Miten pääset kiinni ensiasuntoon? 5 vinkkiä asuntolainan oman rahoitusosuuden säästämiseen

Kun haaveena on ensimmäinen omistusasunto, niin säännöllinen säästäminen kannattaa aloittaa ajoissa vaikka pienillä kertasummilla. Näin ensiasuntoon on helpompi päästä kiinni. 15 - 39-vuotiaiden kannattaa hyödyntää asp-järjestelmää, jossa säästöille saa normaalia paremman koron ja lainan paremmilla ehdoilla.

Asuntolainojen lainakatto suosii yhä ensiasunnon ostajia. Jos olet yksin tai puolisosi kanssa ostamassa vaikkapa 200 000 euron hintaista ensiasuntoa, niin tarvitset omia säästöjä tai vakuuksia vähintään viisi prosenttia eli 10 000 euroa. Muut asunnonostajat tarvitsevat niitä vähintään 15 prosenttia eli 30 000 euroa.

Käytännössä asunnon ostaja tarvitsee omia säästöjä tai muita vakuuksia näitä summia enemmän, koska pankit kelpuuttavat ostettavan asunnon arvosta lainan vakuudeksi vain reilut kaksi kolmasosaa.

Näin säästät ensiasunnon lainan omarahoitusosuuden

1. Käy pankissa keskustelemassa, kuinka paljon säästöjä tarvitset omaan asuntoon.

Kun haluat aloittaa säästämisen omaan asuntoon, katso pankkien nettisivuilta millaisia vaihtoehtoja säästämiseen on tarjolla. Mene sen jälkeen pankkiin juttelemaan, mikä olisi juuri sinulle sopiva tapa säästää.

Pankissa voidaan myös alustavasti laskea, kuinka paljon sinun pitäisi kuukaudessa säästää päästäksesi kiinni tavoittelemaasi ensiasuntoon.

2. Varaudu, että säästämiseen voi mennä vuosia.

Useimmilla omaan asuntoon säästäminen kestää monta vuotta. Tyypillinen aika on 2–5 vuotta, mutta se voi kestää paljon kauemminkin riippuen tuloista, elämäntilanteesta ja asuinpaikkakunnasta. Esimerkiksi vuokralla asuvilla opiskelijoilla ei ole paljoa, mistä säästää. Pääkaupunkiseudulla sekä asuntojen hinnat että vuokrat ovat kalliita, mikä hidastaa säästämistä työssäkäyvilläkin.

Mitä aikaisemmin aloitat asuntosäästämisen, niin sitä pienemmillä summilla pääset hitaammallakin aikataululla jossain vaiheessa säästötavoitteeseen.

3. Laske, kuinka paljon voit laittaa kuukaudessa sivuun asuntoa varten.

Käy läpi kuukauden tulosi ja välttämättömät menosi kuten vuokra ja muut asumiskulut, ruokamenot ja puhelinlaskut. Mieti, mistä jäljelle jääneistä menoista voisit karsia saadaksesi rahaa säästöön.

Aseta säästötavoite kuitenkin realistiselle tasolle, että rahaa jää riittävästi elämiseen ja esimerkiksi yllättäviin menoihin.

Raha-asioidesi seuraamisessa voit käyttää apuna esimerkiksi Takuusäätiön ilmaista penno.fi (siirryt toiseen palveluun)-sovellusta, jossa voit seurata myös säästöjesi karttumista. Pankit tarjoavat asiakkailleen vastaavanlaisia sovelluksia.

Hoida taloutesi muutenkin kuntoon. Mahdolliset kulutusluotot ja luottokorttivelat asuntosäästäjän kannattaa maksaa pois, koska asuntolainaa ja sen ehtoja myöntäessään pankki arvioi tarkkaan hakijan lainahoitokykyä.

4. Aloita suunnitelmallinen ensiasunnon säästäminen esimerkiksi asp-tilille.

Uuteen suosioon tällä vuosikymmenellä on noussut valtion ja pankkien tukema asp eli asuntosäästöpalkkiojärjestelmä ensiasunnon hankintaan. Sen avulla ensiasunnon ostaja voi säästää omarahoitusosuuden yleiseen korkotasoon nähden paremmilla ehdoilla.

Pankki maksaa asp-tilille tallettamillesi säästöille vuosittain yhden prosentin koron sekä 2–4 prosentin lisäkoron viiden vuoden ajalta, kun olet saavuttanut säästötavoitteesi ja ostanut ensiasunnon. Asp-säästöille maksettava korko on poikkeuksellisesti verotonta.

Asp-tilin voi avata 15–39-vuotias ensiasuntoon säästävä. Tilille on säästettävä vähintään kahdeksana vuosineljänneksenä 150–3 000 euroa. Vuosineljännesten ei kuitenkaan tarvitse olla perättäisiä eli säästää voi rauhassa omassa tahdissaan. Nopeimmillaan säästämiseen kuluu noin kaksi vuotta.

Kun säästöjä on kymmenen prosenttia ostettavan asunnon hinnasta, niin pankki myöntää korkotuettua asp-lainaa. Sillä on kuitenkin sijainnista riippuvat enimmäisrajat: Helsingissä 180 000 euroa, Vantaalla, Espoossa ja Kauniaisissa 145 000 euroa sekä muualla Suomessa 115 000 euroa.

180 000 euron hintaiseen asuntoon etukäteissäästöjä tarvitaan 18 000 euroa ja 115 000 euron hintaiseen asuntoon 11 500 euroa.

Jos tavoittelemasi asunto on kalliimpi, niin loppusumman voi ottaa tavallisena asuntolainana.

Asp-säästäjä saa myös valtiolta ilmaisen korkosuojauksen korkojen nousun varalta. Jos asp-lainan korko nousee yli 3,8 prosentin, niin valtio maksaa 70 prosenttia ylimenevästä osasta kymmenen vuoden ajan lainan nostamisesta.

Kun ensiasunnon ostaja säästää muulle kuin asp-tilille, niin hänellä on oltava säästössä viisi prosenttia asunnon kauppahinnasta. Jos et esimerkiksi ikäsi vuoksi voi avata ehdoiltaan edullista asp-tiliä, niin säännöllinen säästäminen on helpompaa, kun siirrät säästöön menevät rahat pois käyttelytililtä. Näin ei tule houkutusta käyttää niitä johonkin muuhun.

Säästö- tai talletustilille säästäminen on turvallista, koska sinne laitetut rahat kuuluvat talletussuojan piiriin. Toisaalta muun muassa matalien korkojen takia tilillä pidettävien rahojen tuotto on pientä tai lähes olematonta.

Pankit suosittelevat usein rahastosäästämistä, jos säästöaikaa on useampi vuosi. Rahastoissa säästöille voi saada paremman tuoton, mutta vastaavasti myös riskit ovat tilille säästämistä suuremmat.

5. Hanki lisävakuuksia.

Ensiasunnon ostaja tarvitsee viiden prosentin omarahoitusosuuden lisäksi myös muita vakuuksia tai säästöjä. Tämä johtuu siitä, että pankki kelpuuttaa ostettavan asunnon arvosta lainan vakuudeksi vain osan, pankista riippuen yleensä noin 70–75 prosenttia.

Ensiasunnon ostajalla asuntolainan lisävakuutena on usein omien vanhempien velaton asunto tai kesämökki.

Asp-säästäjiä valtio kuitenkin tukee antamalla asp-lainalle ilmaisen takauksen, kun omia säästöjä on kasassa kymmenen prosenttia asunnon ostohinnasta.

Lisää tietoa ensiasuntoon säästämisestä sekä asp-järjestelmästä löytyy esimerkiksi OP:n (siirryt toiseen palveluun), Nordean (siirryt toiseen palveluun), Danske Bankin (siirryt toiseen palveluun) ja Valtiokonttorin (siirryt toiseen palveluun) sivuilta.

