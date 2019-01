Kysyimme mikä tappaa seksihalut – ykköseksi nousi huono hygienia

Yle julkaisi viime viikolla joukkoistuksen siitä, mitkä asiat toisessa vievät halut seksiin. Samalla kysyimme, minkä asioiden itsessä vastaajat pelkäävät vievän kumppanin halut.

Vastauksia tuli lähes tuhat.

Ylen kysely seksintappajista Näitä kysyimme: Jos toisessa on muuten kaikki kohdallaan, millaiset asiat hänessä voisivat tappaa seksihalusi? Millaisten asioiden itsessäsi pelkäät vievän toiselta halut? Lisäksi kysyimme molempien kohdalla miksi. Vastaukset: Kyselyyn tuli kaikkiaan 987 vastausta. Vastaajista naisia oli 51,4 prosenttia, miehiä 47,1 prosenttia ja 1,5 prosenttia valitsi kohdan "muu". Ikäryhmistä suurin on 35-44-vuotiaat, 26,5 prosenttia. 25-34-vuotiaita on vastaajista 23,4 prosenttia ja 45-54-vuotiaita 20,9 prosenttia. 55-64-vuotiaiden osuus on 15 prosenttia. Yli 64-vuotiaat, 18-24-vuotiaat ja alle 18-vuotiaat muodostavat kukin alle kymmenen prosentin vastaajaryhmän.

Vastaukset voi luokitella muutamaan isompaan teemaan. Asioita, jotka toisessa ihmisessä esiintyessään vievät halut seksiin, ovat huono hygienia, yleinen välinpitämättömyys ja hellyyden puute, nalkutus ja arvostelu sekä toisen haluttomuus seksiin.

Omassa itsessään mahdollisina seksintappajina vastaajat pitävät ylipainoa, nalkutusta ja arvostelua, hellyyden puutetta ja huonoa hygieniaa.

Jutussa vastaajien lisäksi pohjoismaisesti auktorisoitu vaativan erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) Erja-Riitta Niskanen kommentoi teemoja.

Ylipaino pelottaa enemmän kuin vaikuttaa

Petri Aaltonen / yle

Asioissa, joiden vastaajat pelkäävät vievän toiselta halut, yksi nousee ylitse muiden: ylipaino.

Painoa on kertynyt vähän liikaa enkä ole koskaan ollut mikään kaunotar. (Nainen, ikäryhmä 35-44)

Kumppani on hyvännäköinen ja viettelevä, joten varmaan hän odottaa samaa minulta. (Mies, ikäryhmä 45-54)

En itsekään koe itseäni seksikkääksi. (Nainen, ikäryhmä 55-64)

Pelottaa, että näytän rumalta. (Mies, ikäryhmä 35-44)

Lihava henkilö ei ole haluttava. (Mies, ikäryhmä 45-54)

Kun ei itse pidä omasta ulkonäöstään, niin sen heijastaa myös puolisoon, vaikka hän ei ikinä ole osoittanut ylipainon olevan este seksille, päinvastoin rohkaisee ja on erittäin halukas, joskus vähän liiankin:) (Nainen, ikäryhmä 35-44)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) suomalaisista kolme neljästä miehestä ja kaksi kolmesta naisesta on ylipainoisia. Neljänneksellä aikuisista ylipaino on jo lihavan puolella, eli painoindeksi on vähintään 30kg/m2.

Oman painoindeksisi voit laskea vaikkapa täällä.

Vastaajilta itseltään ylipaino ei kuitenkaan seksihaluja vie – pelko siitä, että ylipaino vie kumppanin seksihalut esiintyy vastauksissa kuutisen kertaa useammin kuin se, että kumppanin ylipaino vie halut itseltä.

Ylipainon vaikutus tuskin on mustavalkoinen joko–tai, vaan mitä enemmän ylipainoa on, sitä todennäköisemmin se vaikuttaa.

Seksuaaliterapeutti Erja-Riitta Niskasen kommentti:

Näen asian samalla tavalla kuin vastaajat eli että ylipaino on enemmän ongelma omalle itselle kuin kumppanille. Kumppanihan saattaa pitää pyöreämmästä, että on jotakin, mistä ottaa kiinni.

Ylipaino vaikuttaa itsetuntoon. Ei kaikilla, mutta jos ylipainoisena ei koe itseään omaksi itsekseen, sillä on vaikutusta. Mitä heikompi itsetunto on, sitä enemmän ihminen miettii miltä näyttää ja pohtii sitä, onko hän hyvä tällaisena kuin on. Kumppani taas ei välttämättä kiinnitä siihen huomiota.

Merkittävä ylipaino toki vaikuttaa seksiinkin ihan konkreettisesti: se on vaikeampaa ja käy enemmän kunnon päälle.

Huono hygienia on varmin seksintappaja

Mikä sitten seksihalut vie? Vastausten ykköseksi nousee potentiaalisen kumppanin huono hygienia.

Kyllä hygienia on puoli ruokaa ja halut vie pahat hajut ja muu inhottava. (Nainen, ikäryhmä 25-34)

Epämiellyttävää, jos toinen haisee. (Nainen, ikäryhmä 25-34)

Vastenmielinen haju vie halut. (Mies, ikäryhmä yli 65)

Ällöttävää haistaa toisen eritteiden haju, oksettavaa suudella haisevaa suuta. (Nainen, ikäryhmä 35-44)

Epämiellyttävää, tuntuu ettei välitä itsestään eikä toisesta. (Mies, ikäryhmä 45-54)

Seksi on kaikkien aistien nautinto. (Nainen, ikäryhmä 25-34)

Selvästi harvempi vastaaja sen sijaan pelkää omaa hygieniaansa seksintappajaksi. Heitäkin on – ja he ovat enimmäkseen naisia.

Likaisuus. Vaikea sanoa miksi. (Nainen, ikäryhmä 35-44)

Pelkään olevani epähaluttava, on vaikea keskittyä nautintoon jos on epävarma olo itsestä. (Nainen, ikäryhmä 25-34)

Pelkään, että en ole haluttava. (Nainen, ikäryhmä 35-44)

Joillekin voi olla todella tärkeää, että toinen on suihkunraikas. (Nainen, ikäryhmä 25-34)

Seksuaaliterapeutti Erja-Riitta Niskasen kommentti:

Tämä ei ole millään lailla yllätys. Ei kenenkään tee mieli mennä lähelle ihmistä, jonka hygienia on huono, ja seksissä mennään niin lähelle toista ihmistä kuin on mahdollista.

Seksi on kahden kauppa

Petri Aaltonen / yle

Vastausten mukaan jos toinen ei halua seksiä, kuolee siinä omakin halu. Tämän aiheen nostivat vastauksissa esiin enimmäkseen miehet.

Seksiä tekee enemmän mieli jos tietää toisenkin haluavan sitä. (Mies, ikäryhmä 25-34)

Sitä kokee olevansa jotenkin epähaluttava jos ei saa toiselta vastakaikua. (Nainen, ikäryhmä 25-34)

Kukapa haluaa laittaa henkilöä, joka ei reagoi eikä halua sinua? (Mies, ikäryhmä 45-54)

On vaikeaa pitää yksin yllä seksielämää, jos/kun tulee torjutuksi kerta toisensa jälkeen mm. väsymyksen ja työstressin perusteella. Seksi pitäisi kumppanin mielestä olla suunnitelmallista ja ennalta-arvattavaa, jotta hän pystyisi "valmistautumaan suoritukseen". (Nainen, ikäryhmä 35-44)

Jos toinen ei halua yrittää, niin itse tympäännyn nopeasti. (Mies, ikäryhmä 55-64)

Omaa haluttomuuttaan vastaajat eivät juurikaan tuo esiin mahdollisena seksittömyyden syynä.

Jotkin vastaajat sen sijaan arvelevat oman liiallisen halukkuutensa vievän toiselta halut, mutta näitä vastauksia on melko vähän.

Toinen voi kokea sen päällekäyväksi. (Nainen, ikäryhmä 45-54)

Tympääntyminen, jos toinen on aina haluamassa kuin viimeistä päivää. (Mies, ikäryhmä 55-64)

Liika himokkuus hämmentää itseänikin. Varmaan siihen liittyy joku opetettu tapa miten naisten pitäisi olla, "mieluummin neitsyt kuin huora". (Nainen, ikäryhmä 35-44)

Seksuaaliterapeutti Erja-Riitta Niskasen kommentti:

Haluttomuus voi aivan hyvin olla sen toisen asia, mutta se kohdistetaan itseen ja käännetään niin, että toinen ei halua, koska en ole haluttava. Haluamme olla haluttavia, ja tunne siitä, että en ole haluttava, syntyy helposti.

Jos toinen ei halua, syntyy myös tunne siitä, että hyväksikäytän toista. Seksistä häviävät rakkaus, läheisyys ja hellyys, ja se koetaan suorittamisena.

Jos hellyys puuttuu, puuttuu muutakin

Petri Aaltonen / yle

Vastauksista nousee selkeästi esiin myös se, että intohimo ei ole parisuhteen tilasta irrallinen. Välipitämättömyys ja hellyyden puute johtavat monella siihen, että seksiin ei koskaan päädytä.

Toisin päin vastauksia voi tulkita niin, että seksuaalinen halu on osa parisuhdetta, ja jos parisuhde ei toimi, ei toimi seksikään.

Vastaajat nostavat välinpitämättömyyden ja hellyyden puutteen esiin melko tasapuolisesti sekä vastauksissa siihen, mikä toisessa tappaa seksihalut että siihen, minkä pelkäävät itsessään vievän halut toiselta.

Seksi on todella intiimiä ja pidän sitä ns. läheisyyden "huipentumana". Se vaatii luottamusta ja välittämistä. Jos en tunne itseäni arvostetuksi parisuhteessa, on vaikeaa päästää toista niin lähelle. (Nainen, ikäryhmä 18-24)

Läsnäolo ja huomioonotto henkisellä tasolla merkitsevät yhtä lailla minulle kun puhutaan halukkuudesta harrastaa seksiä. Poissaoleva henkilö ei huomio toista täysillä ja sen aistii. (Nainen, ikäryhmä 25-34)

Huomaan, että partneri on tunnetasolla muualla kuin siinä meidän välisessä tunnelmassa ja kohtaamisessa. (Nainen, ikäryhmä 45-54)

Hellyyden puute. Seksuaalinen kiinnostukseni ei silloin herää. (Nainen, ikäryhmä 45-54)

Kumppani räpeltää keskittyneesti älypuhelintaan kaikkialla, myös sängyssä. On mahdotonta tietää, onko siellä joku uutissivu vai chatti päällä, ja saako sessiota keskeyttää. Yleensä ei saa. (Mies, ikäryhmä 25-34)

Seksuaaliterapeutti Erja-Riitta Niskasen kommentti:

Jos ihminen on toiselle välinpitämätön, niin ei se kiinnostusta herätä. Ihminen kaipaa hellyyttä ja kosketusta. Jos niitä ei ole, suhde voi olla aika kylmä, ja silloinkin seksi voi tuntua suorittamiselta. Ja jos haluaa olla kiinnostava, on hyvä olla kiinnostunut.

Seksuaalisuus ei ole pelkkää yhdyntää ja seksiä, vaan hellyys ja läheisyys liittyvät seksuaalisuuden kokonaisuuteen. Seksuaalisuuden ei välttämättä tarvitse johtaa seksiin.

Nalkutus ja arvostelu välittyvät vällyn alle

Petri Aaltonen / Yle

Kumppanin arvosteleminen ei selvästikään ole seksille hyväksi. Vastaajat kertovat nalkutuksen sekä vievän omat halut että pelkäävät sen vievän halut kumppanilta.

Itseensä kohdistuvan nalkutuksen ja arvostelun esiin nostaneista enemmistö on miehiä.

Seksi vaatii kujeilua, älykästä leikkiä. Ei se huvita riitapukarin kanssa. (Mies, ikäryhmä 55-64)

Jos tunnet vihaa, tuskin tunnet halua. (Mies, ikäryhmä 45-54)

Turhista asioista valittaminen rupeaa ärsyttämään kun se toistuu päivittäin. (Mies, ikäryhmä 35-44)

Nalkutus ja toisen vähättely, sorrun siihen aika ajoin ja huomaan että silloin läheisyys suhteessamme katoaa. (Nainen, ikäryhmä 35-44)

Jatkuvan arvostelun vuoksi joudun huomaamaan, ettei toinen pidä minusta saati kropastani, ei seksikään enää innosta. (Nainen, ikäryhmä 35-44)

Haluja tappavat myös asiat, joista kumppania arvostellaan tai joista nalkutetaan. Näitä esiin tuoneista enemmistö on naisia nuorten aikuisten ikäryhmässä.

Jos parisuhteessa kotityöt ym. vastuut jäävät vain minun huolekseni. Silloin seksi tuntuu vain velvollisuudelta muiden joukossa. (Nainen, ikäryhmä 25-34)

Ei minun ole tarkoitus olla hänelle äiti, joka hoitaa kotihommat hänen puolestaan. Oman harrastushuoneen siivoaminen tulee tärkeysjärjestyksessä yhteisten tilojen jälkeen. Ja minullakin on asioita, joiden tekemisestä pidän ja haaveita, joita haluan toteuttaa, ei se ole vain hänen etuoikeutensa, ja jättää minut myös tästä ulkopuoliseksi. (Nainen, ikäryhmä 25-34)

Kun arki, lapset ja kotityöt painavat vain toisen hartioita, niin seksi ei ole ihan ensimmäisenä mielessä. Toinen käy ajan kanssa vain lisätaakaksi ja haitaksi kun ei ole rinnalla puolisona ja jakamassa vanhemmuutta, vaan elää erillistä omaa elämäänsä. (Nainen, ikäryhmä 25-34)

Seksuaaliterapeutti Erja-Riitta Niskasen kommentti:

Pariterapiassa tulee joskus esiin miesten kokemus siitä, että nainen aliarvioi ja huomauttelee milloin mistäkin. Silloin alkaa miettiä omaa huonouttaan, miksi en ole sitä tai miksi en ole tätä – ja sitten ollaankin taas tekemisissä itsetunnon kanssa. Jos aina arvostellaan, se syö itsetuntoa.

Naiset ehkä kokevat enemmän niin, että yhteinen tekeminen on jo sitä yhteistä juttua. Pariterapiassa tulee esiin se, että naiset haluaisivat enemmän yhteistä tekemistä, että katsottaisiin edes telkkaria yhdessä. Parit ikään kuin kohtaavat vasta mennessän nukkumaan.

Väsymys, älylaitteet ja alkoholi vievät haluista osansa

Petri Aaltonen / yle

Suurimpien vastausryhmien jälkeen esiin nousevat väsymys, kiinnittyminen älylaitteisiin ja liiallinen alkoholinkäyttö. Näitä vastauksia on suurimpia ryhmiä selvästi vähemmän.

Puhelimen ja somen käyttö vie vähäisenkin yhteisen ajan. (Mies, ikäryhmä 25-34)

Hän uppoutuu dokumentteihin yms. älylaitteellaan. (Nainen, ikäryhmä 25-34)

Myös toisen liiallinen alkoholinkäyttö syö seksuaalisuutta.

Humalassa ei ole mitään seksikästä. (Mies, ikäryhmä 45-54)

Vahva humala osoittaa ettei kumppani kunnioita vastapuolta. (Nainen, ikäryhmä 55-64)

Jatkuva väsymys sekä itsessä että toisessa on myös omiaan viemään halut seksiin.

Toinen on passiivinen ja ei ajattele muuta kuin unta. (Mies, ikäryhmä 45-54)

Väsymys, kiire ja stressi tekee minusta varsinkin iltaisin liian negatiivisen ja helposti kiukuttelevan. Ei sellaista kukaan halua panna. (Nainen, ikäryhmä 25-34)

Seksuaaliterapeutti Erja-Riitta Niskasen kommentti:

Jos on univajetta, mistä tahansa syystä, niin ei siinä enää jaksa seksiin paneutua. Stressi on samanlainen tekijä.

Älylaitteet saattavat dominoida aikaa, ja olla mukana myös siellä sängyssä. Älylaitteen käyttö voi myös viestittää sitä, tai tuntua siltä, että minusta ei välitetä. Että toinen on kiinnostuneempi puhelimestaan kuin minusta.

Teemat ovat terapeutille tuttuja

Seksuaaliterapeutti Erja-Riitta Niskanen. Petri Aaltonen / Yle

Toimittaja Antti Seppälä ja seksuaaliterapeutti Erja-Riitta Niskanen kesustelevat Ylen joukkoistuksen tuloksista.

Erja-Riitta Niskanen kertoo, että Ylen joukkoistuksen esiin tuomat asiat ovat samoja, joita hän kohtaa terapiatyössä.

– Välittäminen ja läheisyys ovat ykkösjuttuja. Niitä kaipaavat sekä miehet että naiset, hän sanoo.

Monet vastaukset kietoutuvat itsetunnon ympärille. Tuloksia voi tulkita myös niin, että seksihaluja vie oma heikentynyt itsetunto.

– Asiat voivat aina korjaantua parantavassa suhteessa, erityisesti nuorilla. Jos on otettu kolhua itsetuntoon jossakin suhteessa, niin kun löytyy se ihminen, joka välittää juuri sellaisena kuin olen, asiat voivat korjautua.

Kolhut voivat myös jäädä, jos ei niitä korjata. Ihminen voi jäädä ajattelemaan olevansa ruma ja huono, kenellekään kelpaamaton.

– Itsetuntoa voi myös harjoittaa, tai työstää sitä terapian kautta. Mutta kaikki me tarvitsemme itsetunnon kohottamiseen toisia ihmisiä.