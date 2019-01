Sisäministeri Mykkänen omaisuusrikosten tutkinnasta: "Yllättävän isot erot poliisilaitosten välillä"

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) on käynyt juuri Poliisihallituksen kanssa läpi rikostilastoja.

Tarkastelun alla on ollut erityisesti se, miten tehokkaasti poliisi selvittää omaisuusrikoksia. Siinä on hyvin suuria eroja eri puolilla Suomea.

– Tässä on kieltämättä yllättävän isoja laitoskohtaisia eroja. On poliisilaitoksia, joissa on useita kymmeniä prosenttiyksiköitä suurempi selvittämisaste rikoksissa kuin toisissa laitoksissa, sanoo sisäministeri Kai Mykkänen.

Poliisin toiminnasta vastaava sisäministeri Mykkänen ei halua paljastaa, missä poliisilaitoksissa saadaan parhaiten ja missä huonoiten selvitettyä omaisuusrikoksia.

Yhden poliisilaitoksen ministeri kuitenkin mainitsee.

– Jos puhtaasti tilastoja katsoo, niin kyllä Itä-Uusimaa on yksi haastava alue, jossa kyse ei ole missään nimessä johtamisasiasta, vaan myös siitä, että alueella on paljon pieniä omaisuusrikoksia, joita on vaikea selvittää, Mykkänen toteaa.

Sisäministeri ja Poliisihallitus ovat sopineet, että "vaikeimpiin" poliisilaitoksiin annetaan nyt tukea rikosten selvittämiseen.

– Pikapanostuksena olemme Poliisihallituksen kanssa sopineet, että näissä vaikeimmissa laitoksissa tehdään rahallisia lisäpanostuksia, että voidaan parantaa tilannetta. Mutta lisäksi tarvitaan myös useamman vuoden ohjelma, jolla voidaan turvata riittävä määrä resursseja.

Eläkkeelle jääviä voidaan houkutella jäämään töihin

Ministeri Mykkänen sanoo, että yksi keino saada lisää resursseja omaisuusrikosten tutkintaan voisi olla, että eläkkeelle lähteviä houkuteltaisiin jäämään muutamaksi vuodeksi töihin.

– Meillä on edelleen vanhan järjestelmän aikana tulleita poliisihenkilöitä, joilla on 58 vuoden eläköitymisikä. Yksi mahdollisuus on tehdä heille tarjous, jos he voisivat jatkaa muutaman vuoden, Mykkänen sanoo.

Toinen mahdollisuus olisi palkata pikaisesti tutkintasihteereitä. Eniten työvoimaa tarvitaan ministerin mukaan nyt Itä-Uudenmaan ja Helsingin poliisilaitoksilla.

Poliisihallitus tekee talven aikana ratkaisun, miten resusseja hankitaan lisää.

"Selvittämisaste pitää pystyä kääntämään nousuun"

Keskustelu massarikosten tutkinnasta käynnistyi, kun Helsingin Sanomat uutisoi, että Itä-Uudenmaan (siirryt toiseen palveluun)ja Helsingin poliisilaitokset (siirryt toiseen palveluun)ovat jättäneet tiettyjä rikoksia tutkimatta.

Sisäministeri ymmärtää tutkinnan rajaukset, mutta samalla hän katsoo, että omaisuusrikosten selvittämistä on pystyttävä tehostamaan nykyisestä.

– Meillä on pitkään kaikissa poliisilaitoksissa aivan oikein priorisoitu henkeen ja terveyteen käyvät rikokset. Jos niitä ei nostettaisi pinon päällimmäiseksi, niin meille itse asiassa tulisi ruumiita, koska tämän tyyppiset rikoskierteet jatkuisivat pidempään kuin nyt. Tästä huolimatta meidän pitää pystyä kääntämään myös omaisuusrikosten selvittämisaste nousuun, Mykkänen sanoo.

