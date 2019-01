Korruption riivaama Romania tarttui EU:n ruoriin epäilysten alla – Hallituksen ja presidentin tukkanuotta on ministerin mukaan "normaalia"

BukarestRomanian hallitus korostaa pystyvänsä hoitamaan EU:n puheenjohtajamaan tehtävää maan sisäisestä poliittisesta riitelystä huolimatta.

Hallitus pyrki hälventämään epäilyjä esitellessään tavoitteitaan ulkomaisille toimittajille Bukarestissa torstaina.

– Me olemme valmiit, sanoi puheenjohtajuudesta vastaava ministeri George Ciamba.

Romania aloitti EU:n puolivuotisen kiertävän puheenjohtajakauden vuoden alussa. Virallisia avajaisia vietettiin illalla Bukarestissa. Kyseessä on ensimmäinen puheenjohtajakausi Romanialle, joka liittyi unioniin 2007.

Käytännössä puheenjohtajamaa johtaa puhetta jäsenmaiden muodostaman ministerineuvoston kokouksissa ja pystyy määrittelemään neuvoston kokousten asialistan.

Riitely herätti epäilyksiä valmiudesta

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker arvioi vuoden vaihteessa lehtihaastattelussa, että vaikka maa on tekniseltä kannalta valmis tehtävään, Romanian hallitus ei ole täysin ymmärtänyt, mitä puheenjohtajan tehtävä vaatii.

Marraskuussa Romanian presidentti Klaus Iohannis oli sanonut, että Romania ei ole valmis ottamaan vastaan puheenjohtajan tehtävää. Samaan aikaan puheenjohtajakauden valmisteluista vastannut eurooppaministeri erosi tehtävästään.

Hallituksen ja presidentin välillä on ollut eripuraa siitä, kumpi edustaa Romaniaa EU-huippukokouksissa. Presidentti Iohannis on myös torpannut useita hallituksen ehdottamia nimityksiä. Iohannis edustaa konservatiivipuoletta, pääministeri Viorica Dăncilătaas sosiaalidemokraatteja.

– Meillä on syksyllä presidentinvaalit. Totta kai meillä on maan sisäistä poliittista kilpailua, mikä on normaalia demokraattisessa maassa, sanoi ulkoministeri Teodor Meleșcanu.

Puheenjohtajakauden avajaisseremoniassa presidentin ja hallituksen kissanhännänveto ei noussut pinnalle. Presidentti Iohannis piti ympäripyöreän puheen, jossa hän arvioi että puheenjohtajakaudesta tulee menestyksekäs.

Pääministeri Dăncilă taas puolusti verhotusti hallitusta EU:n syytöksiltä, joiden mukaan hallitus on ottanut takapakkia korruption vastaisessa kamppailussa ja vaarantaa toimillaan oikeusvaltioperiaatteen toteutumista.

– Kaikki, mikä on perustuslain mukaista, on myös eurooppalaisten arvojen ja periaatteiden mukaista, Dăncilă sanoi.

Komission puheenjohtaja Juncker kritisoi nimeltä mainitsematta Romanian toimia puheessaan sanoen, että EU:ssa tärkeä kompromissien hakeminen ei ulotu kysymyksiin oikeusvaltiosta tai ihmisoikeuksista.

– Vain teistä itsestänne riippuu, onko Romanian politiikka hyvä esimerkki vai vakava varoitus Euroopalle, sanoi puolestaan Eurooppa-neuvosto puheenjohtaja Donald Tusk.

Puheiden jälkeen kutsuvierasyleisölle esiintyi kaikkien EU-maiden soittajista koottu sinfoniaorkesteri, joka esitti romanialaisen säveltäjän George Enescun teoksen sekä Beethovenin Oodin ilolle, jota ehdotettiin aikanaan EU:n viralliseksi hymniksi.

Samaan aikaan konserttisalin ulkopuolella sadat ihmiset osoittivat mieltään hallitusta vastaan. Kylteissä he syyttivät hallitusta korruptoituneeksi.

Taka-askeleet korruptiossa huolettavat

Romanian puheenjohtajakausi on herättänyt epäilyksiä myös korruption torjumisen näkökulmasta. Komission marraskuussa julkaisema raportti huomautti, että Romania on ottanut takapakkia korruption vastaisessa kamppailussa.

Hallitus on esimerkiksi erottanut korruptiotapauksia tutkivan syyttäjäviraston DNA:n pääsyyttäjän ja kaventanut oikeuslaitoksen riippumattomuutta.

Hallituksen todellinen johtaja on sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Liviu Dragnea, joka ei voi itse toimia pääministerinä koska hänet on tuomittu vaalitulosten peukaloinnista.

Samoihin aikoihin kun Romania aloitti puheenjohtajakautensa, Dragnea kertoi haastavansa komission EU-tuomioistuimeen väärinkäytössyytösten takia. EU:n petostentorjuntavirasto OLAF epäilee, että Dragnea on kavaltanut 21 miljoonaa euroa EU-rahaa.

– Jokaisella kansalaisella ja poliitikolla on oikeus käyttää kaikki mahdollisuudet syyttömyytensä todistamiseen, ulkoministeri Meleșcanu sanoi Dragnean oikeusjutusta.

Romanian ulkoministeri Teodor Melescanu vastaili toimittajien kysymyksiin Bukarestissa torstaina. Petri Raivio / YLE

Romania lupaa edistää kompromisseja

Meleșcanu ja useat muut hallituksen ministerit korostivat toistuvasti, että Romania aikoo toimia neutraalina puheenjohtajamaana, joka ei runno läpi omia kantojaan jäsenmaiden muodostamassa neuvostossa.

Epäilys nousi esiin muun muassa siksi, että Romania korostaa puheenjohtajakauden ohjelmassaan köyhemmille jäsenmaille maksettavan koheesiorahoituksen merkitystä. Rahoitus on yksi puheenjohtajakauden isoista kysymyksistä, sillä yksi käsittelyssä olevista asioista on EU:n tulevien vuosien rahoituskehys.

– Emme ole EU:n pomo. Yritämme vain helpottaa yhteisymmärryksen löytämistä jäsenmaiden kesken, Meleșcanu sanoi.

Kompromissialttiutta Romania halusi osoittaa ensimmäisessä johtamassaan ministerikokouksessa tiistaina. Romania sitoutui ottamaan vastaan muutamia Välimerestä pelastettuja siirtolaisia, vaikka maa on tähän asti suhtautunut torjuvasti turvapaikanhakijoiden siirtoihin EU:n sisällä.

Romanian puheenjohtajakausi päättyy kesäkuun lopussa. Suomi ottaa vastaan puheenjohtajuuden 1. heinäkuuta.