Trump saapui puolustamaan rikollisuutta ehkäisevää muuria Teksasin rajakaupunkiin, missä rikosten määrä on alimmillaan lähes 30 vuoteen

Presidentti Donald Trump on saapunut texasilaiseen McAllenin kaupunkiin Meksikon rajalle edistämään tavoittelemaansa muurihanketta. Trump tutustuu vierailunsa aikana muun muassa alueen rajavartijoiden toimintaan.

Keskustellessaan siirtolais- ja rajaviranomaisten kanssa McAllenissa presidentti otti kantaa vastustajiensa arvosteluun, joiden mukaan muuri olisi keskiaikainen ratkaisu Yhdysvaltain ja Meksikon rajan haasteisiin.

– Heidän mukaansa muuri on keskiaikainen. Niin on pyöräkin. On olemassa asioita, jotka toimivat, tiedättehän? Pyörä toimii ja niin toimii muurikin, presidentti totesi.

Trumpin mukaan muuria tarvitaan estämään laittomien siirtolaisten pääsy Yhdysvaltoihin ja ehkäisemään huumeiden salakuljetusta ja väkivaltarikollisuutta.

Sinänsä McAllenin rajakaupunki ei ole ehkä ihanteellisen paikka Trumpille kertoa laittomien siirtolaisten mukanaan tuomasta rikollisuudesta. New York Timesin (siirryt toiseen palveluun)mukaan rikosten määrä kaupungissa on nimittäin alimmillaan lähes 30 vuoteen.

FBI:n agentteja edustava liitto varoitti sulun vaikutuksista

Trump on toistuvasti vihjaillut julistavansa kansallisen hätätilan, mikäli demokraatit eivät taivu rahoittamaan Meksikon muuria.

Presidentti lisäksi ilmoitti peruneensa matkansa Maailman talousfoorumin kokoukseen Davosiin muurikiistan vuoksi.

Trump on ilmoittanut pitävänsä maan hallinnon osittain suljettuna, kunnes muurin rahoitus ratkeaa. 800 000 työntekijään vaikuttava hallinnon sulku on jatkunut jo lähes kolme viikkoa.

Tänään Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisin FBI:n agentteja edustava liitto varoitti hallinnon sulun uhkaavan FBI:n toimintaa.

Aiheesta lisää:

Trump voi yhä yrittää hankkia rahat Meksikon muuriin julistamalla hätätilan – Viisi huomiota hätätilalain merkityksestä Yhdysvalloissa

Lähteet: AP