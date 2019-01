Suomalaiset paloautot ovat saaneet ruuhkamaksulappuja Ruotsista, vaikka ne eivät ole siellä olleet – ”pitää maksaa 500 kruunun uhalla”

Suomalaisia paloautoja oli sammuttamassa Ruotsin metsäpaloja viime kesänä, mutta marraskuussa yhdelläkään suomalaispalokunnalla ei ollut keikkaa Tukholmassa.

Siitä huolimatta Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen sai tällä viikolla hyväksyttäväkseen laskun, jonka mukaan Kokkolan pääpaloaseman säiliöyksikkö olisi marraskuussa Tukholmassa ajellut.

– Olen aivan sataprosenttisen varma, ettei ole.

Pukkinen ihmetteli asiaa myös Twitterissä.

En tiedä mitä sanois; yhdelle #säiliöauto`llemme ruuhkavero Ruotsista.,, Marraskuulta... Toimialueemme EI ainakaan VIELÄ ulotu meren yli, mutta maksua pukkaa. Tuskin maastopalojakaan!? 2,14 €. #Konenäkö ja #tekoäly??? Onko tekniikka luotettavaa? Turhaa työtä paljon!!! pic.twitter.com/Lp265MVqTF — Jaakko Pukkinen (@JaakkoPukkinen) 9. tammikuuta 2019

Pelastusjohtaja Pukkinen aikoo maksaa reilun kahden euron laskun omalta tililtään.

– Kyllä sen omistani maksan, ja maksan ihan piruuttani. Siinä uhataan 500 kruunun sakkomaksulla, jonka saa periä sitten takaisin. Ajattele mikä työmäärä siinä on julkishallinnossa, kun se kirjataan tuloksi, sitten kirjataan menoksi ja sitten tuloksi ja tehdään valituksia. Siinä menee yksi työpäivä, kun pitää vielä kuvata autoja ja liittää niitä siihen oikaisupyyntöön.

Eikä Vantaaltakaan tehty koulutuskeikkaa Tukholmaan

Hiukan halvemmalla pääsi Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Pelastusjohtaja Jyrki Landstedt on kuitenkin yhtä hämillään 1,07 euron laskusta.

– Rupesi ihmetyttämään, kuka on ollut Tukholmassa. Siksi kiinnitin tähän huomiota. Tässä on ohjeet, miten sähköisesti voidaan tehdä reklamaatio. Olemme tehneet sähköisen reklamaation, mutta siitä huolimatta tämä pitää maksaa 500 kruunun uhkamaksulla.

Landstedtin työpöydällä oleva maksulappu koskee pelastuslaitoksen turvallisuuskouluttajan käytössä olevaa autoa. Laskun mukaan auto olisi marraskuun 13. päivänä ajellut Tukholmassa. Pelastusjohtajan tietojen mukaan auto on kuitenkin ollut tuolloin tukevasti Vantaalla.

Kokkolassa pelastusjohtaja Jaakko Pukkinen suhtautuu ruuhkaverolappuun tässä vaiheessa vielä huumorilla.

– Mutta kansalaisten oikeusturvan kannalta tämä on aikamoinen epäkohta. Jos tällaisia tulee, niin Suomessa pitäisi olla yhtenäinen käytäntö. Tämä on hirvittävän stressaavaa ihmiselle. Siinä on kuitenkin se uhkaus siitä sakosta.

Ja vääriä maksuja on tullut myös yksityishenkilöille. Ruotsin ruuhkamaksuasemat ovat automaattisia. Ajoneuvon omistajalle lähetetään lasku, kun automatiikka rekisteröi maksuaseman ohittamisen.

Ruotsin veroviraston laskuttavana yrityksenä toimiva Parktrade Europe lähettää laskut Suomeen suomen kielellä. Laskun tilinumerokin on suomalainen.