella askelmerkkejä kohti maaliskuun lopun EU-eroa.–

Poliittinen epävarmuus kasvaa, koska parlamentissa ei ole yksimielisyyttä vieläkään siitä, miten brexit toteutetaan.

Parlamenttikeskustelulle on annettu aikaa viisi päivää, ja äänestys pitäisi järjestää parlamentissa tiistaina 15. päivä tammikuuta. Päämininisteri Theresa May taistelee poliittisesta tulevaisuudestaan. On todennäköistä, että hänen EU:n kanssa neuvottelemansa sopimus kaatuu parlamenttiäänestyksessä.

Britannian EU-eron keskeisin kiistakysymys on Pohjois-Irlannin kohtalo. Mayn hallitus on luvannut, ettei Irlannin saarelle tule niin sanottua kovaa rajaa. EU-eron kannattajat eivät puolestaan hyväksy, että Britanniaan kuuluva Pohjois-Irlanti jäisi EU-sääntelyn piiriin.

Pääministeri Mayn hallinto käy koko ajan neuvonpitoa EU:n kanssa.

Poliittinen kaaos Britanniassa jatkuu, ja uuden kansanäänestyksen mahdollisuus leijuu Mayn yllä. Oppositiossa oleva työväenpuolue odottaa sopivaa hetkeä yrittää kaataa hallitus esittämällä epäluottamuslausetta.

Koska brexit-sopimus näyttää menevän karille, niin suurin kiinnostus tällä hetkellä on se, mikä on Theresa Mayn "Plan B"?