"Pelottaa, jos valitsen nyt väärin" – kolme isoa muutosta tekivät abien tulevaisuudesta harvinaisen epävarman

Henna Uskin, Emma-Maria Nyyssösen ja Henna Heiskasen mielestä tietoa eri aloista on kerrottu lukiossa suppeasti. Anna Ronkainen / Yle

Tulevaisuus ahdistaa, myöntävät Varkauden lukion abiturientit Henna Uski, Henna Heiskanen ja Emma-Maria Nyyssönen.

Heitä stressaa se, että suunnitelmia joko on tai ei ole. Tärkeiden päätösten kanssa samaan aikaan olisi vietävä läpi kevään kirjoitukset. Tavoitteena on saada valkolakki kevään päätteeksi.

– Minulla ei ole mitään selkeää suunnitelmaa, että mille alalle haluaisin. Kirjoitusten vuoksi tuntuu, että tällä hetkellä ei ole tarpeeksi aikaa miettiä, tuskailee Henna Uski.

Heiskasella puolestaan tulevaisuuden ammatti oli mietittynä jo lapsena. Nyt paineita syntyy siitä, jos suunnitelmat eivät onnistukaan.

– Varasuunnitelmaa ei ole, nuori nainen sanoo.

Uski, Heiskanen ja Nyyssönen edustavat ikäluokkaa, jonka aikana lukio-opiskelu on kokenut useita muutoksia. Näitä ovat olleet pari vuotta sitten voimaan tullut uusi opetussuunnitelma, vuoden kuluttua voimaantuleva korkeakoulujen valintakriteerien muutos sekä sähköiset yo-kokeet.

– Joku opiskelija sanoikin, että kaikki muutokset osuvat heidän kohdalleen. Se kyllä valitettavasti pitää paikkansa, harmittelee Varkauden lukion rehtori Esa Valutie.

Nuoret naiset kertovat, että muutokset ovat näkyneet koko opintojen ajan. He kaikki pelkäävät tehdä juuri nyt tulevaisuuden kannalta tärkeitä päätöksiä.

– Se pelottaa, että jos nyt valitsee väärin, niin vuoden kuluttua on hankalampi päästä opiskelemaan. Ei uskalla päättää, miettii Nyyssönen.

Puolet ei tiedä, mihin hakevat

Lukioissa jo vuosia kiertäneessä valtakunnallisessa Studentum Roadshowssa on huomattu, että abiturienteista noin puolet ei vielä tiedä, mitä he tekevät isona. Myös Suomen Lukiolaisten Liiton arviot ovat samankaltaisia.

Niin monen epätietoisuus tulevaisuudestaan on Studentum Roadshown projektipäällikkö Maija Etokarin mielestä yllätys.

– Onhan se huolestuttavaa, että niin iso osa ei vielä tiedä omista tulevaisuuden suunnitelmistaan, myöntää Etokari.

Varkauden lukion opinto-ohjaajajana vuosia työskennellyt Esa Valutie vahvistaa koulutuskiertueella tehdyt havainnot.

– Tilanne lienee juuri tuo ellei jopa pahempi tällä hetkellä.

Monet haluavat pohtia eri vaihtoehtoja viime hetkeen asti. Armi Nurmi

Suomen opinto-ohjaajat ry:n puheenjohtaja Armi Nurmi näkee tilanteen valoisampana. Hän arvioi, että 70–80 prosenttia keväällä valmistuvista lukiolaisista osaa nimetä jonkun mieluisan jatkopaikan.

– Monet haluavat pohtia eri vaihtoehtoja viime hetkeen asti, sanoo Nurmi.

Viime vuosien muutokset lukio-opiskelussa näkyy abiturienteissa siten, että he eivät ole miettineet yhtä aktiivisesti tulevaisuuttaan kuin aiemmat ikäluokat. Nuoret ovat Esa Valutien mukaan ikään kuin ”haaleassa vedessä”.

– Nyt mietitään, että kannattaako hakea tänä vuonna vai ovatko uudet, ensi keväänä tulevat valintakriteerit parempia. Silloin painotetaan enemmän ylioppilastodistuksen arvosanoja. Kaikki tämä on näkynyt abeissa.

Moni pähkäilee nyt, että onko tehnyt lukion aikana hyviä valintoja ja olisiko jotain pitänyt jättää tekemättä.

– Enpä haluaisi olla tämän talven abi, myöntää Valutie itsekin.

Varkauden lukion opinto-ohjaaja Esa Valutie muistuttaa abiturientteja siitä, että esimerkiksi välivuosi on hyvä vaihtoehto. Anna Ronkainen / Yle

Eri aloista liian vähän tietoa, kauppis-lääkis-oikis korostuu

Kevään abiturientit itse sanovat, että muutokset ovat tuoneet haasteita ja epätietoisuutta. Saatu tieto on vaikuttanut valintoihin, jotka nyt tuntuvat turhilta.

Uski, Heiskanen ja Nyyssönen arvioivat, että heille on myös kerrottu vähänlaisesti tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Syksyllä käynnistyneessä Studentum roadshow'ssa mukana kiertäneet roadshow-lähettiläät opiskelijat Siiri Ahola ja Laura Mäntynen ovat huomanneet saman. Lukiolaiset kokevat, että heille on kerrottu eri aloista hyvin suppeasti.

Nyt tehdään tärkeä päätös, mutta se ei ole kiveen kirjoitettu. Esa Valutie

– Siellä on korostuneesti kerrottu oikiksesta, lääkiksestä ja kauppiksesta. Tämä kolmen suora on toistunut jatkuvasti, kuvailee Siiri Ahola.

Varkautelaiset abiturientit olisivat kaivanneet laajemmin ja konkreettisemmin tietoa eri aloista. Nyt pimennossa on esimerkiksi se, millaista opiskelu yliopistossa on ja millaista arki missäkin ammatissa on. Myös ammattikorkeakouluista tai taiteenaloista tiedetään vähän.

Varkauden lukion opinto-ohjaaja Valutie myöntää, että painotus on ollut suosituimmilla aloilla. Lääkis-oikis-kauppis-alat ovat juuri näitä.

– Karsintaa joutuu tekemään ja alat, joista ollaan kiinnostuneita, nousevat tunneilla enemmän esille. Kaikesta yritetään kyllä jollain tapaa kertoa.

Sekä Valutie että myös Siiri Ahola ja Laura Mäntynen lohduttavat kevään abiturientteja sillä, että nyt ei tehdä koko elämää koskevia päätöksiä. Tämän tietävät myös abiturientit, vaikka huoli tulevasta onkin kova.

–Nyt tehdään tärkeä päätös, mutta se ei ole kiveen kirjoitettu, muistuttaa Valutie.