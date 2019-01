Näin selviät ruuhkavuosista – kahdeksan vinkkiä, miten selvitä perhe-elämän ja työarjen keskellä

Yle toteutti urasuuntautuneiden äitien Mothers in Business (siirryt toiseen palveluun) -verkostolle kyselyn, jossa pyydettiin jäseniä kertomaan omat vinkkinsä ruuhkavuosista selviämiseen. Kyselyyn vastasi yli 150 pienten lasten äitiä, jotka jakoivat omat vinkkinsä työuran ja vanhemmuuden yhdistämiseen.

Vaikka vastaajat ovatkin äitejä, ohjeet ja vinkit soveltuvat hyvin myös ruuhkavuosista kärsiville isille ja muille kiireistä arkea viettäville.

1. Priorisoi, karsi ja laske rimaa

Vanhempien ei tarvitse olla supersankareita, jotka hallitsevat kaiken. Kun työ ja muistettavien asioiden määrä on suuri, on tärkeää hahmottaa mitkä asiat ovat tärkeitä ja mitkä eivät. Kodin imurointi tai pyykkivuori voivat odottaa huomiseen, jotta iltapala saadaan syödä perheen kesken tai kasattua palapeli. Myös valmisruoka on sallittua.

– Kaikkea ei voi tehdä. Tai voi mutta sitten lyö seinä jossain vaiheessa vastaan, kertoo 3- ja 7-vuotiaiden lasten vanhempi.

– Lapsista tulee ihan normaaleja, vaikkei kotona olisi aina siistiä ja vaikka viikottain syötäisiin eineksiä/puolivalmisteita. Eikä lapsia tarvitse "kehittää" ja viedä koko ajan jonnekin. Ihan vain kotona leikkiminen riittää suurimmaksi osaksi, kertoo 1- ja 4-vuotiaiden lasten vanhempi.

– Pikku Kakkosen katsominen lapsi kainalossa on varsin rentouttavaa kaikille perheen jäsenille. Nauttikaa siitä ilman huonoa omatuntoa pesemättömästä pyykistä tai liiasta tv:n katsomisesta, kertoo 4-vuotiaan lapsen vanhempi, joka odottaa toista lastaan.

2. Suunnittele etukäteen

Pienlapsiperheissä erityisesti aamut ovat monesti hektisiä, jolloin täytyy saada lapsien lisäksi myös itsensä valmiiksi. Aamuja voi helpottaa etsimällä vaatteet valmiiksi jo etukäteen edellisenä iltana. Oma työlaukku ja töissä tarvittavat tavarat kannattaa etsiä hyvissä ajoin valmiiksi.

Pidemmän aikavälin suunnittelu kannattaa.

– Tee viikko/kuukausitason suunnitelma josta käy ilmi poikkeavat menot, lelupäivät, lääkärikäynnit, työmatkat, koiran matolääkitykset, tiedossa olevat työpiikit jne. Sovi puolison kanssa kumpi vie ja hakee lapset milloinkin, ja ota yhteyttä hoitoapuun hyvissä ajoin, ehdottaa 1- ja 3- vuotiaiden lasten vanhempi.

– Sopikaa joka sunnuntai seuraavan viikon "battle plan". Meillä tähän kuuluu, että sovitaan kumpi vie ja hakee lapset minäkin päivänä ja kumpi jää kotiin (tai lähtee kesken päivää töistä) jos lapsi sairastuu. Jos kumpikaan "ei voi olla pois" töistä, sopikaa etukäteen joku varahoitosuunnitelma, kertoo 2- ja 3- vuotiaiden lasten vanhempi.

3. Suhtaudu neuvoihin varauksella, älä vertaile

Lehdet, kirjat ja sosiaalinen media ovat täynnä erilaisia vinkkejä ja ohjeita, kuten tämäkin artikkeli. Myös sukulaiset ja ystävät antavat aktiivisesti neuvoja. Kaikkia ohjeita ei kannata uskoa. Vinkeissä muistutetaan, että jokainen lapsi on erilainen.

– Älä lue kaiken vanhempien vastuulle lykkääviä "asiantuntijaneuvoja" mediassa. Ei ole sinun vikasi, jos vauva ei nuku tai syö niin kuin ohjeissa kerrotaan, kertoo 2- ja 6-vuotiaiden lasten äiti.

– Älä syyllisty somen ja lehtien lastenpsykiatrien kommenteista asioihin, joissa kulloinkin olet liian huono vanhempi (voi kun tähän pystyisikin), kertoo 3,5-vuotiaan lapsen vanhempi, joka odottaa toista lastaan.

– Älä kuuntele tuomitsevia lausahduksia: ”kuinka noin pienen vauvan äiti käy töissä, etkö itse selviä siivouksesta kun ostat palveluita, tai kuka täysjärkinen laittaa jo 1-vuotiaan päiväkotiin”, ohjeistaa 1-vuotiaan lapsen äiti.

Moni luo itselleen paineita vertaamalla omaa arkeaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa esitettyyn mielikuvaan vanhemmuudesta ja pienlapsiperhearjesta.

– Haaveilu sinkkuajan elämäntyylistä tai vertailu instapäivityksiin vääristää kuvaa siitä, miten muilla on ja mihin "pitäisi" pyrkiä, kertoo 5- ja 7-vuotiaiden lasten vanhempi.

4. Tasapuolisuus

Kun molemmat vanhemmat ovat työelämässä, kannattaa sopia yhteisistä pelisäännöistä. Monet vastaajista korostavat, että vastuu lapsista ja kodinhoidosta on kummallakin vanhemmalla.

– Vastuu lapsista, sairasteluista, ruuanlaitosta ja siivouksesta tulee jakaa vanhempien kesken tasapuolisesti. Isät pystyvät, haluavat ja osaavat nämä asiat. Joidenkin äitien täytyy tätä vaatia puolisoiltaan, joidenkin täytyy löysätä omia naruja ja antaa puolisolle tilaa tehdä asioita, kertoo 1,5- ja 9 -vuotiaiden lasten äiti.

Yksi asia, mikä kuormittaa erityisesti äitejä on metatyö, eli lankojen käsissä pitäminen. Metatyö käsittää esimerkiksi päiväkodin joulujuhlien muistamiset, mahdollisiin harrastuksiin ilmoittautumiset, lasten urheilupäivät... Lista jatkuu perheestä riippuen pitkänä.

Myös metatyötä voi jakaa kahdelle vanhemmalle.

– Pelkkä pyykinpesu ei ole vaatehuoltoa, vaan pitää pysyä kärryillä, että lapsilla on puhtaita, sopivan kokoisia, säänmukaisia vaatteita valmiina odottamassa (eikä kurahousuja haeta Prismasta paniikissa lasten kanssa päiväkotipäivän aamuna), kertoo 2- ja 3-vuotiaiden lasten äiti.

5. Pyydä apua

Yksin ei tarvitse yrittää selvitä arjesta, vaan kaikki mahdollinen apu kannattaa hyödyntää. Jos vain on taloudellisesti mahdollista, niin ulkoista siivoukset ja kauppatoimitukset. Tarjotusta avusta ei ainakaan kannata kieltäytyä.

– Ota vastaan lastenhoito/kodinhoitoapua aina kun mahdollista! Vanhempien jaksaminen on ensiarvoisen tärkeää, vinkkaa 2- ja 4-vuotiaiden lasten äiti.

– Käytä ylimääräinen raha palveluihin. Tingi lomamatkoistakin mieluummin kuin esimerkiksi kotisiivoojasta, kertoo 3-vuotiaan lapsen äiti, joka odottaa juuri toista lastaan.

Mikäli taloudellinen tilanne ei mahdollista apua, niin pystyvätkö naapuruston perheet auttamaan toisia vuorotellen? Ovatko kimppakyydit mahdollisia lasten harrastuksiin? Myös vertaistuesta ja samassa tilanteessa olevien kanssa keskustelusta koetaan olevan apua.

– Itse osallistun aktiivisesti mibin (Mothers in Business) juttuihin ja käyn perhekerhoissa, muskarissa, äiti-lapsijumpassa. Mutta jos ei tykkää tuollaisista, ei kannata väkisin mennä, kertoo 2,5-vuotiaan lapsen vanhempi.

6. Voiko työhön vaikuttaa mitenkään?

Muutamat ehdottavat osittaista hoitovapaata, joka tarjoaa kevyen siirtymän päiväkotiarkeen. Kannattaa myös hyödyntää muita mahdollisuuksia, kuten liukuva tai lyhennetty työaika. Pystyykö isä joustamaan työstään?

– Jos sinulla on mahdollisuus liukuvaan työaikaan, niin hyödynnä se. Tee normipäivä, mene kotiin ja ole ajatuksella lasten kanssa. Jatka töitä, kun lapset nukkumassa. Pidemmän päälle käy rankaksi, mutta väliaikaisesti toimii ja vähentää riittämättömyyden tunnetta, kertoo 1- ja 3- vuotiaiden lasten vanhempi.

– Tee mahdollisuuksien mukaan lyhennettyä työaikaa. Itse suosittelen lyhyempää työpäivää, jolloin lapsenhakukuviot helpottuvat ja tarvittaessa jää omaa aikaa vaikka liikuntaan, kertoo raskaana oleva 1,5-vuotiaan lapsen äiti.

– Osittainen hoitovapaa (80% työviikko) nuoremman lapsen ensimmäisenä päiväkotisyksynä oli erinomainen valinta, kertoo 3- ja 6-vuotiaiden lasten vanhempi.

Osa vannoo myös etätyön mahdollisuuksiin.

– Varsinkin aamut ovat lempeämpiä ja säästät aikaa kun ei tarvitse matkata töihin. Työteho on hyvä ja voit keskittyä, kertoo 3-vuotiaan lapsen äiti.

7. Omaa aikaa ja lepoa

Tyytyväinen ja levännyt vanhempi jaksaa touhuta paremmin lasten kanssa.Omasta itsestä täytyy siis pitää huolta. Erityisesti unen merkitystä korostettiin monissa vastauksissa. Ota heti lapsen synnyttyä säännöllisesti omaa aikaa, jotta et uuvu.

– Mene syyllisyyttä tuntematta siitä, missä aitaa ei olekaan, jotta jaksat. Kuuntele itseäsi, saatat olla paljon väsyneempi kuin huomaatkaan, kertoo 2- ja 6-vuotiaiden lasten äiti.

– Se että saa välillä omaa aikaa, lenkki tai jumppa, hetki yksin kotona tai illanvietto ystävien /puolison kanssa lataa kummasti akkuja. Samoin kunnon yöunet aina välillä, mahtavaa kun saa joskus nukkua pitkään, neuvoo 2-, 5- ja 8-vuotiaiden lasten äti.

Myös isät kärsivät ruuhkavuosista ja tasapainoilevat perhe-elämän ja työelämän yhteensovittamisessa. Muistakaa antaa myös isien rentoutua ja levätä

– Olemme myös puolison kanssa sopineet että molemmilla on yksi vapaailta viikossa. Tällöin ei saa hoitaa esim. lasten asioita tai muita juoksevia asioita, vaan täytyy tehdä sitä mitä itse haluaa, kertoo 3 kuukautta sekä 5 vuotta vanhojen lasten vanhempi.

8. Oikeasti ohimenevä vaihe

"Lapset ovat pieniä vain hetken aikaa, nauti", ohjeistetaan monia ruuhkavuosista ja vähistä yöunista kärsiviä. Moni vastanneista myöntää tämän pitävän paikkaansa. On tärkeää elää hetkessä, vaikka kalenteri pursuaisikin tekemistä.

–Täytyy ymmärtää, että ruuhkavuodet menevät ohi. Tärkeää olisi elää hetkessä vaikka kalenteri pursuaisikin tekemistä. Tärkeysjärjestys omien arvojen pohjalta, kertoo 1,5-vuotiaan lapsen vanhempi.

Kun olet lapsiesi kanssa, niin ole kunnolla. Jätä tällöin työhön liittyvät sähköpostit ja puhelut toiseen ajankohtaan. Jos itselläsi on vaikeuksia irtautua työelämästä kotona, kehitelkää lasten kanssa jotain yhteistä tekemistä. Lähtekää esimerkiksi leikkipuistoon, uimahalliin tai sisäleikkipuistoon.

– Keskity olennaiseen, lapsi on ykkönen. Omia menoja voi hyvin joiksikin vuosiksi karsia. Ei ole pakko harrastaa niin paljon tai suorittaa ja lapsen kanssa voi tehdä asioita hyvin yhdessä, toteaa 11 kuukautta vanhan lapsen äiti.

– "Sinun kiireinen arkesi on lapsesi lapsuus" on hyvä pitää mielessä, toteaa 7-, 9-, 10-vuotiaiden lasten vanhempi.

Mothers in Business -verkoston kyselyyn vastanneet jäsenet kertovat, että vaikka ohjeita ja vinkkejä on, on niitä ruuhkavuosina hankala noudattaa.

– En itsekään onnistu toteuttamaan näitä vinkkejä aina, mutta hyvät yöunet, suunnitelmallisuus, joku oma harrastus, parisuhteen pelastusillat ja tyytyminen siihen, että välillä ihan hyvä riittää. Näillä mennään!, kertoo 4-vuotiaan lapsen vanhempi.