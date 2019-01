Elokuva-arkiston aarteita tarjoillaan nyt Oodissa – Kino Reginan huipputekniikka tekee oikeutta klassikkofilmeille

Perjantaiaamuna kymmeneltä Kansallisen audiovisuaalisen instituutin apulaisjohtaja Kirsi Raitarantaa jännittää ja vähän surettaa.

Tänään yksi aika päättyy ja uusi alkaa.

Elokuvan aarteita esitettiin Orionissa yli 30 vuoden ajan. Tunnelmallisessa, art deco -tyylisessä teatterissa tekniikka takkuili, vessoihin hädin tuskin mahtui sisään, ja konehuoneessa vuoroin paleltiin, vuoroin hikoiltiin.

Orionista luopuminen oli kuitenkin monelle tosi kova pala.

Raitaranta ei ehtinyt pahemmin miettiä lähtöä ennen h-hetkeä. Hänen piti suunnitella Kino Reginan ohjelmistoa, tehdä nettisivuja, ja miettiä toimintaa täysin aiemmasta poikkeavaan, ympäristöön, uuteen keskustakirjastoon.

Kirsi Raitarannan tunnelmat Kino Reginan avajaispäivänä ovat sekä haikeat että helpottuneet. Jaani Lampinen / Yle

Vuodenvaihteen viimeiset näytökset menivät Raitarannalta tunteikkaissa ja terapeuttisissa merkeissä.

– Toisiksi viimeisessä näytöksessä vain itkin. Viimeisessä näytöksessä oli sitten aika rauhallisemmille hyvästeille. Orionista on paljon kauniita muistoja, mutta on tärkeää, että emme pitäneet mitään hautajaisia. Meidän osaltamme toiminta vain siirtyi Oodiin.

Se suremisesta.

Jännittämisen syy on se, että on aika toivottaa ensimmäiset vieraat tervetulleeksi Kino Reginaan (siirryt toiseen palveluun). Viikko sitten elokuvateatteri oli vielä keskeneräinen työmaa.

Osa uuden projektorin saksalaisista asentajista häärii yhä konehuoneessa ja tekniikka on moneen kertaan testattu. Kukaan ei ole kuitenkaan vielä katsonut täällä yhtään kokonaista elokuvaa, ei edes KAVIn oma väki.

– Meillä on täällä kovan luokan ammattilaiset hoitamassa asioita, tiedän, että koneet toimivat, eikä sillä tavalla ole huolen häivää. Yleensä aina kuitenkin jotain sattuu, on hämmästyttävää, jos kaikki menee täysin nappiin.

Kohta käynnistyy Tšekkoslovakian uutta aaltoa hurjimmillaan edustava Vera Chytilován Tuhatkaunokit (1966).

Lehdistönäytöksessä katsottiin tsekkiläistä uuden aallon elokuvaa digitaalisena versiona, vaikka uusi filmiprojektori on teatterin ylpeys. Jaani Lampinen / Yle

Monta kokkia sopalla

Kino Reginan synnytys kesti yli seitsemän vuotta. KAVIn apulaisjohtaja Mikko Kuutti toimitti syyskuussa 2011 Helsingin tilakeskukselle luonnoksen siitä, millainen olisi ihanteellinen, 300-paikkainen elokuvateatteri.

Ihan kaikkea ei saatu, mitä toivottiin, mutta varsin paljon.

Kino Reginan sijainti Oodissa aiheutti suunnittelu- ja rakennusvaiheessa omat mutkansa matkaan. Soppaa olivat kokkaamassa KAVIn lisäksi kaupungin tilakeskus, Oodin väki ja kiinteistön omistava valtion Senaatti. Rivien välistä kuulee, että kaikissa asioissa ei välttämättä kuultu asiantuntijoita.

– Hankinnat olivat hankalia moniportaisen hallinnon takia. Pahoittelen katsojille sitä, että täällä asiat vähän alkuun ehkä yskähtelevät, Kuutti sanoo.

Yksi harmin paikka on hätäpoistumisteitä osoittavat, valaistut vihreät kyltit. Ne ovat varsin suuret ja todella kirkkaasti valaistut. Vähemmän räikeästä ratkaisusta oli ollut puhetta.

Hienosäätöä kaipaa myös salin lämpötila. Tsekkielokuvan Marie-nimisten hahmojen valkokankaalla käyvää kermakakkusotaa pitää seurata takki päällä, jos ei tahdo palella. Asia kuulemma korjaantuu.

Uusi teatteri, uudet herkut

Enimmäkseen Kino Reginassa kuitenkin kaikki on – historiaa ja tunnelmaa lukuunottamatta – paljon paremmin elokuvan kannalta kuin Orionissa.

Paikkoja on 40 enemmän. Jokaiselta penkiltä näkee yhtä hyvin kankaalle, ellei eteen satu koripalloilija. Vessoja Oodissa riittää, ja niihin mahtuu myös normaalikokoinen ihminen. Toisin kuin Orion, Kino Regina on esteetön. Kahden varsinaisen invapaikan lisäksi koko eturivi voidaan tarvittaessa varata pyörätuoleille.

Kino Regina 253 paikkaa 4K-digitaalinen projektori, jolla voi esittää myös 3D-elokuvia Aikaisempien 16 ja 35 -millisten filmiprojektoreiden lisäksi uusi yhdistelmäprojektori, jolla voi esittää myös 70 millimetrin filmejä Dolby Atmos -äänijärjestelmä 11 metriä leveä valkokangas Soveltuu kaikkien elokuvamuotojen näyttämiseen mykkäfilmistä laajakangasspektaakkeleihin Esteetön Toimii myös auditoriona: varustukseen kuuluvat erillinen puheäänentoisto ja tulkkikopit

Kelluvaan saliin ei kuulu kirjaston häly, eivätkä elokuvien äänet häiritse yläkerrassa toimivaa äänitysstudiota.

Valkokangas on valtavasti entistä isompi, kuva kirkas, ja ainakin Tuhatkaunokkien surrealistiset värit hehkuvia. Jatkossa yhdentoista metrin leveys palvelee erityisesti Cinemascope-elokuvia.

Äänentoistojärjestelmä on huippulaadukas Dolby Atmos, jollainen löytyy vain kourallisesta muita suomalaisia elokuvateattereita.

Konehuoneessa on runsaasti työtilaa,ja ennen kaikkea kaksi uutta projektoria: 4K-digiprojektori, jolla voi näyttää myös 3D-elokuvia, ja kombiprojektori, jolla voidaan esittää 35-millisten lisäksi 70-millisiä filmejä.

Mikko Kuutti on jälkimmäisestä erityisen innoissaan.

– Sehän ei oikeastaan ole uusi, vaan rakennettu 1950-luvulla. Löysimme sen Saksasta, ja se on rakennettu oikeastaan uudelleen meitä varten. Se on projektoreiden Rolls-Royce.

Filmi on Kino Reginassa pääasiallinen esitysformaatti. Jaani Lampinen / Yle

"Lupaamme naarmuisia filmikopioita"

Uusi projektori vaikuttaa myös ohjelmistoon.

Kun Orionissa ei voitu esittää 70 millimetrin filmejä, on niitä nyt uutuudenviehätyksen takia runsaasti Kino Reginan ohjelmistossa.

– Tämä on todella kova juttu arkistonäkökulmasta. Näitä on nyt ohjelmistossa paljon, mutta emmeköhän tästä vähän rauhoitu. Lupaamme silti esittää myös jatkossa todella huonoja, naarmuisia filmikopioita, Kirsi Raitaranta vitsailee.

Orionista tutut konseptit, kuukauden elokuvat, ohjaajaklubit ja kinokonsertit muuttivat KAVIn mukana Kino Reginaan.

Paremman tekniikan myötä myös sillä saralla on uutta tarjolla. Elokuvataivas-sarjassa (siirryt toiseen palveluun) esitellään klassikkoiden avulla elokuvataiteen kerrontateknologiaa, kuten erilaisia värillisiä kuvausmenetelmiä ja cinemascope-laajakuvaformaattia. Teema huipentuu Color, color -seminaariin huhtikuussa.

Odotuksena on, että KAVIn tarjonta löytää keskeisen sijainnin myötä uutta yleisöä, toteaa Raitaranta. Vaikka lippuluukku on ollut näihin päiviin asti suljettuna, on siellä käynyt jo uteliaita haistelemassa ilmaa. Oodissa pystytään entistä paremmin toteuttamaan KAVIn perustehtävää: elokuvakulttuurin monipuolista esittämistä ja tutuksi tekemistä.

– Onhan Kino Regina Orionia paremmin saavutettavissa: suurten yleisöjen äärellä ja ihmisten keskellä. Moni, joka on käynyt rakennustyömaalla kurkkimassa on ollut hämmästynyt ja ihastellut, että ai, täällä on tällaista.

Kino Reginan suunnittelusta vastasi ALA Arkkitehdit yhdessä KAVIn Mikko Kuutin kanssa. Jaani Lampinen / Yle

"Jos ajattelee tätä vain salina, niin tämä on aivan nappi"

Orionin entiset kanta-asiakkaat ovat olleet pettyneitä siihen, että muuton myötä myöhäisiltojen esitykset jäivät historiaan.

Kino Regina on ainakin toistaiseksi naimisissa Oodin aukioloaikojen kanssa.

Teatteri on KAVIn käytössä tiistaista sunnuntaihin, iltapäivästä puolille öin. Muuna aikana tila on Helsingin kaupungin auditorio. Koululaisnäytännöt kuitenkin jatkuvat entiseen malliin, eikä KAVIn päivätoimintaa ole suljettu muutenkaan pois.

Yhteiselämän pelisääntöjä ja KAVIn toimintaa tarkastellaan uudelleen, kun kokemus ensimmäisestä kaudesta on karttunut. Vaikka alkuun teatterissa ei katsota elokuvia yömyöhään, voisi kassa periaatteessa olla auki siihen asti, kunnes kirjasto suljetaan.

Näytös voi jatkua myöhempään, sillä teatterista pääsee ulos takaovesta. Tai pääsee sitten, kun avaimet oveen löydetään jostain, ja opitaan käyttämään hälytysjärjestelmää. Pientä viilaamista vielä.

Elokuvan kannalta tärkeimmät asiat ovat kuitenkin kunnossa. Ensimmäisen näytöksen päättyessä Kirsi Raitaranta on helpottunut. Kaikki meni niin kuin mennä piti.

– Se on hyvä kysymys, mikä fiilis on nyt. Jos ajattelee vain elokuvateatterin salina tätä, niin tämähän on aivan nappi, mutta samaan aikaan...No, elokuvateatterina tämä oli tosi hyvä kokemus.