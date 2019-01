SRV alkaa selvittää Lappeenrannan hallihankkeiden rahoitusta

Lappeenrannan monitoimiareenasta on tehty erilaisia suunnitelmia.

Tästä on kyse Lappeenrannan hallihankkeiden rahoitusta ja yhteistyökumppaneita alkaa etsiä SRV Rakennus Oy

Uuden monitoimijäähallin rakentamisen lisäksi Lappeenrannassa on pohdittu nykyisen jäähallin korjaamista.

Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta on valinnut investointi- ja rahoitusasiantuntijan monitoimijäähallin ja sisäliikuntahallin valmistelutyöhön.

Molempien hankkeiden asiantuntijaksi valittiin SRV Rakennus Oy.

Monitoimiareenan sopimuksen hinta on 106 000 euroa ja sisäliikuntahallin 40 000 euroa.

Monitoimiareenahankkeen asiantuntijaksi oli SRV:n lisäksi toinenkin hakija, Sepos Oy. Sen tarjous oli hinnaltaan 114 000 euroa.

Sisäliikuntahallia koskien Lappeenranta sai vain SRV Rakennus Oy:n tarjouksen.

Mukana kokenut konsultti

Etelä-Saimaan tietojen mukaan SRV käyttää konsulttinaan urheilumarkkinoinnin asiantuntija Mika Sulinia, joka on ollut toteuttamassa muun muassa Helsingin Hartwall-areenaa ja parhaillaan käynnissä olevaa Tampereen kansiareenahanketta.

Asiantuntijan tehtävänä on etsiä Lappeenrannan kaupungille yhteistyökumppaneita suunnittelemaan, rahoittamaan ja toteuttamaan monitoimiareenaa ja sisäliikuntahallia.

Lappeenrantaan suunnitteilla olevan monitoimijäähallille on soviteltu erisuuruisia hintalappuja sijoituspaikasta riippuen. Halvimmillaankin hinnaksi on arvioitu lähes 37 miljoonaa euroa. Myös nykyisen jäähallin korjaus on nostettu uudelleen esille.