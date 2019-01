Koppikonttorista tuli monitilatoimisto – kerro kokemuksesi: Miten työ sujuu, kun omaa työhuonetta ei enää ole?

Oma työhuone alkaa olla historiaa eikä avokonttoreistakaan enää puhuta - nyt suunnitellaan ja tehdään monitilatoimistoja. Monitilatoimistot ovat vallanneet lattiapinta-alaa muutaman vuoden ajan.

Monitilatoimistoissa on erilaisia tiloja eri tehtäviä varten ja työntekijä voi valita vapaan paikan kulloistenkin tehtäviensä mukaan.

Nimeämättömien työpisteiden lisäksi monitilatoimistosta löytyy yleensä hiljaisia tiloja, kokoustiloja, kohtaamispaikkoja, puhelinkoppeja. Kun omaa nimettyä työpistettä ei ole, henkilökohtaiset tavarat kulkevat mukana repussa tai salkussa.

Ihmistä varten?

Työ- ja organisaatiopsykologi Virpi Ruohomäki ja arkkitehti Leena Aalto ovat tutkineet Työterveyslaitoksessa monitilaratkaisuja työhyvinvoinnin, käytettävyyden ja tuottavuuden näkökulmasta.

He pitävät tärkeänä sitä, että työntekijät itse pääsevät mukaan suunnittelemaan tiloja ja ovat listanneet (siirryt toiseen palveluun) muitakin asioita, jotka monitilatoimiston suunnittelussa pitää ottaa huomioon.

Yksi sudenkuoppa on se, että tilaa ei suunnitellakaan ihmisiä ja heidän toimintojaan varten vaan määräävänä ajatuksena on tilankäytön tehostaminen.

Luopumisen tuska

Vaasassa on piakkoin käynnistymässä vanhan hallintotalon remontti, jossa taloon tuodaan monitilatoimistoratkaisu. Kaupungin toimitilajohtaja Tapio Ollikainen sanoo, että ykköstavoite on uudenlainen työn tekemisen tapa.

– Tehokkuus tulee toiminnan muuttumisen myötä niin tilankäyttöön kuin myös ajankäyttöön. Monitilatoimistoissa nähdään ihmisiä, tieto liikkuu paremmin ja sitä kautta saadaan tehostettua ajankäyttöä.

Aikaisemman kokemuksensa perusteella Ollikainen tietää, että omasta työhuoneesta luopuminen voi olla ajatuksena vaikea. Se herättää huolta ja kysymyksiä.

– Alussa tietysti mietityttää, miten yksityisyys säilyy, kun omaa työhuonetta ei enää ole. Mielipide yleensä muuttuu, kun havaitaan, että loppujen lopuksi omassa työpisteessä vietetään aikaa hyvin vähän.

Alvar Aallon suunnittelema Seinäjoen kaupungintalo on suojeltu rakennussuojelulain korkeimmalla tasolla. Esimerkiksi tälle käytävälle voi tehdä remonteissa vain ennallistavia toimenpiteitä. Mirva Ekman / Yle

Suojelu pelasti työhuoneet

Toisenlaisiinkin ratkaisuihin voidaan päätyä. Alvar Aallon suunnitteleman Seinäjoen kaupungintalon remontissa ei suojelumääräysten takia voitu eikä myöskään haluttu luopua työhuoneista.

Työntekijät ovat kiittäneet. Ennakkoluuloja monitilatoimistoja ja varsinkin avokonttoreita kohtaan on paljon.

– Kun etukäteen käytiin keskusteluja työntekijöiden kanssa, niin perinteinen koppikonttorimalli oli selkeä suosikki, toteaa kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemi.

Aittoniemen mukaan suojelun tuomat reunaehdot kaupungintalolla ovat sen verran tiukat, että monitilaratkaisu olisi jäänyt joka tapauksessa torsoksi eikä olisi vastannut tarkoitustaan.

– Vetäytymis-, hiljentymis- ja kohtaamistilat olisivat jääneet puuttumaan.

Seinäjoella tilojen käyttöön on kuitenkin haettu muunneltavuutta. Ilmastointiratkaisut on tehty niin, että työpisteiden määrää työhuoneissa voidaan lisätä ja sitä kautta vapauttaa tiloja yhteiseen käyttöön.

