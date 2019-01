TV1:n Ykkösaamu: Mitä haluat kysyä Jyrki Kataiselta?

Euroopan unioni on historiansa vakavimman paikan edessä, kun Britannian eropäivämäärä lähenee. Varmuutta lopputuloksesta ole vieläkään.

Talouden muutaman vuoden jatkunut hyvä vire on ennusteiden mukaan laantumassa. Unioni on joutunut haastamaan Puolan oikeuteen oikeusvaltioperiaatteen suojelemiseksi. EU-parlamenttivaalit lähestyvät, mutta unioni on monen mielestä kasvoton ja vähän kiinnostava. Mitä tästä kaikesta ajattelee komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen?

TV1:n Ykkösaamussa lauantaina 12.1. klo 10.05 vieraana on komissaari Jyrki Katainen. Seija Vaaherkumpu haastattelee. Kataiselle voi lähettää kysymyksiä osoitteeseen tv1.ykkosaamu@yle.fi (siirryt toiseen palveluun) tai alla olevalla lomakkeella.