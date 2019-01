Mysteeri selvisi: Pääsiäissaaren tiukkailmeiset patsaat ohjaavat juomaveden äärelle

Pääsiäissaaren jättimäiset moai-patsaat eivät ole pelkkä silmän ilo. Amerikkalaisen antropologiryhmän tuore tutkimus osoittaa, että patsaat on pystytetty ohjaamaan saaren asukkaat sinne, mistä juomavesi löytyy.

Pääsiäissaari sijaitsee Polynesian saaristossa eteläisellä Tyynellämerellä. Chilelle kuuluvalla saarella on satoja patsaita, joista suurimmat ovat kooltaan jopa 12-metrisiä ja painavat 75 tonnia.

Patsaat ovat olleet pystyssä aina 1200-luvulta saakka. Tutkijoita on askarruttanut vuosisatoja se, mikä selittää patsaiden sijainnin. Monumentaalisia rakennelmia on eri puolilla saarta – etupäässä rannikon läheisyydessä.

New Yorkissa sijaitsevan Binghamtonin yliopiston tutkijaryhmä on tullut siihen tulokseen, että patsaat on pystytetty sinne, mistä juomavesi löytyy. Ryhmän tutkimusraportti on julkaistu vastikään Plos One -tiedelehdessä. (siirryt toiseen palveluun)

Ahaa-elämys hevosista

Aiemmissa tulkinnoissa patsaat on liitetty yksioikoisesti saaren asukkaiden rituaalimenoihin. Antropologiryhmän näkemyksen mukaan juuri patsaiden ympäristö kertoo myös muusta.

Saarella ei ole jokia. Ei ole myöskään tutkimusnäyttöä siitä, että asukkaat olisivat käyttäneet saaren järviä juomavesilähteinä.

Siksi amerikkalaistutkijat käänsivät katseensa siihen, mitä saaren muut varannot voisivat kertoa tuimakatseisten kivipaasien sijainnista. Missä on viljavaa maata? Miten sadevesi käyttäytyy?

Tutkijat selvittivät, missä pohjavesi vuotaa luoliin, joista se valuu mereen. Tässä yhteydessä he havaitsivat hevoset, jotka joivat merestä. Hevoset hörppivät janoonsa näistä mereen muodostuneista murtovesialtaista.

Siitäkin on tutkimustietoa, että saaren asukkaat ovat juoneet murtovettä ja rakentaneet sitä varten kaivoja.

Patsaiden sijainti selittyy tutkijoiden mukaan sillä, että niiden osoittamista paikoista saaren asukkaat ovat osanneet etsiä vettä janoonsa.