Nuoret vaativat eduskunnan portailla parempaa ilmastopolitiikkaa päättäjiltä – "Joskus välitämme enemmän kuin aikuiset"

"Ryhtykää toimeen!", "Save our planet!" Vihreä Suomi!", lukee kylteissä.

Joukko nuoria lähinnä pääkaupunkiseudun ruotsinkielisistä lukioista kerääntyi perjantaina eduskuntatalon eteen vaatimaan päättäjiltä ilmastotoimia.

Lukiolaiset kehottavat Ilmastolakko-tempauksellaan poliitiikkoja ja yritysjohtajia tekemään ympäristöystävällisiä valintoja.

Axel Broman Gymnasiet Grankulla samskolanista Kauniaisista on sitä mieltä, että päätöksiä ilmaston eteen pitää tehdä enemmän.

– Päättäjät tekevät kyllä asioita sen puolesta, mutta pitää tehdä enemmän. Niitä päätöksiä pitää tehdä nyt, emme voi odottaa kauempaa. Pitää olla rohkeampia. Tämäkin mielenosoitus osoittaa, että meillä on halu tehdä vaikeatkin päätökset, hän sanoo.

Nuoret ovat Bromanin mielestä suunnannäyttäjiä.

– Tämä on meidän tulevaisuutemme, niin joskus välitämme enemmän kuin itse aikuiset, hän sanoo.

Veronika Winqvist Gymnasiet Lärkanista Helsingistä on samaa mieltä: tarpeeksi ei ole tehty.

– Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi investoida enemmän uusiutuvaan energiaan ja sopia uusista laeista. Meidän pitäisi lisätä esimerkiksi ilmastoveroja asioihin, jotka tuottavat paljon hiilidioksidipäästöjä.

Nuoret esittivät myös yhteisen vaatimuslistan. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

"Aika on loppumaisillaan"

"Ilmastotekoja! Ilmastotekoja! Ilmastotekoja!" Nyt, nyt, nyt!". Näin raikasivat nuorten huudot eduskunnan edessä.

– Mun mielestä päättäjät eivät ole tehneet tarpeeksi tälle asialle. On paljon, mitä voi vielä tehdä ja siksi me ollaankin täällä, sanoo Marcus Schramko Gymnasiet Lärkanista.

Alvar Winqvist samasta lukiosta sanoo olevansa huolissaan ilmastonmuutoksesta.

– Onhan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tehty työtä, mutta ei olla tehty tarpeeksi. Se pitäisi saada pysäytetyksi siihen 1,5:een asteeseen, hän sanoo.

Mitä meidän pitäisi tehdä?

– Yksi tehokkaimmista tavoista olisi saada jonkinlainen päästövero, että saataisiin oikeasti verotettua asioita jotka saastuttaa. Tällä tavalla saataisiin luontaisesti koko yhteiskunta tulemaan enemmän ilmastoystävällisemmäksi.

Nuoret esittivät myös yhteisen vaatimuslistan ja kansanedustajilla oli mahdollisuus vastata nuorten kysymyksiin.

Nuoria oli mukana erityisesti pääkaupunkiseudun ruotsinkielisistä lukioista. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

"Meidän pitää elää täällä vielä 50 vuotta ja enemmän"

Livia Wikström ja Jenina Nyström Tölö gymnasiumista pitelevät kylttiä, jossa viestitetään, että kyseessä on nuorten tulevaisuus.

Molemmille oli selvää, että he lähtevät tapahtumaan mukaan.

– Kaikkien pitää tehdä jotain, muuten mitään ei tapahdu. Kohta on liian myöhäistä. Se on now or never, Wikström sanoo.

– Jos kukaan ei tee mitään, niin eihän tälle mitään tapahdu. Meidänhän pitää elää täällä vielä 50 vuotta ja enemmän. Ehkä lentoreissuja voi vähentää, voi pyöräillä auton sijaan, voi syödä vähemmä lihaa. Ja ostaa kierrätysvaatteita.

Tapahtuma jatkuu neljään saakka

