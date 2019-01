Päivittäisiä tekstareita, tunteista puhumista, yhdessä harrastamista – ongelmanuoren ja nuorisotyöntekijän suhteesta voi tulla hyvin tiivis

Tästä on kyse Etsivä nuorisotyö tukee nuoria aikuisia muun muassa arjen hallinnassa ja koulutuspolun etsimisessä.

Etsivän nuorisotyöntekijä ja nuori voivat olla hyvin läheisiä.

Nuorisotyöntekijän työ on ajoittain raskasta, jos nuoren elämä ei etene suunnitellusti.

Kajaani21-vuotiaan Salla Lehtimäen elämä ajautui solmuun muutama vuosi sitten. Hän on yksi nuorista, joka on saanut korvaamatonta apua etsivästä nuorisotyöstä.

Lehtimäki ja etsivä nuorisotyöntekijä Riika Ukonaho tapasivat yli kaksi vuotta sitten, kun Lehtimäki hakeutui oma-aloitteisesti etsivän nuorisotyön asiakkaaksi. Kahdessa vuodessa on yhdessä käyty läpi ihmissuhteita, koulutusta ja ihan tavallisia arkisia asioita.

– Riikalle on tosi helppo puhua ja hän löytää aina oikeat sanat. Meillä on hyvä ja lämmin suhde, Lehtimäki sanoo ja vilkaisee Ukonahoa kiitollisena.

Salla Lehtimäki on saanut paljon apua etsivältä nuorisotyöntekijältä Riika Ukonaholta. Timo Sihvonen/Yle

Lehtimäki ei halua avata tarkemmin omaa tilannettaan, mutta kertoo, että on asiakkuutensa aikana saanut uuden koulupaikan.

– Olemme Riikan kanssa käyneet yhdessä tutustumassa kouluun ja eri koulutusaloihin. Olen saanut täältä ihan konkreettista apua, Lehtimäki sanoo.

Etsivän nuorisotyöntekijän ja nuoren suhde voi muodostua hyvinkin tiiviiksi. Tekstareita lähetetään pienestäkin syystä, ja työntekijä on mukana arjessa juuri sen verran kuin nuori tarvitsee.

– Teemme myös kotikäyntejä ja voimme käydä nuoren kanssa harrastamassa tai yhdessä hoitamassa asioita. Kyllä siinä väkisinkin tulee läheiseksi, etsivä nuorisotyöntekijä Veli-Pekka Kontio sanoo.

Läheinen yhteistyö johtaa helposti siihen, että nuoren tilanne tulee nuorisotyöntekijöillä henkilökohtaiseksi.

– Kun nuoret avautuvat elämästään, meneehän se melkein päivittäin ihon alle. En kuitenkaan vapaa-ajalla mieti työasioita, nuorisotyöntekijä Teemu Eskelinen sanoo.

Etsivä, joka löytää

Etsivä nuorisotyö saattaa nimenä kuulostaa salapoliisityöltä, mutta enemmän työ on löytämistä kuin etsimistä. Ensimmäinen askel on on luoda kontakti nuoreen.

– Joskus tilanne vaatii useamman soiton ja tavoittelun, että nuori tarttuu annettavaan apuun, etsivä nuorisotyöntekijä Veli-Pekka Kontio sanoo.

– Tottakai myös nuoren täytyy ottaa vastuu itsestään ja elämästään. Ei kukaan voi tehdä toisen puolesta asioita, mutta voidaan auttaa, etsivä nuorisotyöntekijä Riika Ukonaho sanoo.

Kontio ja Ukonaho toimivat etsivinä nuorisotyöntekijöinä Kajaanissa. Tavanomainen asiakas on parikymppinen koulunsa keskeyttänyt nuori aikuinen.

– Nuorilla on paljon samankaltaisia ongelmia, kuten koulukiusaamista, ongelmia vanhempien kanssa, päihteitä tai sopeutumisongelmia, Ukonaho ja Kontio kertovat.

Asiat eivät aina mene kuin ajattelisi, mutta se kuuluu tähän työhön. Veli-Pekka Kontio

Kajaanilaisen Ohjaamo Nupan tiloissa toimivat päivittäin etsivät nuorisotyöntekijät ja nuorten starttipaja. Nuori voi saada matalalla kynnyksellä apua elämänsä ongelmatilanteisiin. Paikalla ovat säännöllisesti myös te-toimiston työntekijä, diakoniatyö, sosiaali-isännöitsijä ja muita nuorille suunnattuja palveluja.

Nupan starttipajassa opetellaan ryhmissä arjen perustaitoja. Pienryhmissä toimiminen lisää syrjäytyneen nuoren sosiaalisia taitoja, tuo vertaistukea ja vahvistaa minäkuvaa.

– Me ollaan aina näissä tilanteissa nuoren puolella pöytää, etsivä nuorisotyöntekijä Veli-Pekka Kontio sanoo.

Kontion, Ukonahon ja Eskelisen mielestä etsivällä nuorisotyöllä on iso rooli syrjäytymisen ehkäisyssä ja hoitamisessa. Etsivä nuorisotyö toimii jo lähes kaikissa Suomen kunnissa (siirryt toiseen palveluun).

Iloa pienistä onnistumisista

Nuorisotyöntekijä voi kokea itsensä riittämättömäksi, jos nuori ei ota apua vastaan tai kohtaa jo vaikeassa tilanteessa takapakkia.

– Silloin pitää löytää ne pienetkin hetket, missä asiat ovat menneet eteenpäin. Asiat eivät aina mene kuin ajattelisi, mutta se kuuluu tähän työhön, Veli-Pekka Kontio sanoo.

Kainuussa Kajaanin, Pyhännän ja Ristijärven alueella toimii viisi etsivää nuorisotyöntekijää, jotka tekevät vuosittain töitä noin 200 nuoren kanssa. Yhdellä työntekijällä voi olla kerrallaan lähes 20 asiakassuhdetta.

Etsivät nuorisotyöntekijät voivat käydä nuoren kanssa esimerkiksi harrastuksissa. Timo Sihvonen/Yle

Työstä saatu palaute on vähäistä, mutta ajoittain hyvin palkitsevaa. Auttaminen ja sillä saavutettu muutos ovat paras palkinto tehdystä työstä.

– Kun asiakkuuden päättyessä, nuori kertoo saaneensa paljon apua ja tukea, se on merkittävä ja hieno palaute, etsivä nuorisotyöntekijä Riika Ukonaho sanoo.