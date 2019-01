Valtava työvoimapula vaivaa metallialaa – muutamassa vuodessa tarvitaan 53 000 uutta työntekijää

Kotkalainen Neea Pöllänen ei ehdi valmistua levyseppähitsaajaksi, ennen kuin hänet jo revitään koulunpenkiltä töihin. Työ valimon valunpuhdistajana Kotkassa alkaa tammikuun lopulla.

Se ei ole ihme, sillä metallialan yritykset eri puolilla Suomea kamppailevat jo useita vuosia jatkunutta työvoimapulaa vastaan.

Työnantajajärjestön mukaan teknologiateollisuuteen tarvitaan 53 000 uutta ammattitaitoista osaajaa vuoteen 2021 mennessä.

– Suuri osa firmoista on kasvuvaiheessa. Rekrytointitarpeita on seitsemällä tai kahdeksalla yrityksellä kymmenestä. Se on kasvun este, ettei työntekijöitä ole. Silloin tilauksia ei voi ottaa vastaan, Teknologiateollisuus ry:n aluejohtaja Jari Kinnunen sanoo.

"Naama pysyy puhtaana"

Pöllänen työskenteli ennen alan vaihtoaan ravintola-alalla muun muassa tarjoilijana. Käsien ihottuman vuoksi työt saivat kuitenkin jäädä.

– Muistelin mennyttä aikaa ja isääni, joka vei minua omien töidensä perässä eri konepajoille. Siellä näin hitsaushommia, ja sieltä on se mielenkiinto lähtenyt, Pöllänen sanoo.

Alan yritykset ja etujärjestöt ovat kuitenkin sitä mieltä, että liian harva nuori tietää, minkälaista työtä metallialalla tehdään. Alan koulutukseen ei hakeuduta, koska mahdollisuuksia tutustua työhön ei ole ollut tarpeeksi.

– Olemme epäonnistuneet myyntityössä. Mielikuvat alasta ovat vanhentuneet. Nykyään työt ovat aikaisempaa monipuolisempia, siistimpiä ja monesti töitä tehdään kansainvälisessä ympäristössä, Kinnunen sanoo.

Levyseppähitsaaja hitsaa edelleen, mutta olosuhteet ovat toiset.

– Missään pajassa ei ole enää hämyistä ja sumuista. Naama pysyy puhtaana, sanoo työvalmentaja Mikko Katainen Etelä-Kymenlaakson ammattiopistosta.

Hänen kokemuksensa mukaansa koneistajan työ on muuttunut ehkä kaikkein radikaaleimmin.

– Koneistuslaitteet ovat pääsääntöisesti numeerisesti ohjattuja. Koneistaja syöttää arvot koneeseen ja pistää palikan paikalleen. Sen jälkeen robotti hoitaa työn alusta loppuun, Katainen sanoo.

Paikalliset yritykset aktiivisia

Kotkalainen konepajayritys Haavisto Oy palkkasi viime vuonna kymmenen uutta työntekijää. Yritys työllistää Hovinsaarella ja Mussalossa yhteensä noin 70 ihmistä.

Toimitusjohtaja Jarkko Haaviston mukaan tänä vuonna tarvetta uusille työntekijöille on vähintään saman verran.

Metallissa on töitä -kampanjan avajaisia vietettiin keskiviikkona. Jarkko Haavisto esitteli kotkalaisen tilauskonepaja Haavisto Oy:n toimintaa. Miina Sillanpää / Yle

Niin ikään Kotkassa toimivan tilauskonepajan Power Tech Groupin toimitusjohtajan Kimmo Lappalaisen arvio on, että työntekijöitä tarvittaisiin kymmenkunta.

Juuri Kotkan seudun metalli- ja konepajayritysten omasta aloitteesta paikalliseen kauppakeskus Pasaatiin avattiin keskiviikkona näyttelytila, jossa yritykset ja Ekami järjestävät tammikuun ajan tempauksia saadakseen alan vaihtoa tai opiskelupaikan valintaa miettivien huomion.

Yrityksistä mukana ovat Haaviston ja Power Tech Groupin lisäksi HNR Konepaja ja Sulzer. Näyttelytilaa koordinoi kehittämisyhtiö Cursor.

Yritykset pyrkivät tavoittamaan paitsi metallialaa jo opiskelevat, myös ne peruskoululaiset, jotka lähitulevaisuudessa vasta pohtivat opinpolkuaan.

– Tämä on mielenkiintoinen kokeilu. Kovin tavallista se ei ole, että näin pitkäksi aikaa perustetaan tällainen piste. Uusia avauksia pitää tehdä, aluejohtaja Kinnunen sanoo.