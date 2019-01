Norjan poliisille sataa vihjeitä teollisuusmiljonäärin epäillyssä sieppaustapauksessa – ei edelleenkään epäiltyjä

Norjan poliisi on saanut yli 100 vihjettä julkaistuaan eilen tiedon miljonäärin vaimon epäillystä sieppauksesta. Poliisin mukaan useat vihjeet vaikuttavat kiinnostavilta mutta niiden perkaamiseen menee aikaa.

Poliisi epäilee, että 68-vuotias Anne-Elisabeth Falkevik Hagen siepattiin kotoaan Romerikessä Oslon lähellä 31. lokakuuta.

Poliisi pyysi torstaina tiedotustilaisuudessa, että katoamisaamuna naisen aviomiehen työpaikan luona kuvatut kolme ihmistä ilmoittautuisivat. Poliisi sanoo haluavansa kuulla heitä todistajina.

Pyyntö liittyy teoriaan, jonka mukaan aviomiestä seurattiin ennen vaimon katoamista.

– Arviomme mukaan taustalla on liiketoimintaa ja varakkaita ihmisiä, joten emme voi sulkea pois sitä, että heitä on seurattu joko asunnolla tai työpaikalla, kommentoi Tommy Bröske Norjan poliisista.

Katoamispäivänä vietettiin halloweenia. Poliisi toivookin, että poikkeuksellinen päivä auttaisi ihmisiä muistamaan sen tapahtumat.

Poliisi vahvistaa saaneensa tiedon katoamisesta heti samana päivänä. Poliisi piti kuitenkin tiedon salassa, koska ei kertomansa mukaan halunnut saattaa Falkevik Hagenia vaaraan.

Epäiltyjä ei ole tiedossa

Falkevik Hagenin aviomies Tom Hagen oli vuonna 2018 Norjan rikkaimpien ihmisten listauksessa sijalla 172. Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan hänen omaisuuteensa arvioidaan noin 1,7 miljardin Norjan kruunun eli noin 174 miljoonan euron arvoiseksi.

Poliisi kertoi eilen, että vaimosta on vaadittu kryptovaluuttana lunnaita. Norjalaismedian mukaan summa olisi 86 miljoonaa kruunua eli noin yhdeksän miljoonaa euroa.

Poliisi vahvisti tänään, että pariskunnan asunnosta löytyi kirjallinen dokumentti, johon on kirjattu vaatimuksia ja uhkauksia. Poliisi ei kuitenkaan kerro tarkemmin sisällöstä. Poliisi on ollut yhteydessä mahdolliseen sieppaajaan, mutta viranomaisilla ei ole mitään tietoa siitä, kuka tämä on.

– Meillä ei edelleenkään ole ketään epäiltyä, Bröske sanoi tiedotustilaisuudessa.