Vuoden professoriksi valittu Helmi Järviluoma-Mäkelä: “Tutkijan pitää sommitella Twitter-tiivistys sen sijaan, että hän ajattelisi ja kirjoittaisi”

Itä-Suomen yliopiston kulttuurintutkimuksen professori on huolissaan luovuuden katoamisesta tutkimuksessa.

Kulttuurintutkimuksen professori Helmi Järviluoma-Mäkelä Itä-Suomen yliopistosta on nimitetty vuoden professoriksi. Professoriliitto julkisti valintansa Tieteen päivillä Helsingissä.

Taustaltaan Järviluoma-Mäkelä on musiikkitieteilijä. Hän on äänimaisematutkimuksen uranuurtajia Suomessa. Professoriliiton mukaan Järviluoma-Mäkelä on urallaan yhdistellyt rohkeasti eri tieteenaloja sekä taidetta.

Palkittu professori on huolissaan luovuuden katoamisesta tutkimustyössä.

– Rajoja ylittävä ajatteleminen ja uuden kokeileminen on vähentynyt. Tieteellinen kirjoittaminen on kaavamaisempaa kuin ennen, eivätkä tärkeät tiederahoittajat tue totuttuja rajoja rikkovia hankkeita, Järviluoma-Mäkelä sanoo.

Yliopisto kärsii uupumuksesta

Järviluoma-Mäkelä on pistänyt merkille uupumuksen koko yliopistomaailmassa.

– Opiskelijat tulevat lukion opintoputkesta usein jo valmiiksi uupuneina. Opetushenkilöstö ja professorit väsähtävät arkirumban pyörittämiseen. Jääkö siinä aikaa ajatella?

Palkitsemispuheessaan Järviluoma-Mäkelä kuvaili ironisoiden fiktiivisen nuoren tutkijan työpäivää:

“Avokonttorista saa paikan, kun on liikkeellä seitsemän jälkeen aamulla. Tutkija tietää, että monografiaa pitäisi kirjoittaa, mutta se on idealistinen ajatus. Läppärin yläkulmassa välkkyy muistutus, että hän on tällä viikolla some-vastaava. Huokaisten hän kaivaa kuvia viime viikon seminaarista, sommittelee Twitter-päivitystä.”

Järviluoma-Mäkelän mielestä myös professorin työmäärä nyky-yliopistossa on mahdoton. Hän ehdottaa professoreille ja yliopiston lehtoreille tutkimusvapaata tai sapattivapaata seitsemän vuoden välein.

– Sen vuoksi, että rohkeat ideat vaativat aikaa. Melkein kaikissa maailman maissa yliopistoissa on käytössä tutkimusvapaat, Järviluoma-Mäkelä huomauttaa.

Maakuntayliopistojen puolustaja

Järviluoma-Mäkelä on toiminut professorina Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella vuodesta 2005. Hänen mielestään yliopistoja ja tiedeyhteisöjä tarvitaan eri puolilla Suomea, ei pelkästään pääkaupunkiseudulla.

– Vastustan sitä, että yksi tieteenala keskitetään yhteen yliopistoon ja muut ajetaan alas. Koko tiedemaailma hyötyy siitä, että tutkimukselle on useampia paikkoja ja yhteisöjä.