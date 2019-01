Ammattikorkeakoulun opiskelijalla todettu tartuttava keuhkotuberkuloosi Lappeenrannassa

Imatralla ja Lappeenrannassa toimivan Saimaan ammattikorkeakoulun tekniikan alan opiskelijalla on todettu tarttuva keuhkotuberkuloosi.

Terveysviranomaiset ovat aloittaneet toimet mahdollisten tartuntojen selvittämiseksi, jotta tuberkuloosin leviäminen voidaan estää.

Tuberkuloosille ajanjaksolla 1.9.2018–11.12.2018 altistuneet opiskelijat ja työntekijät on kartoitettu ja heidät on kutsuttu tarvittaviin tutkimuksiin. Asiasta on lähetty tiedote myös muille opiskelijoille, opettajille ja henkilökunnalle. Tartunnalle altistuneita on noin 50.

Tuberkuloosi on hengitysteitse tarttuva sairaus, joka paranee hyvin lääkityksellä. Tauti tarttuu vain pisaratartuntana.

Keuhkotuberkuloosin tärkein oire on yli kolme viikkoa kestävä yskä, johon voi liittyä limaisuutta. Lisäksi voi esiintyä väsymystä, ruokahaluttomuutta, laihtumista, yöhikoilua, hengenahdistusta, kuumeilua ja veriyskää.

Muiden elinten tuberkuloosissa voi olla osittain samoja yleisoireita ja kyseisen elimen ja sen toimintaan liittyviä oireita.

Suomessa todetaan vuosittain runsaat 200 uutta tuberkuloositapausta, joista alle kolmasosa on ympäristölleen tartunnanvaarallisia.

Etelä-Karjalassa tavataan vuosittain 6–8 tuberkuloositapausta.

