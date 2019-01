Lihanleikkaajasta menestyvän verkkokaupan pyörittäjäksi – käytettyjä jääkiekkovarusteita kauppaava yritys löysi sopivan markkinaraon

Normiaamu Ilmajoella Sportti Kornerin tiloissa. Yrittäjä Tomi Pitkäkangas pakkaa laatikkoon verkkokauppatilauksia ja vie ne mahdollisimman nopeasti Matkahuoltoon. Sitten luistinten teroitusta ja uusien tuotteiden asettelua hyllylle. Ja sitten taas sama uudestaan.

Pitkäkangas on 30-vuotias perheenisä, jonka jääkiekko vei mennessään jo aikaisin. Maalivahtina viihtyvä Pitkäkangas valmentaa Ilmajoella junioreita ja on herättänyt henkiin jääkiekkoseura Ilmajoki Hockey Teamin.

Omat lapset pelaavat myös jääkiekkoa ja jatkuva jääkiekkovarusteiden etsiminen ja hankkiminen alkoi kyllästyttää.

– Varusteiden etsintä oli hankalaa kun piti aina hommata uutta ja piti miettiä, että hakeako tuolta ja täältä ja selata jotain toria, muistelee Pitkäkangas.

Jarkko Heikkinen / Yle

Kierrätystä

Pitkäkangas huomasi saman, minkä moni muukin jääkiekkoileva perhe huomaa. Varusteista kasvetaan ulos hurjaa vauhtia ja nurkkiin jää pyörimään ihan käyttökelpoisia varusteita.

Ne pitäisi saada eteenpäin ja toisaalta uusia varusteita pitäisi saada tilalle. Rahaakin kuluu paljon, jos aina hankitaan upouudet varusteet.

Pitkäkankaan idea on se, että hän ostaa ja ottaa käytetyt varusteet vaihdossa vastaan. Hän myy varusteet eteenpäin ja ne löytävät tiensä varsin nopeasti uusiin osoitteisiin. Lisäksi rinnalla myydään uusiakin varusteita.

Pitkäkankaan toiminnan piti olla pelkästään verkkokauppaa.

– Aluksi ostin 2000 eurolla tavaraa ja niitä sitten putsailin ja möin autotallista. Aika pian paikalliset alkoivat tulla ja tuoda sinne varusteita. Tila jäi pieneksi hyvin pian, kertoo Pitkäkangas.

Verkkokauppa on ollut toiminnassa vasta kolmisen vuotta. Autotallista on siirrytty ensin 60 neliön tiloihin ja siitäkin piti vaihtaa isompaan 200 neliön tiloihin. Tarvetta on sekä verkkokaupalle että itse myymälälle.

– Asiakkaat halusivat myymälän ja siihen oli reagoitava, hymyilee Pitkäkangas.

Paketteja lähtee päivittäin ympäri Suomen ja usein myös Ruotsiin ja Viroon. Valikoimassa on varusteiden lisäksi monenlaista jääkiekkoon liittyvää tarviketta ja NHL-joukkueiden virallisia tuotteita.

Erikoislähetyksiäkin on tehty.

– Kaukaisin ostos on tullut Australiasta. Siellä kuvattiin jotakin jääkiekkoelokuvaa ja he tarvitsisivat siihen tiettyjä vanhoja maalivahdin patjoja. Meillä oli sellaiset täällä myynnissä, olivat tulleet pihapelisuojiksi. Ne lähtivät sitten Australiaan, muistelee Pitkäkangas.

Jarkko Heikkinen / Yle

Suomalaiset verkkokaupat ovat kuluttajien mieleen

Suomalaisten ylläpitämät verkkokaupat eivät häpeä isojen kansainvälisten verkkokauppojen joukossa.

Selvää on, että suurin osa ostoksista tehdään kansainvälisten verkkokauppojen sivuilta mutta suomalaisia verkkokauppoja arvostetaan korkealle.

Kaupan liitto (siirryt toiseen palveluun) tekee vuosittain verkkokauppaselvityksen, jossa selvitetään kuluttajien näkemyksiä verkkokaupasta. Kuluttajia kotimaiset verkkokaupat miellyttävät. Arvostetuimpien verkkokauppojen listalle pääsee suomalaisiakin sivustoja kuten Varusteleka, Dermosil, Booky ja Peten koiratarvike.

Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja sanoo,että suomalaisten valttina on selkeä keskittyminen omaan erikoisalaan.

– Näillä kaikilla on oma vahvuusalueensa, johon on keskitytty. Suomalainen verkkokauppa ei välttämättä pysty kilpailemaan hinnalla vaan sillä erikoisosaamisella, sanoo Kurjenoja.

Suomen mittakaavassa kohtuullisen kokoiset verkkokaupat ovat nekin olleet joskus pieniä ja ne ovat Kurjenojan mukana pystyneet hyödyntämään oman vahvuutensa.

Jarkko Heikkinen / Yle

Riskinottoa

Tomi Pitkäkangas uskoo omaan verkkokauppaansa niin paljon, että hän irtisanoi itsensä jo yrityksen alkuaikana Atrian lihanleikkaajan työstä. Epäilijöitä on riittänyt.

– Kova oli tilipussi ja sitten lähdettiin myymään käytettyjä jääkiekkovarusteita autotallista, niin onhan se melkoinen ero. Senpä takia ihmiset on varmaan epäilleet, että tuleeko tuosta mitään, naurahtaa Pitkäkangas.

Riskinotto on kannattanut, sillä verkkokaupan myötä perustettu myymäläkin on osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi.

Verkkokaupan ja myymälän osuus myynnistä vaihtelee, mutta tällä hetkellä Pitkäkangas arvioi myynnin jakautuvan aika lähelle puoliksi verkon ja myymälän kesken. Kesällä verkkokaupan osuus korostuu.

– Nyt jääkiekkokauden aikana tehdään sellaisia ylläpitohankintoja. Kesällä ja syksyllä sitten ruvetaan katsomaan uusia varusteita tilalle ennen kuin uusi kausi alkaa.

Pitkäkangas sanoo, että hänellä on omasta yrityksestään tietty visio olemassa, jota kohti hän pyrkii.

– Koko ajan mennään eteenpäin, niin kuin Jutilakin taisi jossain haastattelussa sanoa.

Sen enempää Pitkäkangas ei paljasta.