Kova tuuli ja huono ajokeli kiusaavat Lapissa, perjantaina on osassa maata aurinkoista

Sää on tänään torstaina ennusteiden mukaan monin paikoin hyvin tuulinen ja keli on huono pohjoisessa. Yöllä keli muuttuu huonoksi myös idässä.

Kaikilla merialueilla tuuli voimistuu asteittain kovaksi, pohjoisilla merialueilla jopa myrskylukemiin. Ennusteen mukaan kovinta myräkkää on luvassa Perämerelle, jossa tuulten nopeus voi yltää torstaina jopa noin 23 metriin sekunnissa.

Muuten tuulten nopeudet jäävät läntisillä merialueilla hieman alle 20 metriin sekunnissa.

Huomenna perjantaina sää on tuulista varsinkin länsiosassa maata. Pohjanlahden alueella tuuli voi puhaltaa lännestä 21 metrin sekuntivauhdilla. Samalla merkitsevä aallonkorkeus nousee Selkämerellä varoituslukemien yläpuolelle.

Eteläisillä merialueilla tuulen nopeus jää noin 17 metriin sekunnissa.

Ajokeli voi olla kamala

Parin lähipäivän aikana nopeasti vaihteleva sää johtuu lännestä tulevasta voimakkaasta matalapaineesta.

Rintama liikkuu Suomen pohjoisosien yli itään. Sen myötä lunta sataa Lapissa jo tänään torstaina, paikoin jopa hyvin sakeasti ja ajokeli voi olla paikoin jopa erittäin huono. Samalla sää lauhtuu selvästi.

Torstai-iltana lumisadealue leviää länteen ja kulkee jo yön aikana Etelä- ja Itä-Suomen yli kaakkoon.

Huomenna perjantaina etelässä ja keskiosissa maassa on selvästi lauhempaa ja sää on monin paikoin jopa aurinkoinen. Sen sijaan tuuli on rapsakkaa.

Viikonlopusta on ennusteen mukaan tulossa vähäsateinen ja pilvisyydeltään vaihteleva. Pakkasta on koko maassa.