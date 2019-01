Kiinan selluvarastot alkavat olla täynnä ja hintakin on laskenut – metsäjätit porskuttavat, mutta Kiinassa piilee myös riskejä

Kiinan talouskasvu on hidastumassa, ennusteiden mukaan kasvu taittuu tänä vuonna noin kuuden prosentin tietämille. Myös maailmantalouden ja kansainvälisen kaupan kasvuennusteet ovat heikentyneet.

Maanantaina julkaistujen tuoreiden talouslukujen mukaan Kiinan ulkomaankaupan ylijäämä pieneni viime vuonna 16 prosentilla. Kiinan vienti joulukuussa putosi yllättäen 4,4 prosenttia edellisvuoden joulukuuhun nähden, mikä on suurin kuukausikohtainen pudotus kahteen vuoteen.

Kiina on maailman toiseksi suurin talous Yhdysvaltojen jälkeen, ja mitä Kiinassa tapahtuu, heijastuu suomalaisiin metsäyhtiöihin, jotka ovat tehneet jätti-investointeja sellubuumin imussa.

Kuinka iso huoli suomalaisille metsäfirmoille on, että sellun kysyntä Kiinassa on heikentynyt viime syksynä ja hintakin on vuoden aikana laskenut roimasti, noin neljänneksen?

Yle / Uutsigrafiikka

Jäsenyrityksiä edustavan Metsäteollisuuden pääekonomisti Maarit Lindström ei ole huolissaan.

– Sellun vienti on ollut edelleen varsin vahvaa ja tilauskantakin on varsin hyvä, Lindström sanoo.

Metsäteollisuus näkee, että hintakehitys on nyt tasaantumassa. Sellun hintaa ovat aiemmin nostaneet Kiinassa kierrätyskuidulle asetetut rajoitteet ja tämä on hyödyttänyt suomalaisyrityksiä. Samoin Brasilian kuljetusalan lakot ja Portugalin metsäpalot ovat nostaneet sellun hintaa.

Maarit Lindström, Metsäteollisuuden pääekonomisti Mårten Lampén / Yle

Lindström ei pidä merkittävänä syys-lokakuussa tapahtunutta sellun viennin notkahdusta, sillä kyse voi olla vielä kuukausitason vaihteluista.

Sellun kysynnän puolesta puhuvat pidemmän aikavälin megatrendit, kuten väestön vaurastuminen ja keskiluokan kasvu. Ne lisäävät metsäteollisuuden tuotteiden kysyntää pehmopapereissa ja hygieniatuotteissa, arvioi etujärjestö.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä metsäyhtiöiden sellun ja uusiutuvien pakkausmateriaalien kysyntää ylläpitävät myös ympäristötietoiset verkkokaupan asiakkaat.

Yle / Uutsigrafiikka

Yllättäviä ovat paperituotteiden kasvuennusteet. Aasiassa ja Kiinassa erikoispapereita tarvitaan muun muassa elintarvikepakkauksissa, mistä löytyy paljon mahdollisuuksia myös suomalaisille metsäalan yrityksille.

Kiinan ja Yhdysvaltain kauppapoliittinen sapelinkalistelu ja tuontitullit herättävät kuitenkin huolta metsäteollisuudessa.

– Erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltain välinen uhittelu ja kotimarkkinoita suojaavat protektionistiset toimet ovat omiaan vaikuttamaan siihen, että talouskasvu ja kansainvälisen kaupan mahdollisuudet ovat heikentymässä, Lindström arvioi.

Metsäteollisuuden osuus koko Suomen tavaraviennistä on noin viidennes.

Isoimmat tavaraerät Suomen Kiinan-viennissä. Mustalla merkitty luku kertoo vuoden 2017 muutosprosentin. Yle / Uutsigrafiikka

Viennin arvosta suurin osa tulee massan eli sellun, paperin, kartongin ja vastaavien jalosteiden myynnistä.

Vuonna 2017 niiden vienti oli euroissa yli yhdeksän miljardia. Koko viennin arvo oli toissa vuonna yli 12 miljardia euroa, missä kasvua kertyi edellisvuodesta 5,3 prosenttia, kertovat Tullin tilastot. Silti vielä ei olla samalla tasolla kuin 2000-luvun alussa.

Yllä tärkeimpien tavararyhmien vientilukuja viime vuoden lokakuuhun saakka.

Presidentit edistävät yritysten välistä yhteistyötä

Presidentti Sauli Niinistö matkustaa Kiinaan valtiovierailulle tänään maanantaina.

Kiinan presidentti Xi Jinping kävi puolestaan Suomessa huhtikuussa toissa vuonna. Tuolloin perustettiin maiden presidenttien aloitteesta korkean tason yhteistyöryhmä kehittämään yritysten kansainvälistä kauppaa ja toimintaympäristöjä.

Tämän tiimoilta metsäteollisuus esitteli marraskuussa Shanghaissa erityisesti biotalouden mahdollisuuksia kiinalaisille.

Suomalaisia metsäfirmoja kiinnostavat puolestaan innovaatiot, joita voitaisiin kehittää yhteistyössä kiinalaisten kanssa. Suomalaisille yrityksille avaa mahdollisuuksia, että ympäristöön liittyvät asiat ovat entistä enemmän esillä Kiinassa.

Ympäristölainsäädännön kiristäminen Kiinassa on johtanut muun muassa siihen, että puusepänteollisuudessa yrityksiä on suljettu. Tämä on vaikuttanut sahatavaran kysynnän heikkenemiseen, mutta Metsäteollisuus pitää sitä väliaikaisena.

Metsäyhtiöiden osakkeet ovat taas nousussa

Analyysiyhtiö Inderesin metsäanalyytikko Antti Viljakainen ei pidä sellun hinnan laskua ja kysynnän heikentymistä vielä todellisena uhkana metsäyhtiöille.

– Kyllähän se metsäyhtiöiden tulostasoon vaikuttaa, mutta ei tässä vielä merkkejä ole siitä, että metsäyhtiöt ajautuisivat vaikeuksiin, arvioi Viljakainen.

Kyse on enemmän siitä, että ylikuumentunut sellumarkkina tasoittuu.

– Nykyiselläkin sellun hinnalla metsäyhtiöt tekevät hyvää tulosta, Viljakainen sanoo.

Markkinatilanne oli viime vuoden alkupuolella niin vahva, että kasvaneita varastoja sulatellaan nyt.

– Aineksia pitkäaikaiselle sellun hinnan syöksykierteelle ei ole, koska sellun kysyntäajurit ovat edelleen terveet, ja merkittävää uutta kapasiteettia eli uusia tehtaita ei tule ennen vuotta 2021, Viljakainen sanoo.

Metsäekonomisti Emmi Haltia Pellervon Taloustutkimuksesta katsoo niin ikään, että nykyisellä sellun kysyntätasolla Kiinassa suomalaisille metsäyhtiöille ei muodostu uhkaa, ja ne eivät ole vaikeuksissa, vaikka sellun hinta tulisi jonkin verran alaskin.

Maailmantaloudessa on kuitenkin riskejä, jotka saattaisivat vaikuttaa metsäyhtiöihin.

– Jos Kiinan talouskehitys heikkenisi huomattavasti odotetusta, siitä voisi tulla riski suomalaisille metsäyhtiölle, Haltia sanoo.

Taustalla voimakas nousukausi

Vaikka metsäyhtiöiden pörssikurssit ovat viimeisen vuoden aikana tulleet alas ja loppuvuonna laskukierre kiihtyi, Viljakainen ei näe siinä dramatiikkaa, sillä taustalla on todella pitkä ja voimakas nousukausi.

– Arvostukset eivät vielä metsäyhtiöissä ole epänormaalilla tasolla, Viljakainen sanoo.

Lisäksi pääomamarkkinoilla kaikkien yhtiöiden arvot ovat laskeneet.

Esimerkiksi UPM-Kymmenen osake on halventunut vuodessa lähes kymmenen prosenttia ja kolmessa kuukaudessa noin neljänneksen.

Loppusyksystä tulosvaroituksen antanut kartonkiyhtiö Metsä Boardin B-osake puolestaan halpeni vuodessa 24 prosenttia, mutta alkuvuonna nousukin on ollut tuntuvaa. Viikossa yhden äänen antava B-osake on kallistunut jo noin 11 prosenttia.

Suomalais-ruotsalaisen metsäyhtiön Stora Enson osake puolestaan halpeni vuodessa lähes viidenneksen. Alkuvuodesta senkin osake oli noussut viikossa yli 11 prosenttia.

Kiinan talouskasvun hidastuminen jatkuu

Kiinan talouskasvun hidastuminen jatkuu pitkään, arvioi Kiinan taloutta seuraava Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen. Taustalla ovat talouden rakenteet.

– Kiinassa työvoiman määrä jo laskee ja investointiaste on ollut pitkään niin korkea, että kaikkein tuottavimmat investoinnit on jo tehty eli uudet investoinnit tuottavat aina vähemmän ja vähemmän talouskasvua.

Huolestuttavaa Kiinan taloudessa on erityisesti velan nopea kasvu, vaikka etuna on se, että velka on pääosin kotimaista, mutta Kiinassa on erittäin velkaantuneita yrityksiä ja paikallishallinnon velka on kasvanut nopeasti.

Myös kotitalouksien velkataakka on paisunut viime vuosina. Yritysten veloista ja rahoituksesta on vaikea saada tietoa, mutta kaikkien suuririskisimpiä lainahanoja Kiina on alkanut Nuutilaisen mukaan suitsia.

Kiinan ulkomaansijoitukset ovat kotimaista velkarahaa, ja jos pankeista ei enää löydy rahoitusta, se heijastuu ulkomaisiin sijoituksiin.

Nopea velkaantuminen saattaa johtaa kriisiin rahoitusmarkkinoilla, jos velkoja ei pystytä hoitamaan. Tästä on historiassa lukuisia esimerkkejä muista maista.

Riikka Nuutilainen, Suomen Pankin vanhempi ekonomisti Mårten Lampén / Yle

Suomalaisyrityksiä heilauttaa Kiinan-kaupassa enemmän talouden rakenteen muutos kuin muut tekijät.

– Investointivetoisen kasvun väheneminen ja siirtyminen enemmän kuluttajavetoiseen kasvuun tuo vaihtoehtoja yrityksille ja uusia markkinoita kuluttajatuotteissa.

Kasvava verkkokauppa on juuri tällainen ala.

Kiinan talouskehityksen kuva ei ole mustavalkoinen. Nuutilainen huomauttaa, että vaikka Kiinan kokonaistalouden kasvu hidastuu, on olemassa monia talouden alueita, joilla kasvu jatkuu vahvana.

Uusia markkinoita suomalaisyrityksille voi löytyä elintarvikkeiden turvallisuudesta ja taistelusta ilmansaasteita vastaan.

– Uusille puhtaille tuotantomenetelmille ja puhtaille raaka-aineille tulee varmasti kysyntää, Nuutilainen sanoo.

Kiina suojaa omia markkinoitaan

Kiina suojaa omia markkinoitaan lainsäädännöllä, joten ulkomaisten yritysten pääsy Kiinan markkinoille on vaikeampaa kuin kiinalaisyritysten pääsy EU:n markkinoille ja Suomeen. Suoria sijoituksia ja yritysostoja säädellään.

Myös tiukemmat raportointivaatimukset tai yritysten tarkastukset voivat olla este toiminnalle Kiinassa.

Yritysten kannalta tilanne on epäreilu sanoo Nuutilainen. Erityisesti kun muistetaan, kuinka laajasti kiinalaiset ovat olleet yritysostoksilla Euroopassa ja miksei Suomessakin.

– Tämä on yksi tekijä, joka on taustalla kauppasotaneuvotteluissa Kiinan ja Yhdysvaltain välillä, Nuutilainen korostaa.

Kauppasota heijastuu yrityksiin negatiivisesti ainakin lyhyellä aikavälillä.

Kiinan talouskasvu perustuu pitkälti kotimaisella velalla ylläpidettyyn talouskasvuun, ja on mielenkiintoista nähdä, kuinka kauan Kiina pitää yllä talouskasvua velkavetoisesti.