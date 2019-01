Jani Koskinen ei arvannut, mikä kohu nousisi Pohjois-Karjalan murteella kirjoitetusta gradusta: "Syytökset kuulostavat hyvin kummallisilta"

Kieliaktivisti Jani Koskinen vastasi haastattelukysymyksiin sähköpostitse – luonnollisesti murteella. "Kuva on otettu Aunuksen Karjalassa Pyhäjärven lyydiläiskylässä, ja miula on piälä paita, jossa on vepsänkielistä tekstii." W. Nouro