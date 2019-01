Meyer Turku palkkaa jälleen lisäväkeä – rekrytointikampanja alkaa ensi viikolla

Tästä on kyse Meyer Turku aloittaa rekrytointikampanjan

Meyer Turku aloittaa rekrytointikampanjan ensi viikolla. Kampanjan tavoitteena on saada telakalle töihin vähintään sata uutta työntekijää tämän vuoden aikana.

Meyer Turun tiedottaja Tapani Mylly kertoo, että telakka rekrytoi tänä vuonna jopa 200 uutta työntekijää.

– Ensi viikolla alkavalla rekrytointikierroksella palkattavat aloittavat työssään mahdollisimman pian. Tarkkoja rekrytointilukuja kerromme sitten kun kampanja alkaa.

Kahden seuraavan risteilijän, Costa Cruisesin Costa Smeraldan ja Carnival Cruisesin Carnival XL1:n rakennustyöt ovat jo alkaneet. Laivat ovat huomattavasti suurempia kuin TUI Cruisesin Mein Schiff -alukset. Viimeisin Mein Schiff 2 -alus lähti telakalta Saksan Kieliin luovutettavaksi viime viikolla.

Tuotanto kasvaa entisestään lähivuosina

Telakan tilauskanta on täynnä vuoteen 2024 asti.

– Tässä huomionarvoista on se, että tuotanto kasvaa seuraavien vuosien aikana huomattavasti. Ihmisiä ei enää palkata vain yhden laivan rakentamiseen liittyvään projektiin, vaan työntekijät palkataan jatkuvaan toimintaan, Mylly sanoo.

Viime vuosina Meyer Turku on järjestänyt rekrytointikampanjoita neljä kertaa vuodessa. Myllyn mukaan tavoite on tehdä näin myös tänä vuonna. Mylly muistuttaa, että työllistämisvaikutus Varsinais-Suomessa on alihankkijaverkoston takia suuri.

– Kun meidän tuotanto- ja työntekijämäärä kasvaa, niin vastaavasti myös alihankkijaverkoston työllisyysvaikutus kasvaa.

Tällä hetkellä Meyer Turun telakalla on Myllyn mukaan reilu 2 000 omaa työntekijää ja suurin piirtein saman verran yhteistyökumppaneiden työntekijöitä.

